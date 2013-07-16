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Aviary tarafından geliştirilen Photo Editor, Windows Phone 8 için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aviary tarafından geliştirilen Photo Editor, Windows Phone 8 için yayınlandı
Windows 8, Windows RT, Android ve iOS platformlarında yer alan ve kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan fotoğraf düzenleme yazılımı Photo Editor, Aviary tarafından Windows Phone 8 için de yayınlandı.
Kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan Photo Editor, içerisinde yer alan gelişmiş filtre seçenekleri, çizim araçları ve temel fotoğraf düzenleme ayarları ile kullanıcıların farklı sonuçlar ortaya koyabilmesine yardımcı oluyor. Hazırlanan fotoğrafların üzerine yazı yazılmasına da izin veren ve birçok çıkartma seçeneğiyle gelen uygulama, özellikle sade ara yüzü ile oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için yayınlanan Photo Editor uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/photo-editor-by-aviary/a0bf7dd8-21c5-4e45-ac7c-941912c4dfd5 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 6 yıl
ben fazla kullanmam ancak pixart la birlikte kullandığım kalite bir editör
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Simple Man 6 yıl
Stickers bölümü boş ve aşağıda tıkladığımda kapanıyor, drawing kısmı falansa hiç yok. Ya telefondan ya da programdan bilemedim.
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