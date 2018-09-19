Avrupa Komisyonu, Alman otomobil üreticileri hakkında soruşturma başlattı

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Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, 2015 yılında ortaya çıkan emisyon skandalından beri çevre dostu teknolojiler geliştirmeleri için otomobil üreticilerine baskı uyguluyor. Bu konu hakkında oldukça hassas davranan Komisyon, ilginç bir iddia üzerine Alman otomobil devleri hakkında soruşturma başlattı.





''Rekabet etmeme konusunda anlaştılar'' iddiası

Volkswagen, BMW ve Daimler'i kapsayan soruşturmada yetkililer, bu üç otomobil üreticisinin emisyonu azaltmaya karşı iş birliği yapıp yapmadığını araştıracak. Rekabetten sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager tarafından yapılan açıklamaya göre ''Otomobil üreticilerinin; benzinli/dizel otomobillerden kaynaklanan zararlı emisyonları azaltmak için önemli sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda birbirleriyle rekabet etmeme konusunda mutabakata vardığı'' mercek altına alınacak.





İddialara göre üç üretici bazı emisyon kontrol cihazlarının Avrupa pazarına girmesini engellemek ve emisyon salınımı azaltacak ürünler geliştirmemek için mutabakata varmış durumda. Bu durum karşısında tüketicilerin çevreye daha az zarar veren otomobil satın alma imkanlarının elinden alındığını belirten yetkililer bu iddiaların doğruluğunu araştıracak.





Şu an için iddiaların kaynağı ve detayları kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşılmış değil ancak Avrupa Komisyonu yapacağı incelemeler sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşırsa Alma otomobil üreticileri ciddi cezalarla karşılaşabilir.

https://www.cnet.com/roadshow/news/vw-daimler-bmw-european-commission-antitrust/