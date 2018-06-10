Neil Armstrong'un hayatını anlatan First Man'den ilk fragman

Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçen Neil Armstrong'un hayatı film oluyor. First Man adını taşıyan filmde Neil Armstrong'u yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandıracak. Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak First Man için tanıtım çalışmalarına başlayan Universal, filmden ilk fragmanı yayınladı.

James R. Hansen'ın çok satan biyografi kitabı First Man: The Life of Neil A. Armstrong'tan sinemaya uyarlanan film, 1961 - 1969 yıllarında arasında geçecek ve NASA'nın Ay'a insan indirme çabalarını Neil Armstrong üzerinden anlatacak. Film, Armstrong ve diğer Apollo 11 astronotlarının bu görev için aldıkları risklere ve giriştikleri zorlu maceraya odaklanacak.

Senaryosunu Spotlight ile Oscar ödülü kazanan Josh Singer'ın kaleme aldığı First Man'in yönetmenliğini Whiplash ve La La Land ile kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Damien Chazelle üstleniyor.

Barşollerinde Ryan Gosling'e Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Patrick Fugit, Ciaran Hinds, Ethan Embry, Shea Whigham, Corey Stoll ve Pablo Schreiber'ın eşlik ettiği First Man, 12 Ekim'de vizyona girecek.