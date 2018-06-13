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Avengers: Infinity War gişede 2 milyar dolara ulaştı

Heyecanlı bir bekleyişin ardından nisan ayında sinemaseverler ile buluşan Avengers: Infinity War, gişede 2 milyar dolar hasılata ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in sevilen kahramanlarını epik bir macerada bir araya getiren Avengers: Infinity War, geçtiğimiz nisan ayında gösterime girdi. Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, gişe rekorlarını alt üst etti. Gişede tüm zamanların en iyi açılışını yapan Infinity War, bu müthiş performansını sonraki haftalara da taşıdı ve tarihi bir başarıya imza attı.
Avengers: Infinity War'un dünya genelindeki gişe hasılatı 2 milyar dolara ulaştı. Yeni Avengers filmi böylece sinema tarihinde 2 milyar dolar barajını geçen dördüncü film oldu. Daha önce Avatar ($2.78 milyar), Titanic ($2.18 milyar) and Star Wars: The Force Awakens ($2.06 milyar), gişede 2 milyar dolara ulaşmayı başarmıştı.
Infinity War, dünya genelindeki 2 milyar dolarlık hasılatının 656.1 milyon dolarını ABD'de yaparak, ABD dışından 1.34 milyar dolar hasılat elde etti. Film böylece Avengers ($1.5 milyar) geride bırakarak Marvel'in bugüne kadar en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Üstelik henüz vizyondan kalkmayan filmin önümüzdeki günlerde gişe hasılatını daha da yükseltmesi bekleniyor.
Bu hafta ABD'de 6.8 milyon dolar, ABD dışında ise 10.9 milyon dolar hasılat yapan filmin Avatar ve Titanic'i yakalaması mümkün değil. Ancak Infinity War'un önümüzdeki günlerde Star Wars: The Force Awakens'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan üçüncü filmi olma ihtimali var.

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1BilimAdamı 11 ay en beğenilen
Thanos adamdır
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0quz28 11 ay atilasat
bilemiyorum açıkçası balon veya değil kişiye göre çok değişir ama avatar bence daha bi balon filmdi bana göre
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ÇatlakMerlin 11 ay
2 milyar dolar ne demek yahu, o nasıl bir para, o nasıl bir gişe. Hey maşallah Türkiye'nin aylık cari açığını adamlar bir filmin gişesinde elde ediyorlar. İşte bu da bizim ufkumuzun darlığının bir göstergesi.
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evohan 11 ay
filmi james cameron çekse 3 milyar doları bile aşardı adam süper yaptırıyor filmlerinin reklamını, ama bu filmden korkmuş olacakki film öncesi atıp tutuyordu avengerslara :)
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Dodge 11 ay
Hepsi bir kenara Titanic'in çıktığı yıla göre o başarıyı yapması gerçekten büyük iş.
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evohan 11 ay Dodge
o zamanlar daha çok sinemaya gidiliyordu kardeşim, İnternet izleyemiyordu ki kimse filmleri, onu bırak fragman bile göremezdin doğru düzgün TV de denk gelirse, filmin konusunu gazetelerden okurdun ancak :) o yıllarda gişe yapmak daha kolay aslında
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UberkS 11 ay Dodge
Titanic vizyondan kalktıktan sonra bir kere daha vizyona girdi yoksa bu kadar yapamazdı.
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double minded 11 ay
Avatar 2'nin cin'den 1 milyar dolar hasilati var.ilk filmin o zamana gore gise rekorlari kirarak 200 milyon yaptigini dusunursek avatar'i yine avatar 2 gecebilir.avengers iw icin bence oldukca iyi gise.sw tfa'i gecmesini isterdim ama gecemeyecek.kuzey amerika hasatinin black panther'in ardinda kalmasi can sıkıcı ama.
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obili 11 ay
Böyle filmlerin yüksek hasılatlar yapması , gerçekten kaliteli filmler yapılması ihtimalini oldukça azaltıyor. Doğal olarak şirketler gişe yapan işleri tercih ediyor. Bize de binde bir çıkarsa diye beklemek kalıyor . Yazık
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hasanandnexus 11 ay
Şahsen izlerken sıkılmadığım bir filmdi. Ama aynı şeyi black panter için söyleyemeyeceğim. Keşke para hırsını bir kenara bırakıp böyle gereksiz ve alakasız bir karaktere film çekeceklerine, bütçe ayıracaklarına yenilenmiş bir spider-man animasyon serisi çıkarsalar. Eski tv de yayınlanan seriyi bilen bilir, çok kaliteli bir yapımdı.
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Ridianod 11 ay hasanandnexus
Kardeşim kendi adına konuş. Elalem filmi baya beğenmiş yani. Ben hiç izlemedim gerek görmediğim için fakat o karakteri sündürecekler. Çünkü harcananın katlayarak kazanıldığı bir film oldu black panther
boxofficemojo.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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atilasat 11 ay
balon bir film
1 Yanıt Yanıtla +1
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0quz28 11 ay atilasat
bilemiyorum açıkçası balon veya değil kişiye göre çok değişir ama avatar bence daha bi balon filmdi bana göre
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Ragnarok. 11 ay
Avatar'ı geçebilecek tek film Avatar 2 olacak sanırım
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Exterminio 11 ay Ragnarok.
Avatar 2'nin Avatar'ı geçebileceğini hiç sanmıyorum. Sonuçta o filmin asıl başarısı çevrenin çok başarılı kurgulanması ve CGI olarak çok iyi yedirilmesiydi. Üstelik de ikinci film ile aralarında yaklaşık 10 yıl var ve ilk film pek de meraklandırıcı şekilde bitmedi.
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UberkS 11 ay Ragnarok.
Avatar'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca hiçbir film geçemez. Avengers 4, Episode IX, Avatar 2 dahil...
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vjdrsjejv 11 ay
And tabi and
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1BilimAdamı 11 ay en beğenilen
Thanos adamdır
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