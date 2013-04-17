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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Komisyonu, Huawei ve ZTE aleyhine soruşturma açma niyetinde

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Komisyonu, Huawei ve ZTE aleyhine soruşturma açma niyetinde

Kağıt üstünde özel teşebbüs gibi görünse de Çinli Huawei ve ZTE firmalarının devlet destekli bankalardan kredi aldığı biliniyor ve dolaylı olarak Çin devleti kontrolü altında olduğu varsayılıyor.

Cihazları yoluyla Çin lehine siber ajanlık faaliyetlerinde bulunduğuna dair iddialar ortaya atılan iki firma sık sık soruşturmalara da konu oluyor. Son olarak Avrupa Komisyonu da iki firma için soruşturma başlatmak niyetinde olduğunu duyurdu.

Komisyon normalde şikayet üzerine soruşturma açarken bu kez şikayete gerek duyulmadı. Soruşturmanın sebebi ise adil olmayan para desteği ve ulusal güvenlik konuları.

AB Ticaret komiseri Karel De Gucht, iki firmanın devlet desteği aldıkları için fiyatları düşük tuttukları ve Avrupalı rakiplerini zarara uğrattıkları konusunda ciddi şüpheler olduğunu ayrıca cihazlarında ulusal güvenliği tehdit edecek unsurlar olup olmadığının da araştırılacağını belirtti.

Yapılan araştırma sonucunda Komisyon, iki firmaya soruşturma açıp açmama konusunda karar verecek. Komisyon inceleme aşamasında Ericsson, Alcatel-Lucent ve Nokia Siemens gibi Avrupalı üreticilerin de yardımına başvuracak. 

Ancak komisyonun kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Kendisinden yardım istenen firmalar, Çin telekomünikasyon pazarından dışlanmamak için olaya müdahil olmak istemiyor. Ayrıca Huawei’nin büyük iş imkanı yarattığı Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler de soruşturmaya karşı çıkıyor.

Huawei’nin pazarda etkin olmaya başladığı ülkeler ise siber ajanlık konusuna ağırlık verilmesini istiyor.

Huawei ve ZTE ise iddialara kesinlikle karşı çıkıyor ve düşük fiyatların üretim maliyetlerinin azaltılması ile elde edildiğini belirtiyor. 

Gucht, bu hafta gerekli incelemeleri yaparak son kararını verecek.

http://www.slashgear.com/eu-intends-to-launch-an-investigation-against-huawei-and-zte-17278186/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29 Yorum Yaz
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kemalboran 6 yıl en beğenilen
Avrupa ve ABD siz artık çürüdünüz, kokuştunuz. Bilim, medeniyetin doğduğu topraklara geri dönmüştür, siz kaybettiniz, yenildiniz. Son çırpınışlarınız da sizin Çin denizinin dalgalarında boğulmanızı engelleyemeyecek. Sizin sıkıntınız sömürgeleştirdiğiniz milletlerin artık size hükmetmeye başlamasıdır. Kaybeden taraftasınız, ya itaat etmeyi öğreneceksiniz ya da Roma İmparatorluğu gibi tarihin karanlık çöplüğüne atılacaksınız. Enerjiniz yok, insan kaynaklarınız yok, tembelsiniz, şişmansınız, üretmeyi unuttunuz, tüketmekten başka bir şey bilmiyorsunuz. Dünya kaynaklarını hunharca tükettiniz, yediniz içtiniz, semirdiniz, şiştiniz. Son savaş yaklaşıyor ve yenilen siz olacaksınız.
Avrupa ve ABD siz artık çürüdünüz, kokuştunuz. Bilim, medeniyetin doğduğu topraklara geri dönmüştür, siz kaybettiniz, yenildiniz. Son çırpınışlarınız da sizin...
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General. 6 yıl
Başa çıkamayacağınızı anladınız kahpece durdurmaya çalışıyorsunuz vay kalleş faşistler sizi
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gymetlimiss 6 yıl
ne siber ajanlığı ya facebook ve google insanlarda özel bişey bırakmadı.Nerde onlara dava? Eski cıa başkanı facebooka kaç milyar dolar yardım yaptı babasının hayrına mı sanki.Ama gel gör ki özünde parlak bir yahudi gencinin güzel bir fikri :) Google desen zaten daha başka nerden milletin bilgilerini alabilirim derdinde.Şimdi gelir derler google öyle kişisel veri toplamıyor.Hayır arkadaş topluyor.Adli bir olay olduğu zaman ne kadar kullanıyorsan artık hepsini verebiliyor artık yetkili kimse :)
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eulogy 6 yıl
Reklamı geç butonunu reklama gel olarak değiştirdiniz sanırım, bastıkça yeni reklam çıkıyor.
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yc#1 6 yıl
Avrupa kendinden olmayan her firmaya dava açıyor. MS, Google, Boeing, Huawei, ZTE... Yakında LG ve Samsung'a da dadanır bunlar :D
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kemalboran 6 yıl
Avrupa ve ABD siz artık çürüdünüz, kokuştunuz. Bilim, medeniyetin doğduğu topraklara geri dönmüştür, siz kaybettiniz, yenildiniz. Son çırpınışlarınız da sizin Çin denizinin dalgalarında boğulmanızı engelleyemeyecek. Sizin sıkıntınız sömürgeleştirdiğiniz milletlerin artık size hükmetmeye başlamasıdır. Kaybeden taraftasınız, ya itaat etmeyi öğreneceksiniz ya da Roma İmparatorluğu gibi tarihin karanlık çöplüğüne atılacaksınız. Enerjiniz yok, insan kaynaklarınız yok, tembelsiniz, şişmansınız, üretmeyi unuttunuz, tüketmekten başka bir şey bilmiyorsunuz. Dünya kaynaklarını hunharca tükettiniz, yediniz içtiniz, semirdiniz, şiştiniz. Son savaş yaklaşıyor ve yenilen siz olacaksınız.
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Public_Enemy 6 yıl
ZTE donanım maliyeti 200 dolar etmeyen telefonu 350 dolara satıyor, Avrupa'da neden 500 dolara satmadığının hesabını soruyor.
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Public_Enemy 6 yıl
Avrupalılar verimsizler, maliyetleride yüksek, pahalıya mal ediyorlar , rekabetçi değiller ve Çinlileri kendileri gibi olmadıkları için suçluyorlar!!!!
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alito 6 yıl
Avrupa Komisyonu ve diğer üreticiler bu işten eli boş dönecek. Hiçbir avrupa ülkesi, Teknoloji üretim pazarını domine eden bir ülkeye karşı cephe almak istemez.
Çünkü yarın, hacimli üretim konusunda illaki bir şekilde elleri Çin'e mahkum olacak ve o zaman Çin'in ambargosu ile karşı karşıya kalmak istemeyecekler. Böyle ince hesaplar masaya konduğunda bu soruşturma büyük ihtimalle yüzeysel bir şekilde yapılarak rafa kaldırılacaktır.
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wolf silver 6 yıl
Sömürgecı Avrupalılar artık siz teknolojide o kadar ileride değilsiniz.adamlar aynı şeyi daha ucuz yaptığı için Avrupa ülkelerinde de etkin bir yere gelince ne yapacaklarini şaşırdılar.. vay efendim niye ucuzmuş sizde ucuz ve kaliteli yapın sizden alalım..
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