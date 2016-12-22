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Avrupa Birliği İngiltere'den kişisel verilerin saklanmamasını istedi

Avrupa Birliği'nin yargı organı olan Adalet Divanı aldığı kararla, İngiltere'nin vatandaşların internet geçmişini takip etmesi ve saklamasının hukuka uygun olmadığını söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Birliği İngiltere'den kişisel verilerin saklanmamasını istedi
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Avrupa Birliği Adalet Divanı dün aldığı kararla Almanya’nın telekomünikasyon ve internet verilerinin 10 haftaya kadar saklamasının kişisel gizliliğe aykırı olduğunu ve Almanya’nın ilgili yasalarını bir an önce düzenlemesi gerektiğini açıkladı. Bu karardan sonra, gözler İngiltere’ye çevrildi. Zira geçtiğimiz günlerde İngiltere’de onaylanan yeni gözetim kanunu, herkesin internet geçmişinin bir yıla kadar saklanmasına olanak sağlıyor.

Adalet Divanı, bu tür veri toplanması ve saklanmasıyla insanların kendilerini sürekli gözetim altında hissedeceklerini ve hükümetlerin bu verilerle bireylerin özel hayatlarıyla ilgili yasal olmayan çıkarımlarda bulunabileceğini belirtti. Bu genel ve sınırsız veri toplamanın sadece ciddi suçlarla mücadele esnasında kullanılabileceğinin de altını çizdi. Mahkeme ayrıca İngiltere’nin gerekli olan sınırları kesinlikle aştığını ve bu gözetim kanununun demokratik toplum anlayışıyla kesinlikle bağdaşmadığını ekledi. 

İngiltere’de muhalif politikacıların sevinçle karşıladığı bu karar hakkında İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson; gözetim kanunun üzerinde yeterince konuşulmadan alelacele hazırlandığını ve hiç kimsenin gizli verilerini hükümet ya da polisle paylaşmak istemeyeceğini söyledi.

İngiltere hükümetinin itiraz etmeyi planladığı bu kararın gözetim kanunu üzerinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil. Brexit oylamasının ardından henüz AB ile ilişkilerini koparamamış olan İngiltere Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Divan’ın kararlarına uymakla yükümlü. Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı Philip Hammond'ın AB’den çıkışın 2 yıl kadar sürebileceğini söylediğini de düşünürsek eğer Divan İngiltere’nin itirazını kabul etmezse gözetim kanunlarında değişiklik kaçınılmaz olabilir.


http://www.theverge.com/2016/12/21/14037514/eu-rules-uk-surveillance-laws-illegal Yorum Yaz
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bldoy 2 yıl en beğenilen
olamaz ingiltere sizdenmi akıl alıcak ingilterenin çıkarları her şeyden üstündür insan canından bile ingiltere çıkarları için kaç tane sivili kesmişler tarihe bakan görür bizde böyle olursak el üstünde tutulur refah oluruz rahat terörsüz yaşarız ama nerde mesela ira diye terör örgütü vardı ingilterede ira ile bağlantısı olduğu şüphelenilen herkes faili meçhule gitti ingiltere bugün itiraf etti haberlere çıktı .
olamaz ingiltere sizdenmi akıl alıcak ingilterenin çıkarları her şeyden üstündür insan canından bile ingiltere çıkarları için kaç tane sivili kesmişler tarihe ...
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engmanuk 2 yıl
İngiltere ile AB arasında sadece sunni bir bağ var artık Brexit ile tamamen kopacak bir bağ. İngiltere kullanıcıların verilerini toplamıyor diyemeyiz ancak bu verileri dışarıya satmaz AB'ye de vermez. Evet İngilizler 170 sömürgesiyle stratejik olarak Amerika'dan bile güçlü konumdadır. Hatta tek başına Avrupa Birliği'ne karşı oldukça güçlü bir ülke konumundadır. "KEDİ UZANAMADIĞI CİĞERE MUNDAR DERMİŞ" misali kendi bulunduğunuz coğrafyada bok çukuru içine düşmüşsünüz 1. sınıf dünya ülkesini eleştiriyorsunuz.
İngilizler zeki millettir savaşta yenebilirsiniz ama masada asla yenemezsiniz zaten adamların güçlü bir orduya, askeri güce ihtiyacı yok. Amerika var arkasında... İngilizler oyunları masa üzerinde oynar, plan yapar ve Amerika'ya uygulatır ve oturur sonuçlarını izler.
KİMSE KRALİYET AİLESİNİN GÜCÜNÜ SINAMAYA KALKMASIN!
"God save our glorious Queen!"
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addidas_85 2 yıl engmanuk
ahmetcakar1
İngiltere ile AB arasında sadece sunni bir bağ var artık Brexit ile tamamen kopacak bir bağ. İngiltere kullanıcıların verilerini toplamıyor diyemeyiz ancak bu verileri dışarıya satmaz AB'ye de vermez. Evet İngilizler 170 sömürgesiyle stratejik olarak Amerika'dan bile güçlü konumdadır. Hatta tek başına Avrupa Birliği'ne karşı oldukça güçlü bir ülke konumundadır. "KEDİ UZANAMADIĞI CİĞERE MUNDAR DERMİŞ" misali kendi bulunduğunuz coğrafyada bok çukuru içine düşmüşsünüz 1. sınıf dünya ülkesini eleştiriyorsunuz.
İngilizler zeki millettir savaşta yenebilirsiniz ama masada asla yenemezsiniz zaten adamların güçlü bir orduya, askeri güce ihtiyacı yok. Amerika var arkasında... İngilizler oyunları masa üzerinde oynar, plan yapar ve Amerika'ya uygulatır ve oturur sonuçlarını izler.
KİMSE KRALİYET AİLESİNİN GÜCÜNÜ SINAMAYA KALKMASIN!
"God save our glorious Queen!"

Şunu Türkiye için değil de İngiltere için dediğine göre masada sizinle de iyi oynamışlar
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tbbtl 2 yıl
Sosyal medya programlarının çıkış ve yaygınlaştırılma amacı istihbarattır. Bunlara telekomünikasyon ve internet verilerini de eklerseniz bu alandaki bütün kontrolu sağlarsınız. Bildiğim kadarı ile sadece Google ın 8 ayrı yerde (bunlardan bazıları başka ülkelerde) serverlarının yer aldığı futbol sahası büyüklüğünde yerleşkeleri var. Bunların hepsindeki veriyi silseniz bile bu iş için ayrılmış(sadece yedekleme yapan) uyduları vardır.
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exterminant 2 yıl
göstermelik işler bunlar kişisel veri güvenliği mi kalmış sanki
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Psycho53 2 yıl
Bunlar hikaye Kağıt oyunları.. 4 haftaymış Bir yılmış.. Silinecekmiş. Network e düşen hiç Bir veri Asla Tamamı İle Silinmez Yok olmaz.. Şimdi diyenler olabilir ee firmaların kapasitesi ne kadar mecbur silecekler.. Bi o firmalar vardı zaten , nasıl dünya devi , dünyayı yöneten firmalar ülkeler var oluyor , veri depolayıp düşen her şeyi saklayan terabytların ötesinde sistemler var , normal network te bulamasanız bile mutlaka düşen şeyleri biryerlere depo ediyorlar yarın birgün çıkarıp kullanma ihtimalleri olsun veya olmasın bütün internet kullanıcılarının paylaştığı veriler kimine göre aykırı olsada , aykırı bir biçim'de alınıp depolanıyor
Gerçi türkiye alışkın böyle şeylere bütün TC nüfüz cüzdanları ortalıkta geziyor
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Panamalı Hasta 2 yıl
Avrupa da birbiriyle anlaşamıyor
Bu catırdamalar ufak ufak başladı
Önce ortadoğu da Avrupa söz sahibi olamayarak etkisini iyice yitirdi. Sindi zoraki diplomatik ilişkiler devam ediyor
Artık ekonomisi iyi devletler, devletcıklerın yükünü kaldırmayı istemiyor. Bu bağlamda avrupa bırlıgınden cıkmasa da ıngılterenın vıze koyması büyük bır ılk adım olur. 20-30 sene sonra avrupa birliğinin nasıl dağılma sürecine girdiğine hep birlikte şahit oluruz
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kadirirdem 2 yıl
ingiltere'de saf ya hemen kabul edecek...
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arel.gr 2 yıl
hay hay demiştir.
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adnansetek 2 yıl
AB haklı, ama çıkmak için bahane arayan İngiltere de şu an keyif sigarası içiyor galiba
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addidas_85 2 yıl adnansetek
adnansetek
AB haklı, ama çıkmak için bahane arayan İngiltere de şu an keyif sigarası içiyor galiba


Kardeş bizim kayıtlar sizde kalmış, çıkarken format atmayı unutmuşuz, sana zahmet siliver şunları
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WB 2 yıl
Nerede su ingiliz comari, buralarda mi

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sniper23 2 yıl
Ey, Avrupa Birliği sen kimsin ? Biz AB'den çıkma kararı aldık...
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