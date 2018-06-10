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Neil Armstrong'un hayatını anlatan First Man'den ilk fragman

Ünlü astronot Neil Armstrong'un hayatını anlatan First Man için ilk fragman yayınlandı. Armstrong'u Ryan Gosling'in canlandırdığı film bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçen Neil Armstrong'un hayatı film oluyor. First Man adını taşıyan filmde Neil Armstrong'u yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandıracak. Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak First Man için tanıtım çalışmalarına başlayan Universal, filmden ilk fragmanı yayınladı.
James R. Hansen'ın çok satan biyografi kitabı First Man: The Life of Neil A. Armstrong'tan sinemaya uyarlanan film, 1961 - 1969 yıllarında arasında geçecek ve NASA'nın Ay'a insan indirme çabalarını Neil Armstrong üzerinden anlatacak. Film, Armstrong ve diğer Apollo 11 astronotlarının bu görev için aldıkları risklere ve giriştikleri zorlu maceraya odaklanacak.
Senaryosunu Spotlight ile Oscar ödülü kazanan Josh Singer'ın kaleme aldığı First Man'in yönetmenliğini Whiplash ve La La Land ile kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Damien Chazelle üstleniyor.
Barşollerinde Ryan Gosling'e Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Patrick Fugit, Ciaran Hinds, Ethan Embry, Shea Whigham, Corey Stoll ve Pablo Schreiber'ın eşlik ettiği First Man, 12 Ekim'de vizyona girecek.
 

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***Leopard*** 11 ay en beğenilen
Teşekkürler DH


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Kartal Göz 11 ay
Tabi ki Hollywood modifikasyonuyla...
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silver1978 11 ay
1-) Buzz Aldrin yanına adam geliyor diyor ki aya gittiğinizi incil'e el basarak yemin edip söyler misiniz?
Buzz defol git yanımdan deyip adama yumruk atıyor diğer astronotlarda aynısını yapıyor.
2-) uzay mekiği kalkıştan bir süre sonra patlar ve 6 astronot ölür.
Ölen 6 astronot 30 yıl sonra ortaya çıktı.
youtube.com/...
Hayatları film bunların.
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darkaura 11 ay
spoiler vereyim mi :))
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1BilimAdamı 11 ay
Geçenlerde bi caps vardı,
Uzaya ilk uydu; Ruslar;
Uzaya ilk hayvan; Ruslar,
Uzaya ilk adam gönderen: Ruslar,
Uzaya ilk kadın gönderen; Ruslar,
Aya ilk insan gönderen; Amerikanlar,
Uzay Yarışı Kazananı: Amerikanlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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darkaura 11 ay 1BilimAdamı
yarisi onde goturen degil onde bitiren kazanir. yaris henuz bitmedi desek bile rusya hala aya ulasabilmis yada otesine gecebilmis degil.
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***Leopard*** 11 ay en beğenilen
Teşekkürler DH


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