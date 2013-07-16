Aviary tarafından geliştirilen Photo Editor, Windows Phone 8 için yayınlandı

Windows 8, Windows RT, Android ve iOS platformlarında yer alan ve kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan fotoğraf düzenleme yazılımı Photo Editor, Aviary tarafından Windows Phone 8 için de yayınlandı.

Kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan Photo Editor, içerisinde yer alan gelişmiş filtre seçenekleri, çizim araçları ve temel fotoğraf düzenleme ayarları ile kullanıcıların farklı sonuçlar ortaya koyabilmesine yardımcı oluyor. Hazırlanan fotoğrafların üzerine yazı yazılmasına da izin veren ve birçok çıkartma seçeneğiyle gelen uygulama, özellikle sade ara yüzü ile oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için yayınlanan Photo Editor uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/photo-editor-by-aviary/a0bf7dd8-21c5-4e45-ac7c-941912c4dfd5