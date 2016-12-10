Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı

Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 7 birlik üyesine Volkswagen emisyon skandalının üzerine gidilmesi ve gerekli cezaların verilmesi için 2 ay süre verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,8b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı
Tam Boyutta Gör

Almanya ve İngiltere dahil 7 ülke Volkswagen’in emisyon testlerindeki hileye karşı yetersiz tutumu yüzünden ağır eleştiriler almaktaydı ve son olarak Avrupa Birliği; birlik üyesi bu ülkelere gereğinin yapılması için 2 ay süre verdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen’in arabalarında gerçek emisyon seviyesini sakladığı ortaya çıkınca Amerika’da yüksek miktarda ceza ödemek zorunda kalmıştı. İngiltere, İspanya ve Lüksemburg; ülkelerinde bulunan 1 milyondan fazla araç için ise bugüne kadar hiçbir şey yapmadı. Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Yunanistan da ise yasal ihlallere rağmen araba üreticileri cezalandırılmadı bile. 

Avrupa Komisyonu: Tam bir hayal kırıklığı 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyelerinin Volkswagen’in bu skandalı karşısındaki boşvermişliğini ise tam bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Ülkeler, Volkswagen’in emisyon seviyesini saklamak için kullandığı aygıtla ilgili soruşturmayı bile gündemde tutmadan göz ardı etmişti. Avrupa kanunları araba üreticilerin kanun ihlali yaptığı durumlarda belirli cezaları öngörüyor ancak bu cezaların uygulanması hükümetlere bağlı. Volkswagen ise arabalarında kullandığı yazılımın Avrupa’da illegal olmadığını iddia etmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı
Tam Boyutta Gör
 

Dünya çapında 11 milyon arabanın karıştığı skandalın ortaya çıkmasının ardından, Volkswagen Amerika’ya 15 milyar dolar ödemeye razı olmuştu. Ülkesi Almanya’da  1400 Alman sermaye sahibi tarafından açılan ve halen devam etmekte olan davada ise 8.2 milyar Euro ceza tehdidi ile karşı karşıya.

http://www.bbc.com/news/business-38247779 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Olur Öyle Şeyler 2 yıl en beğenilen
Bizde Almanların bi tarafını yalıyoz.

ABİĞĞ ALMAN MALIII YAĞĞĞ

PASSAT ABİĞĞ

1 Yanıt Yanıtla +102
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 2 yıl
Bütün dünyaya yüzsüzlük yapıyorlar, artık sıra kendi halkına gelmiş anlaşılan. Şunu yeryüzünde başka bir ülke yapsa ne kadar çirkeflik var hepsini yaparlardı ama kendi pislikleri olunca unutulup gidiyor bir anda. Bkz. Abd pizza olayı
Bütün dünyaya yüzsüzlük yapıyorlar, artık sıra kendi halkına gelmiş anlaşılan. Şunu yeryüzünde başka bir ülke yapsa ne kadar çirkeflik var hepsini yaparlardı a...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 2 yıl
Almanlar bile 8 milyar euro tazminat istiyor, bizim kraldan çok almancılar da bırak hakkını aramayı hileli daha ucuza alabileceğini düşündüğü daha çok dizel dsgli passat, golf, jetta istiyor.
Almanlar bile 8 milyar euro tazminat istiyor, bizim kraldan çok almancılar da bırak hakkını aramayı hileli daha ucuza alabileceğini düşündüğü daha çok dizel ds...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Berkæn 2 yıl
Biraz indirim yapıp TR ye yollayın millet sıraya girer.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
araçları bize yollasınlar, almana tapan çok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maligezgin 2 yıl
şimdi ne gerek var ki buna?
biz ülkece tatmin olmuştuk halbuki

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurr10 2 yıl
Bu adamlar kim oluyor ya? Bir makyajla kral olmadık,golf beyi yedirmeyiz..ingilizler binmesin kardeşim..herkes arabadan anlayacak diye birşey yok..tok kapı sesi,prestijli hatlar,kaliteli iç mekan ile sayısız donanımlı vw ye yapılanlara bakın..gerekirse o dsg 5 kere bozulsun ama olsun..şayet yarın öbür gün vw e kapanılır,araçlar piyasadan toplatılırsa ben bu ehliyeti yırtarım aga..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wehrmacht 2 yıl
Buda şu demek ditroit kendine yer yapmakta kararlı yatırımı kaçırmayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hbasaran82 2 yıl
vw nin gücü avrupanın yarısından fazladır
öyle kolay değil yıpraktmak.
vw sallanır ama yıkılması mümkün değildir.
markaya ulaşamadığım/ulaşamayacağım için sevmiyorum ama gerçek bu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merfarukkk 2 yıl
1998 de bir çıktı meydana otomotiv piyasasının anasını belledi kendine sağlam yer edindi popülarite yaptı Reklamanı İnsanlara yaptırdı !! F/P arabası oldular Bu büyük bi başarıdır taa ki, 2005 yılına kadar ondan sonra (Geçirme modunu ON) yaptılar hala devam ediyorlar.Asıl kötü yanı diğer markalarda onlara özendi Baktılar millete enayi yerine koyulmak baya'da hoşlarına gitti diğer markalarda ulan biz enayimiyiz kendimizi kasıyoruz deyip onlarda Düşük kalite,düşük işçilik,düşük maliyet,yüksek kâr İşini benimsediler. Bkz 2000-2008 yılı ve ondan sonraki araba üretimlerine O zamanki bi herhangi bir bmw 5 kasası şimdinin en kral 7 serisinden daha çok kalite hissi veriyor.
Yok araçlar hafifledi emisyon salınımı düştü yok bilmem küresel ısınmayı yavaşlattık bunlar hikaye git amerikalılara de bakıyım artık sizde 1,2 dizel kullanacaksınız :) geçerlermi ? Adamlar v6'dan düşük arabaya binene ezik gözüyle bakıyorlar
Abi Vw de haklı böyle kafalara böyle tarrak der susarım, olan bize oluyor.
Haydi Allaha emanet olun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D.Baran 2 yıl
Hissedarına kadar olayın içine girmiş ve herzamanki gibi olaya tam vakıf olmuşuz.
Be hey gafiller çevreyi korumayı çok çok ezici bir çoğunluğun s...ne takmadığı bir ülkede yaşıyorsunuz.Şu forumda bile defalarca şahit olduğum Dpf iptali gibi konular,hemen hergün çevreyi hor gören kullanımlar,uygulamalar yada önerilenler dururken kalkmiş WV tartışmalarıyla uğraşıyorsunuz.Hele bu konudan çıkıp avrupa demokrasisini hukukunu vb. sorgulamaya gecmekte pek bir komik durmuş,"Dinime söven de müslüman olsa." misali.Kendi çöplüğün temiz olacak ki başka çöplüklerin kokusunu eleştirebilesin,sorgulayabilesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PrestigeMan 2 yıl
Hiç kimse diğer öteki yüzünü düşünmüyor. Almanlar kendileri zarara uğratmazlar hiçte korumayın almanların medeniyeti ve adil olduğuna bu olaydan en çok kim zararlı çıktı ? Hissedarlarını düşündünüz mü ? Hangi ülkeydi yada kimlerdi ? Müslüman ülkesi olan Katar tabiki bu fon da en cok zarara uğrayanlar ve uğratılanlar harcanmaya çalışılanlar katarlılar almanya kendini yok etmez harcatmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anakin_skyrunner 2 yıl
Bu dis mihraklara inat yanlaya yanlaya passssaaatttt agggaa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6804 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Volkswagen, avrupa birliği ve
7 etiket daha avrupa komisyonu volkswagen dizel skandalı avrupa birliği komisyonu Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Deniz suyundan yapılan piller yeni bir döneme kapı aralayabilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'yi kullanılmaz hale getirecek güncelleme 2 yıl A-Data XPG Z1 RAM incelemesi "Çekici tasarım, yüksek hızaşırtmayla buluştu" 2 yıl Clash of Clans ve Clash Royale karakterleri çizgi film oldu 2 yıl Faraday Future'dan resmi lansman öncesi teaser görseller gelmeye devam ediyor 2 yıl Apple'ın seçimi ile 2016 yılının en iyi oyunları ve uygulamaları 2 yıl 6 GB RAM ve 6 inç ekranlı Samsung Galaxy C9 Pro küresel pazara geliyor 2 yıl Renault, ocak ayında elektrikli bir ticari araç tanıtacak 2 yıl NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler 2 yıl Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi 2 yıl Justice League 2 ertelendi: Önce Ben Affleck'in Batman filmi gelecek 2 yıl Üç önemli Linux kernel güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Çin’in yenilikçi otobüs projesi çürümeyi bekliyor 2 yıl Kan zehirlenmeleri için önemli gelişme 2 yıl Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor 2 yıl Apple AirPods geciktikçe gecikiyor 2 yıl Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak 2 yıl Apple, CarPlay ile uyumlu modeller listesine 50 yeni araç ekledi 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar 2 yıl 2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı Sonraki iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir 2 yıl Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı 2 yıl Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan 2 yıl Asus'tan 13.3 İnçlik Atom Karınca 2 yıl AMD Radeon Crimson ReLive Edition duyuruldu! 2 yıl War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Cooler Master MasterBox 5T Tanıtıldı 2 yıl Nesnelerin interneti üzerinden yapılan saldırılar insanları öldürebilir! 2 yıl Dronelar kan naklinde kullanılabilir 2 yıl TP-Link, akıllı ev cihazları pazarına giriyor 2 yıl HTC 11 için iddialar 2 yıl Apple Haritalar’a elektrikli araçlar için önemli güncelleme 2 yıl Razer Raiju: ESpor temelli PS4 kontrolcüsü 2 yıl NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor 2 yıl 2si1 "Portsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor 2 yıl Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı 2 yıl Super Mario Run gelirlerde hedef büyüttü 2 yıl Samsung’dan UFO’yu andıran sıra dışı drone tasarımı 2 yıl Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim