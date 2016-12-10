Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı

Tam Boyutta Gör



Almanya ve İngiltere dahil 7 ülke Volkswagen’in emisyon testlerindeki hileye karşı yetersiz tutumu yüzünden ağır eleştiriler almaktaydı ve son olarak Avrupa Birliği; birlik üyesi bu ülkelere gereğinin yapılması için 2 ay süre verdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen’in arabalarında gerçek emisyon seviyesini sakladığı ortaya çıkınca Amerika’da yüksek miktarda ceza ödemek zorunda kalmıştı. İngiltere, İspanya ve Lüksemburg; ülkelerinde bulunan 1 milyondan fazla araç için ise bugüne kadar hiçbir şey yapmadı. Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Yunanistan da ise yasal ihlallere rağmen araba üreticileri cezalandırılmadı bile.

Avrupa Komisyonu: Tam bir hayal kırıklığı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyelerinin Volkswagen’in bu skandalı karşısındaki boşvermişliğini ise tam bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Ülkeler, Volkswagen’in emisyon seviyesini saklamak için kullandığı aygıtla ilgili soruşturmayı bile gündemde tutmadan göz ardı etmişti. Avrupa kanunları araba üreticilerin kanun ihlali yaptığı durumlarda belirli cezaları öngörüyor ancak bu cezaların uygulanması hükümetlere bağlı. Volkswagen ise arabalarında kullandığı yazılımın Avrupa’da illegal olmadığını iddia etmeye devam ediyor.

Tam Boyutta Gör

Dünya çapında 11 milyon arabanın karıştığı skandalın ortaya çıkmasının ardından, Volkswagen Amerika’ya 15 milyar dolar ödemeye razı olmuştu. Ülkesi Almanya’da 1400 Alman sermaye sahibi tarafından açılan ve halen devam etmekte olan davada ise 8.2 milyar Euro ceza tehdidi ile karşı karşıya.

http://www.bbc.com/news/business-38247779