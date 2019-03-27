Avrupa Birliği, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi veto etmedi

Teknoloji devi Huawei'nin uzun süredir ABD tarafından Çin hükümetine casusluk yapmakla suçlandığını sizlere önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Hatta ABD, Huawei'nin Avrupa'daki telekominikasyon altyapı çalışmaları dışında tutulması için AB'ye basktı yapmıştı. Ancak görünen o ki ABD şimdilik istediğini alamadı.

NIS direktifine uymaya karar verildi

Huawei ve telekomünikasyon dünyası arasında devam eden savaşta yeni bir bölüm sona erdi. Şaşırtıcı gelebilir ama bu sefer durum Çinli şirketin lehine. Bir zaferden bahsetmek için henüz çok erken olmasına rağmen, Avrupa Komisyonu, Huawei'nin kıtadaki varlığını veto etmeme kararı aldı.

AB, Trump hükümeti ile Çin markası arasında devam eden savaş konusunda bir pozisyon almadı, aksine, bilgisayar güvenliği ile ilgili yönergeleri ortaya koyan ve 2016 yılında kabul edilen NIS direktifine uymaya karar verdi. Bu nedenle, ABD tarafından uygulanan yasağın uygulanıp uygulanmayacağı artık üye ülkelerin inisiyatifine kalmış durumda. Çıkan bu kararın ardından ABD nasıl bir tutum sergileyeceği ise şimdilik merak konusu.

https://www.reuters.com/article/us-eu-huawei-tech-exclusive/exclusive-eu-to-drop-threat-of-huawei-ban-but-wants-5g-risks-monitored-sources-idUSKCN1R32K3?feedType=RSS&feedName=technologyNews