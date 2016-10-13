Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler

BMW yeni 5 serisini resmen gün yüzüne çıkardı. Daha agresif ve daha güçlü bir yapıya kavuşan yeni model, hem spor kullanım hem de lüks arayan kullanıcılara hitap ediyor.
2 yıl
24,8b
1
39
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

1972 yılından bu yana üretilen ve E segmentinin gelmiş geçmiş en popüler temsilcilerinden olan BMW 5 serisi yenilendi. Performans ve dinamizm odağında bir güncellemeye kavuşan araç, üst sınıftaki kardeşi 7 serisinden özellikler taşıyor.

2017 Model BMW 5 Series G30’un ön farları daha ince ve keskin bir yapıda tasarlanmış. Açılı egzoz uçları ve daha büyük hava giriş ızgaraları, aracın sportif görünümüne ekstra katkı sağlıyor. Önceki modelden 1.2inç daha uzun yeni araç, 0.3inç daha geniş ve 0.6inç daha fazla yükseklik sunuyor. Bu sayede daha uzun diz mesafesi sağlanmış. Aracı M paket ile aldığınızda daha da geniş havalandırma girişi, yanlarda özel döşeme, arkada difüzör görünümlü apron, çift dikdörtgen egzoz borusu tasarıma katkı sağlıyor.

 

BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler
Tam Boyutta Gör

İç tasarımı baştan sona yenilenen otomobil burada da 7 serisinden esintiler taşıyor. Araç içindeki büyük ekran yeniden tasarlanmış. Daha büyük havalandırma delikleri ve krom kaplama çizgiler ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Yenilenen iDrive ile Apple CarPlay desteği de sunan G30 kasa 5 serisi, yeni X5 ve X6 modellerinde olacağı söylendiği gibi 10inçlik ekranda Wi-Fi hotspot üzerinden internet erişimi de yapabiliyor.

2017 Model 5 Serisi Benzinli Motor Seçenekleri

528i yerini 530i’ye bırakıyor. Bu model 2.0 litre turbo beslemeli motoru ile 248 beygir güç ve 350nm tork üretiyor. Araç aynı motor ile 100km/h hıza 6 saniyenin altında ulaşıyor. 540i 3.0 litre motor ise 335 beygir gücünde 540nm tork üretiyor. Bu model de saatte 100km hıza 4.9 saniyede erişiyor. Her iki model de xDirve seçeneği ile satın alınabilir olacak.

BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler
Tam Boyutta Gör
 

2017 Model 5 Serisi Dizel Motor Seçenekleri

520d modelinde yer alan 2.0 litre ve 190 beygir gücündeki motor, 400nm tork üretiyor. 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik vites seçenekleri mevcut. 100km hıza 7.6 saniyede ulaşan bu motor, manuel viteste 4.0, otomatik viteste ise 4.1 litre yakıt tüketimine sahip. 530d modelinde ise 3.0 litre motor, 265 beygir güç var. Bu motorda tüketim otomatik vites için 5.7 litre. Saatte 100km hıza ise 5.6 saniyede ulaşıyor.

 

BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler
Tam Boyutta Gör

Elektrikli 530e

BMW’nin sonraki bir tarihte satışa sunulacak şeklinde açıkladığı 530e modeli ise hibrit bir motora sahip. Elektrikli motorun menzili 45km olarak belirlenmiş ve ortalama yakıt tüketim değeri sadece 2 litre olarak belirtilmiş. 265 beygir güç üretecek olan benzinli motor, tek turbo beslemeli bir üniteye sahip.

2017 yılının ilk yarısı içinde ulaşılabilir olacak olan aracın ülkemize kesin geliş tarihi ve fiyatı ile ilgili ise henüz netlik kazanmış bir bilgi bulunmuyor.
2017 Model BMW 5 Serisi’nin bazı ilgi çekici özellikleri şöyle: 
  • Standart donanımda 500 metre mesafeli yeni Adaptif LED Aydınlatma Sistemi
  • Yeni bir şasiye sahip, şasi 7 serisindekiyle aynı platformu paylaşıyor ama karbon fiber yok.
  • Şasi 70 kg hafiflik sağlıyor. Kasada daha çok alüminyum kullanımı, hafif frenler ve alaşım jantlar sayesinde ise 30 kg kazanılmış.
  • Arabanın ağırlık dağılımı 50:50 olacak şekilde ayarlanabilmiş.
  • Yeni nesil iDrive ile dünyanın ilk kablosuz Apple Car Play desteği sağlanmış.
  • 21 farklı renk seçeneği, 17inç ve 20inç arasında değişen jant ebatı seçim imkanı bulunuyor.
  • Sport ve Luxury adı verilen iki ayrı opsiyon paketi mevcut.
  • Sese ve harekete duyarlı kontroller, dokunmatik ekran (sesli asistanın Türkçe dil desteği yok)
  • Yeni nesil Head-Up Display.
  • Bowers & Wilkins ses sistemi (5 serisinde ilk defa) 10 kanal anfi, 16 hoparlör ve 1400 watt ses çıkış gücü. (En üst donanımda)
  • Yeni TwinPower Turbo teknolojisi
  • Dingil mesafesi 7mm uzamış, toplamda 36mm uzama. Araç 6mm daha geniş ve 2mm daha yüksek. Bagaj hacmi de 10 litre artarak 530L'ye çıkmış.
  • Önümüzdeki sene çıkacak olan performans modeli M550i 4.4L V8 455bg motora sahip, 0-100km/h 4.0s şu anki M5'den daha hızlı.
  • Integral Active Steering sistemi sayesinde arka tekerlekler de direksiyon ile dönebiliyor. Bu da manevra kabiliyetine ekstra katkı sağlıyor.
  • Yeni Park Asistanı gelmiş 7 kasadaki gibi sürücü olmasa dahi park edebiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0MG90 2 yıl en beğenilen
iPhone 6s - 7 farkı gibi
Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neronidas 2 yıl
makyaj yemiş gibi
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fantomasds 2 yıl
Aynen. MAkyaj görmüş arabaya dünyanın parasını ver. Millet anlamayacak bile yeni olduğunu.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
brokengineer 2 yıl
sonunda düzgün bir direksiyon tasarımıyla cıkarmışlar 5 serisi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.E.B Sup 2 yıl
Makyaj yemiş.Daha genç bir görünüm kazanmış.3 kasadaki sportiflik bu kasayada sıçramış.
Makam arabalık olmaktan çıkmış diyorlar yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ridleyscott 2 yıl
Biz hep BMW nin aynı hacim güç değerlerinde daha hızlı olmasına alışmıştık. Bu sefer tersi oldu. Mercedes 220d ile hem hızlanmada hem son hızda daha iyi bir performans sunuyor. Tüketimde de hemen hemen aynılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 2 yıl
Yeni ile eski modelin farkını anlayamayan bmw sevmiyordur
Sevmeyen almasın
190 hp ile 4 litre yakıt tüketimi daha ne olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hyskuzpoy1 2 yıl
Kalite, kullanılan malzeme gibi konulara bir şey diyemem ama konu tasarım olunca mercedesle bmw yi kıyaslamak benim açımdan çok gereksiz
Mercedes iyi dizayna sahip araba yapıyormuş gibi bir algı var toplumda
Yıldızı çıkarın arabadan geriye kalan bildiğin hyundai
Birinin de çıkıp kral çıplak demesi lazım yeni kasa c de e de çok kötü tasarımlar
Tabi bu zevk meselesi alıcısı var mı var
Alanlara hayırlı olsun ne diyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasinozkan 2 yıl
Mercedesin sürüden ayrıldığı doğrudur, son yıllarda ayrıştı.. ancak bu ayrışım öne geçme değil aksine geride kalmadır..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 2 yıl
On yıllardır o kadar sıkıcı tasarımlara imza atıyorlar ki insan inanamıyor. Mercedes'in sürüş keyfi, yenilikçi, agresif ve korkusuz tasarımları resmen aradaki fark iyice açıldı. Bence artık BMW Audi ile kıyaslanabilir, Mercedes ile değil.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fen0men0 2 yıl
3 kasa da bu estetikte değişirse çok manyak olur. zaten tasarımı güzel aralardı makyajla daha da güzel yapıyorlar artık. büyük radikal değişikliklere gerek de yok bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soylu55 2 yıl
Eskiye göre çok iyi 3 kasa 4 kasa iç ve dış olarak Çok güzeldi 5 kasa 7 kasa makam arabası gibi görünüyordu şimdi biraz daha spor olmuş beğendim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolga_06tr 2 yıl
mercedes e benzetmişler ön alt kısmını


c180 amg

arka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 2 yıl
BMW bence rakipleri audi ve mercedesten tasarımda, özellikle iç tasarımda ve kalite hissinde geriydi. Yeni 5 serisi iç tasarımdaki açığı kısmen kapatmış. Türkiye için 2000 cc dizel mantıklı gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24820 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
BMW, Popüler ve
9 etiket daha bmw 5 serisi bmw 5 series bmw 520d 2017 bmw 5 series 2017 model bmw 5 serisi bmw g30 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7′yi getirene hediye çeki verecek 2 yıl Fenerbahçe'nin resmi e-spor takımı kuruldu 2 yıl Rüzgar enerjisi kapasitesi, nükleeri ikiye katlamak üzere 2 yıl İlk iPhone 7 sahibini buldu 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7 için özür diledi 2 yıl Samsung’un zarar beklentisi 5 milyar doları geçiyor 2 yıl Google mobil cihazlar için arama sonuçlarını özelleştiriyor 2 yıl LG LV5 geliyor 2 yıl Hafıza mekanizmamızla ilgili yeni keşifler yapıldı 2 yıl Mafia III: Rivals indirmeye sunuldu 2 yıl 15 Temmuz darbe girişimi GTA V’e konu oldu 2 yıl Asus’un GTX 1050Ti tabanlı ekran kartı görseli sızdırıldı. 2 yıl Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir 2 yıl Benchmark skorlarında görülen Nokia D1C'nin aslında bir tablet modeli olduğu ortaya çıktı 2 yıl Samsung tüm Galaxy Note 7'leri hurdaya gönderiyor 2 yıl AMD Radeon RX 470 için fiyat indirimi yolda olabilir 2 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus en ucuz nerede satılıyor? 2 yıl Casper Excalibur G500 incelemesi "Küçük Excalibur geldi" 2 yıl Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor, bilmeniz gereken her şey yazımızda 2 yıl Western Digital sürücülerinin tasarımlarını yeniledi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler Sonraki Huawei Mate 9 kavisli ekrana sahip olabilir 2 yıl İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı 2 yıl Terahertz ışıma ile belleklerde devrim 2 yıl MSI'dan 20000TL'lik canavar "GT83VR 6RF TITAN SLI" 2 yıl Şekilden şekile giren bilgisayar: Lenovo Yoga 910 2 yıl Google'dan 360 derecelik kamera uygulaması 2 yıl Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı 2 yıl Samsung Galaxy Note ismi tarihe karışabilir 2 yıl FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı 2 yıl General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone 2 yıl Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey 2 yıl Cyanogen, modüler sürümünü duyurdu 2 yıl Disney'in Aladdin filmini ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetecek 2 yıl Samsung’un zararı 2 milyar doları geçti 2 yıl Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100 2 yıl Dropbox iOS sürümü yeni özelliklere kavuşuyor 2 yıl Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz 2 yıl Süper Lig yayın ihalesi kızışıyor: Turkcell de ihaleye girecek 2 yıl Western Digital’den kendi markasını taşıyan ilk SATA SSD ürünleri 2 yıl Intel ilk Drone modelini göklere uçuruyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim