Avrupa Birliği İngiltere'den kişisel verilerin saklanmamasını istedi

Adalet Divanı, bu tür veri toplanması ve saklanmasıyla insanların kendilerini sürekli gözetim altında hissedeceklerini ve hükümetlerin bu verilerle bireylerin özel hayatlarıyla ilgili yasal olmayan çıkarımlarda bulunabileceğini belirtti. Bu genel ve sınırsız veri toplamanın sadece ciddi suçlarla mücadele esnasında kullanılabileceğinin de altını çizdi. Mahkeme ayrıca İngiltere’nin gerekli olan sınırları kesinlikle aştığını ve bu gözetim kanununun demokratik toplum anlayışıyla kesinlikle bağdaşmadığını ekledi.
İngiltere’de muhalif politikacıların sevinçle karşıladığı bu karar hakkında İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson; gözetim kanunun üzerinde yeterince konuşulmadan alelacele hazırlandığını ve hiç kimsenin gizli verilerini hükümet ya da polisle paylaşmak istemeyeceğini söyledi.
İngiltere hükümetinin itiraz etmeyi planladığı bu kararın gözetim kanunu üzerinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil. Brexit oylamasının ardından henüz AB ile ilişkilerini koparamamış olan İngiltere Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Divan’ın kararlarına uymakla yükümlü. Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı Philip Hammond'ın AB’den çıkışın 2 yıl kadar sürebileceğini söylediğini de düşünürsek eğer Divan İngiltere’nin itirazını kabul etmezse gözetim kanunlarında değişiklik kaçınılmaz olabilir.
http://www.theverge.com/2016/12/21/14037514/eu-rules-uk-surveillance-laws-illegal Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İngilizler zeki millettir savaşta yenebilirsiniz ama masada asla yenemezsiniz zaten adamların güçlü bir orduya, askeri güce ihtiyacı yok. Amerika var arkasında... İngilizler oyunları masa üzerinde oynar, plan yapar ve Amerika'ya uygulatır ve oturur sonuçlarını izler.
KİMSE KRALİYET AİLESİNİN GÜCÜNÜ SINAMAYA KALKMASIN!
"God save our glorious Queen!"
Şunu Türkiye için değil de İngiltere için dediğine göre masada sizinle de iyi oynamışlar
Gerçi türkiye alışkın böyle şeylere bütün TC nüfüz cüzdanları ortalıkta geziyor
Bu catırdamalar ufak ufak başladı
Önce ortadoğu da Avrupa söz sahibi olamayarak etkisini iyice yitirdi. Sindi zoraki diplomatik ilişkiler devam ediyor
Artık ekonomisi iyi devletler, devletcıklerın yükünü kaldırmayı istemiyor. Bu bağlamda avrupa bırlıgınden cıkmasa da ıngılterenın vıze koyması büyük bır ılk adım olur. 20-30 sene sonra avrupa birliğinin nasıl dağılma sürecine girdiğine hep birlikte şahit oluruz
Kardeş bizim kayıtlar sizde kalmış, çıkarken format atmayı unutmuşuz, sana zahmet siliver şunları
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