Avrupa Komisyonu’ndan iletişim uygulamalarına acil çağrı zorunluluğu

Avrupa Komisyonu’nun geniş bant internet hizmetlerinin gelişmesi ve 5G çalışmalarının hızlandırılması için yayınladığı yeni reform paketine göre çevrimiçi iletişim hizmetlerinde önemli bir değişiklik söz konusu.

Komisyonun kabul ettiği yeni paket toplamda 28 maddeden oluşuyor. Paket ile Avrupa sınırları içerisinde çevrimiçi içerik tüketimi ve lisans sözleşmeleri konusunda pek çok yenilik ve iyileştirme getiriliyor.

Telif Hakları

Yeni pakette telif hakları konusunda bir iyileştirme mevcut. Daha önce içerik sunucular telif hakkı sahipleri ile tek tek görüşerek lisans anlaşmaları yapıyordu. Artık telif hakkı sahiplerini toplu olarak temsil eden organizasyonlar kurulabilecek ve lisans görüşmeleri bu yapılar ile gerçekleştirilecek. Yine diğer bir Avrupa ülkesindeki içeriği lisans sahibinden elde etmek daha kolaylaşacak.

Diğer taraftan eğitim ve araştırma gibi alanlarda çalışan kişilerin telif hakları yüzünden zorluk yaşamasının da önüne geçiliyor. Bundan sonra bu tür kişilere telif hakkı konusunda kolaylık sağlanacak. Ayrıca tarihi ve kültürel mirasa sahip kuruluşların bunları dijital ortama aktarma zorunluluğu getiriliyor.

İnternet

Komisyon geniş bant internet konusunda da bazı yükümlülükler getirdi. 2025 yılına kadar tüm evlerde en az 100Mbps internet erişimi olması isteniyor. Operatörler ve altyapı firmalarının buna göre yatırım yapması gerekecek. Ayrıca sonraki yıllarda da 1Gbps hızlarına ulaşılması amaçlanıyor.

Kurumsal, toplu taşımacılık ve eğitim tarafında ise Komisyon 2025 yılına kadar 1Gbps hızlara ulaşmayı amaçlıyor. Bakır kablo veya fiber ayrımı yok ancak çok yüksek kapasiteli internet ağı şeklinde tanımlama yapılmış. Şirketler yatırımlarını buna göre yapmak zorunda.

Yine Komisyon halka açık WiFi noktalarının arttırılmasını istiyor. Ayrıca 2020 yılına kadar en az bir büyük Avrupa şehrinde 5G altyapısının kullanıma hazır hale gelmesi de planlanıyor. Bu son madde 5G çalışmalarının artık Birlik tarafından da benimsendiğini ve büyük önem verildiğini gösteriyor. Dünya çapında 5G için çeşitli çalışmalar mevcut ancak ilk kez bir resmi pakette bunun artık zorunluluk haline geldiğini görüyoruz.

İletişim Uygulamaları

Pakette çevrimiçi iletişim uygulamaları için de önemli bir madde var. WhatsApp ve Skype gibi sesli görüşme imkanı sunan hizmetler Avrupa sınırları içerisinde acil çağrı hizmeti vermek zorunda. Yani kullanıcı WhatsApp içerisinde 112’yi aradığında acil servise ulaşmak zorunda. Normalde bu yükümlülük sadece telefon operatörleri için geçerliydi.