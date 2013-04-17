Avrupa Komisyonu, Huawei ve ZTE aleyhine soruşturma açma niyetinde





Kağıt üstünde özel teşebbüs gibi görünse de Çinli Huawei ve ZTE firmalarının devlet destekli bankalardan kredi aldığı biliniyor ve dolaylı olarak Çin devleti kontrolü altında olduğu varsayılıyor.





Cihazları yoluyla Çin lehine siber ajanlık faaliyetlerinde bulunduğuna dair iddialar ortaya atılan iki firma sık sık soruşturmalara da konu oluyor. Son olarak Avrupa Komisyonu da iki firma için soruşturma başlatmak niyetinde olduğunu duyurdu.





Komisyon normalde şikayet üzerine soruşturma açarken bu kez şikayete gerek duyulmadı. Soruşturmanın sebebi ise adil olmayan para desteği ve ulusal güvenlik konuları.





AB Ticaret komiseri Karel De Gucht, iki firmanın devlet desteği aldıkları için fiyatları düşük tuttukları ve Avrupalı rakiplerini zarara uğrattıkları konusunda ciddi şüpheler olduğunu ayrıca cihazlarında ulusal güvenliği tehdit edecek unsurlar olup olmadığının da araştırılacağını belirtti.





Yapılan araştırma sonucunda Komisyon, iki firmaya soruşturma açıp açmama konusunda karar verecek. Komisyon inceleme aşamasında Ericsson, Alcatel-Lucent ve Nokia Siemens gibi Avrupalı üreticilerin de yardımına başvuracak.





Ancak komisyonun kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Kendisinden yardım istenen firmalar, Çin telekomünikasyon pazarından dışlanmamak için olaya müdahil olmak istemiyor. Ayrıca Huawei’nin büyük iş imkanı yarattığı Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de soruşturmaya karşı çıkıyor.





Huawei’nin pazarda etkin olmaya başladığı ülkeler ise siber ajanlık konusuna ağırlık verilmesini istiyor.





Huawei ve ZTE ise iddialara kesinlikle karşı çıkıyor ve düşük fiyatların üretim maliyetlerinin azaltılması ile elde edildiğini belirtiyor.





Gucht, bu hafta gerekli incelemeleri yaparak son kararını verecek.

http://www.slashgear.com/eu-intends-to-launch-an-investigation-against-huawei-and-zte-17278186/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29