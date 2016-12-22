Avrupa Birliği İngiltere'den kişisel verilerin saklanmamasını istedi

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Avrupa Birliği Adalet Divanı dün aldığı kararla Almanya’nın telekomünikasyon ve internet verilerinin 10 haftaya kadar saklamasının kişisel gizliliğe aykırı olduğunu ve Almanya’nın ilgili yasalarını bir an önce düzenlemesi gerektiğini açıkladı. Bu karardan sonra, gözler İngiltere’ye çevrildi. Zira geçtiğimiz günlerde İngiltere’de onaylanan yeni gözetim kanunu, herkesin internet geçmişinin bir yıla kadar saklanmasına olanak sağlıyor.

Adalet Divanı, bu tür veri toplanması ve saklanmasıyla insanların kendilerini sürekli gözetim altında hissedeceklerini ve hükümetlerin bu verilerle bireylerin özel hayatlarıyla ilgili yasal olmayan çıkarımlarda bulunabileceğini belirtti. Bu genel ve sınırsız veri toplamanın sadece ciddi suçlarla mücadele esnasında kullanılabileceğinin de altını çizdi. Mahkeme ayrıca İngiltere’nin gerekli olan sınırları kesinlikle aştığını ve bu gözetim kanununun demokratik toplum anlayışıyla kesinlikle bağdaşmadığını ekledi.

İngiltere’de muhalif politikacıların sevinçle karşıladığı bu karar hakkında İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson; gözetim kanunun üzerinde yeterince konuşulmadan alelacele hazırlandığını ve hiç kimsenin gizli verilerini hükümet ya da polisle paylaşmak istemeyeceğini söyledi.

İngiltere hükümetinin itiraz etmeyi planladığı bu kararın gözetim kanunu üzerinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil. Brexit oylamasının ardından henüz AB ile ilişkilerini koparamamış olan İngiltere Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Divan’ın kararlarına uymakla yükümlü. Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı Philip Hammond'ın AB’den çıkışın 2 yıl kadar sürebileceğini söylediğini de düşünürsek eğer Divan İngiltere’nin itirazını kabul etmezse gözetim kanunlarında değişiklik kaçınılmaz olabilir.

http://www.theverge.com/2016/12/21/14037514/eu-rules-uk-surveillance-laws-illegal