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Avrupa Birliği, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi veto etmedi

Huawei ve ABD arasında uzun süredir devam eden savaşta, bu kez Huawei lehine bir gelişme oldu ve Avrupa Birliği, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi kıtanın dışında tutmadı.
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Cep Telefonu Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Huawei'nin uzun süredir ABD tarafından Çin hükümetine casusluk yapmakla suçlandığını sizlere önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Hatta ABD, Huawei'nin Avrupa'daki telekominikasyon altyapı çalışmaları dışında tutulması için AB'ye basktı yapmıştı. Ancak görünen o ki ABD şimdilik istediğini alamadı.

NIS direktifine uymaya karar verildi

Huawei ve telekomünikasyon dünyası arasında devam eden savaşta yeni bir bölüm sona erdi. Şaşırtıcı gelebilir ama bu sefer durum Çinli şirketin lehine. Bir zaferden bahsetmek için henüz çok erken olmasına rağmen, Avrupa Komisyonu, Huawei'nin kıtadaki varlığını veto etmeme kararı aldı.
AB, Trump hükümeti ile Çin markası arasında devam eden savaş konusunda bir pozisyon almadı, aksine, bilgisayar güvenliği ile ilgili yönergeleri ortaya koyan ve 2016 yılında kabul edilen NIS direktifine uymaya karar verdi. Bu nedenle, ABD tarafından uygulanan yasağın uygulanıp uygulanmayacağı artık üye ülkelerin inisiyatifine kalmış durumda. Çıkan bu kararın ardından ABD nasıl bir tutum sergileyeceği ise şimdilik merak konusu.

https://www.reuters.com/article/us-eu-huawei-tech-exclusive/exclusive-eu-to-drop-threat-of-huawei-ban-but-wants-5g-risks-monitored-sources-idUSKCN1R32K3?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
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Ambarad 1 ay en beğenilen
Sovyet Sovyet dediler Nato'yu kurdular. Şimdi de Huawei Huawei deyip yine blok kurma peşindeler. Gören de sanacak ABD Apple'la, Intel'le Qualcomm'la hiç casusluk yapmıyor. Görüyoruz Intel'in halini. Sürekli bir açık(!) yamıyor. Bi gidin öte tarafa sahtekar herifler.
Sovyet Sovyet dediler Nato'yu kurdular. Şimdi de Huawei Huawei deyip yine blok kurma peşindeler. Gören de sanacak ABD Apple'la, Intel'le Qualcomm'la hiç casuslu...
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ssbrutality 1 ay
Yav o değilde burası Huaweihaber.com oldu farkındamısınız?
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DH Misafiri 1 ay
ABD avrupayı patatesi ithal eden yerle karıştırdı galiba.
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The.Mafia 1 ay
Apple için veriyorlar savaşı
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hamza5806 1 ay
ab bir açıdan doğru yapıyor bir açıdan yanlış
çin ilerde başımıza abdden daha büyük bela olacak abyede müttefik olmayacak bunu göremiyorlar mı
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ssbrutality 1 ay
Yav o değilde burası Huaweihaber.com oldu farkındamısınız?
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Ambarad 1 ay en beğenilen
Sovyet Sovyet dediler Nato'yu kurdular. Şimdi de Huawei Huawei deyip yine blok kurma peşindeler. Gören de sanacak ABD Apple'la, Intel'le Qualcomm'la hiç casusluk yapmıyor. Görüyoruz Intel'in halini. Sürekli bir açık(!) yamıyor. Bi gidin öte tarafa sahtekar herifler.
1 Yanıt Yanıtla +39
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Chagotta 1 ay Ambarad
Haklısınız, kişisel veri gizliliği yok zaten. Obama zamanında açıklamıştı.Yüzde yüz güvenlik olması için bazı şeylerden fedakarlık yapmamız lazım demişti. O zaman google, facebook vb büyük sosyal medya markalarının kişisel verileri CiA ve FBi a verdiği haberi ardından. Ben yaptıkları windows vb sistemlerin muhakkak bir backdoor durumuna müsait olduğunu ve her bilgimizi istedikleri an elde edebileceklerini düşünüyorum.
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Tugrul_512bit 1 ay
winter is coming
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