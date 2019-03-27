Sony yeni aksiyon kamerası RX0 II modelini duyurdu

GoPro'nun yıllar boyunca egemen olduğu aksiyon kamera pazarı, zaman geçtikçe büyümeye başladı. Pazarın önemli markalarından Sony, kullanıcıların istediği kalitede olmayan ilk versiyondan sonra, isteklere kulak vererek, iyileştirmeler ve gelişmelerle dolu yeni aksiyon kamerası RX0 II modelini tanıttı.

Yüksek fiyat etiketiyle gelecek

https://www.engadget.com/2019/03/26/sony-rx0-ii-4k-action-cam-flip-up-screen/

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Sony RX0 II, şiekete göre, dünyadaki en küçük ve en hafifyüksek kaliteli kamera.ebatlarında veağırlığındaki cihazın, aksiyon çekimleri için ideal olacağı belirtiliyor. Güçlendirilmiş kasası sayesinde,vekadar yükseklikten düşmeye dayanıklı olan RX0 II,kadar da su geçirmez özelliğe sahip.180 derece yukarı ve 90 derece aşağı çevirebilen ayarlanabilirsahip olan cihaz, video içerik oluşturanlar için ideal olarak tanımlanıyor. Gücünü yeni nesil nesil BIONZ X işlemciden alan RX0 II,sensör ve doğal çekimler için 20 cm'lik minimum odak mesafesi olan Zeiss Tessar T 24 mm F4 sabit geniş açılı objektif barındırıyor.video kaydı desteği de sunan cihazınsatışa sunulması bekleniyor.