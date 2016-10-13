BMW 5 serisi resmen tanıtıldı: işte çok özel görüntüler ve yenilikler

1972 yılından bu yana üretilen ve E segmentinin gelmiş geçmiş en popüler temsilcilerinden olan BMW 5 serisi yenilendi. Performans ve dinamizm odağında bir güncellemeye kavuşan araç, üst sınıftaki kardeşi 7 serisinden özellikler taşıyor.

2017 Model BMW 5 Series G30’un ön farları daha ince ve keskin bir yapıda tasarlanmış. Açılı egzoz uçları ve daha büyük hava giriş ızgaraları, aracın sportif görünümüne ekstra katkı sağlıyor. Önceki modelden 1.2inç daha uzun yeni araç, 0.3inç daha geniş ve 0.6inç daha fazla yükseklik sunuyor. Bu sayede daha uzun diz mesafesi sağlanmış. Aracı M paket ile aldığınızda daha da geniş havalandırma girişi, yanlarda özel döşeme, arkada difüzör görünümlü apron, çift dikdörtgen egzoz borusu tasarıma katkı sağlıyor.

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İç tasarımı baştan sona yenilenen otomobil burada da 7 serisinden esintiler taşıyor. Araç içindeki büyük ekran yeniden tasarlanmış. Daha büyük havalandırma delikleri ve krom kaplama çizgiler ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Yenilenen iDrive ile Apple CarPlay desteği de sunan G30 kasa 5 serisi, yeni X5 ve X6 modellerinde olacağı söylendiği gibi 10inçlik ekranda Wi-Fi hotspot üzerinden internet erişimi de yapabiliyor.

2017 Model 5 Serisi Benzinli Motor Seçenekleri

528i yerini 530i’ye bırakıyor. Bu model 2.0 litre turbo beslemeli motoru ile 248 beygir güç ve 350nm tork üretiyor. Araç aynı motor ile 100km/h hıza 6 saniyenin altında ulaşıyor. 540i 3.0 litre motor ise 335 beygir gücünde 540nm tork üretiyor. Bu model de saatte 100km hıza 4.9 saniyede erişiyor. Her iki model de xDirve seçeneği ile satın alınabilir olacak.

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2017 Model 5 Serisi Dizel Motor Seçenekleri

520d modelinde yer alan 2.0 litre ve 190 beygir gücündeki motor, 400nm tork üretiyor. 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik vites seçenekleri mevcut. 100km hıza 7.6 saniyede ulaşan bu motor, manuel viteste 4.0, otomatik viteste ise 4.1 litre yakıt tüketimine sahip. 530d modelinde ise 3.0 litre motor, 265 beygir güç var. Bu motorda tüketim otomatik vites için 5.7 litre. Saatte 100km hıza ise 5.6 saniyede ulaşıyor.

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Elektrikli 530e

BMW’nin sonraki bir tarihte satışa sunulacak şeklinde açıkladığı 530e modeli ise hibrit bir motora sahip. Elektrikli motorun menzili 45km olarak belirlenmiş ve ortalama yakıt tüketim değeri sadece 2 litre olarak belirtilmiş. 265 beygir güç üretecek olan benzinli motor, tek turbo beslemeli bir üniteye sahip.

2017 yılının ilk yarısı içinde ulaşılabilir olacak olan aracın ülkemize kesin geliş tarihi ve fiyatı ile ilgili ise henüz netlik kazanmış bir bilgi bulunmuyor.

Standart donanımda 500 metre mesafeli yeni Adaptif LED Aydınlatma Sistemi

Yeni bir şasiye sahip, şasi 7 serisindekiyle aynı platformu paylaşıyor ama karbon fiber yok.

Şasi 70 kg hafiflik sağlıyor. Kasada daha çok alüminyum kullanımı, hafif frenler ve alaşım jantlar sayesinde ise 30 kg kazanılmış.

Arabanın ağırlık dağılımı 50:50 olacak şekilde ayarlanabilmiş.

Yeni nesil iDrive ile dünyanın ilk kablosuz Apple Car Play desteği sağlanmış.

21 farklı renk seçeneği, 17inç ve 20inç arasında değişen jant ebatı seçim imkanı bulunuyor.

Sport ve Luxury adı verilen iki ayrı opsiyon paketi mevcut.

Sese ve harekete duyarlı kontroller, dokunmatik ekran (sesli asistanın Türkçe dil desteği yok)

Yeni nesil Head-Up Display.

Bowers & Wilkins ses sistemi (5 serisinde ilk defa) 10 kanal anfi, 16 hoparlör ve 1400 watt ses çıkış gücü. (En üst donanımda)

Yeni TwinPower Turbo teknolojisi

Dingil mesafesi 7mm uzamış, toplamda 36mm uzama. Araç 6mm daha geniş ve 2mm daha yüksek. Bagaj hacmi de 10 litre artarak 530L'ye çıkmış.

Önümüzdeki sene çıkacak olan performans modeli M550i 4.4L V8 455bg motora sahip, 0-100km/h 4.0s şu anki M5'den daha hızlı.

Integral Active Steering sistemi sayesinde arka tekerlekler de direksiyon ile dönebiliyor. Bu da manevra kabiliyetine ekstra katkı sağlıyor.

Yeni Park Asistanı gelmiş 7 kasadaki gibi sürücü olmasa dahi park edebiliyor.

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2017 Model BMW 5 Serisi’nin bazı ilgi çekici özellikleri şöyle: