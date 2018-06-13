Avengers: Infinity War gişede 2 milyar dolara ulaştı

Marvel'in sevilen kahramanlarını epik bir macerada bir araya getiren Avengers: Infinity War, geçtiğimiz nisan ayında gösterime girdi. Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, gişe rekorlarını alt üst etti. Gişede tüm zamanların en iyi açılışını yapan Infinity War, bu müthiş performansını sonraki haftalara da taşıdı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Avengers: Infinity War'un dünya genelindeki gişe hasılatı 2 milyar dolara ulaştı. Yeni Avengers filmi böylece sinema tarihinde 2 milyar dolar barajını geçen dördüncü film oldu. Daha önce Avatar ($2.78 milyar), Titanic ($2.18 milyar) and Star Wars: The Force Awakens ($2.06 milyar), gişede 2 milyar dolara ulaşmayı başarmıştı.

Infinity War, dünya genelindeki 2 milyar dolarlık hasılatının 656.1 milyon dolarını ABD'de yaparak, ABD dışından 1.34 milyar dolar hasılat elde etti. Film böylece Avengers ($1.5 milyar) geride bırakarak Marvel'in bugüne kadar en yüksek hasılat yapan filmi oldu. Üstelik henüz vizyondan kalkmayan filmin önümüzdeki günlerde gişe hasılatını daha da yükseltmesi bekleniyor.

Bu hafta ABD'de 6.8 milyon dolar, ABD dışında ise 10.9 milyon dolar hasılat yapan filmin Avatar ve Titanic'i yakalaması mümkün değil. Ancak Infinity War'un önümüzdeki günlerde Star Wars: The Force Awakens'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan üçüncü filmi olma ihtimali var.