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Sony yeni aksiyon kamerası RX0 II modelini duyurdu

Japonya merkezli elektronik devi Sony, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Sony RX0'in halefi olacak yeni aksiyon kamerası RX0 II modelini duyurdu. Peki, cihaz ne gibi yeniliklerle geliyor? Haberimizde...
1 ay
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Video Kameralar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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GoPro'nun yıllar boyunca egemen olduğu aksiyon kamera pazarı, zaman geçtikçe büyümeye başladı. Pazarın önemli markalarından Sony, kullanıcıların istediği kalitede olmayan ilk versiyondan sonra, isteklere kulak vererek, iyileştirmeler ve gelişmelerle dolu yeni aksiyon kamerası RX0 II modelini tanıttı.

Yüksek fiyat etiketiyle gelecek

Sony RX0 II, şiekete göre, dünyadaki en küçük ve en hafif ultra kompakt yüksek kaliteli kamera.  59 mm x 40,5 mm x 35 mm ebatlarında ve 132 gram ağırlığındaki cihazın, aksiyon çekimleri için ideal olacağı belirtiliyor. Güçlendirilmiş kasası sayesinde, suya, toza, şoka ve 2 metreye kadar yükseklikten düşmeye dayanıklı olan RX0 II, 10 metreye kadar da su geçirmez özelliğe sahip.

180 derece yukarı ve 90 derece aşağı çevirebilen ayarlanabilir LCD ekrana sahip olan cihaz, video içerik oluşturanlar için ideal olarak tanımlanıyor. Gücünü yeni nesil nesil BIONZ X işlemciden alan RX0 II, 15.3 Megapiksel sensör ve doğal çekimler için 20 cm'lik minimum odak mesafesi olan Zeiss Tessar T 24 mm F4 sabit geniş açılı objektif barındırıyor. 4K 30 fps video kaydı desteği de sunan cihazın 700 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2019/03/26/sony-rx0-ii-4k-action-cam-flip-up-screen/ Yorum Yaz
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Quattro 1 ay
Bu alette 1" sensör var. Zeiss optik var.
960 fps slow-mo, Slog ve raw çekim var.
Şimdi mercimek sensörlü kamera ile bunu kıyas edip çöp demek, para verdiği mala aşıklık yada bu ürünü oturup geliştiren firmayı hafife almak oluyor.
İkisi de farklı segmentte farklı kişileri hedeflemiş ürünler.
Sony küp kadar boyutta RX100 seviyesi görüntü kalitesi veriyor. El gimbalı + mikrofon ile birlikte harika bir vlogger kamerası yapmış adamlar. Üstüne bunu drone'una bağla kullan, gece çık sokağa çık vlog çek, fotograf çek raw işle... Bir meraklının tüm ihtiyacını karşılar.
Youtube'da milyon abonesi olan adamlar var. Bu oyuncak onlara hitap ediyor.
Adamlar satmış ki ikincisini de yapmış. Olaya böyle bakmak lazım.
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The.Mafia 1 ay
Cihaz güzel ancak ülkemde 5 bin lira seviyesinde olur
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OverClocK1ng 1 ay
700 Dolarlık ÇÖP.
900 liraya Go Pro 7 Black ayarında, 4K da Native yani Doğal 60 kare saniye çekebilen,
Sony IMX377 sensörlü olup Go Pro'larda kullanılan en yüksek işlemci olan Ambarella H22 yi kullanan,
harici mikrofon destekli, çift mikrofonlu, EIS'li, Çift ekranlı, Dual Band Wifi li Sjcam SJ8 Pro varken,
Sony neyin kafasını yaşıyor da böyle bir fiyat belirliyor acaba.

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1 Yanıt Yanıtla
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FRAPS_TR 1 ay OverClocK1ng
Bahsettiğiniz sjcam kameranın go pro 6 ile karşılaştırmasına baktım onda bile gopronun karşısında ezilmiş. Görüntü basık balık gözü efektli ve mikrofon kalitesi düşük.
çan çin çu
2 Yanıt Yanıtla +1
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Galatas4ray 1 ay
Kalitede go pro yu ezer ama özellik kısmında geçeceğini düşünmüyorum.4k 60 fps yok 10 metre su geçirmezlik var.Canlı yayın özelliğide yok sanırım.Gopro 7 de bunların hepsi mevcut.
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Boragungoren 1 ay
iphonedo kanalında incelemesi var çok güzel cihaz
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