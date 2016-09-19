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Avrupa Komisyonu’ndan iletişim uygulamalarına acil çağrı zorunluluğu

Normalde WhatsApp içerisinde 112 gibi acil servis numaralarını arama imkanı yok ancak Avrupa Komisyonu, kabul ettiği yeni iletişim reformu ile bunu zorunluluk haline getiriyor.
2 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Komisyonu’nun geniş bant internet hizmetlerinin gelişmesi ve 5G çalışmalarının hızlandırılması için yayınladığı yeni reform paketine göre çevrimiçi iletişim hizmetlerinde önemli bir değişiklik söz konusu.

Komisyonun kabul ettiği yeni paket toplamda 28 maddeden oluşuyor. Paket ile Avrupa sınırları içerisinde çevrimiçi içerik tüketimi ve lisans sözleşmeleri konusunda pek çok yenilik ve iyileştirme getiriliyor.

Telif Hakları

Yeni pakette telif hakları konusunda bir iyileştirme mevcut. Daha önce içerik sunucular telif hakkı sahipleri ile tek tek görüşerek lisans anlaşmaları yapıyordu. Artık telif hakkı sahiplerini toplu olarak temsil eden organizasyonlar kurulabilecek ve lisans görüşmeleri bu yapılar ile gerçekleştirilecek. Yine diğer bir Avrupa ülkesindeki içeriği lisans sahibinden elde etmek daha kolaylaşacak.

Diğer taraftan eğitim ve araştırma gibi alanlarda çalışan kişilerin telif hakları yüzünden zorluk yaşamasının da önüne geçiliyor. Bundan sonra bu tür kişilere telif hakkı konusunda kolaylık sağlanacak. Ayrıca tarihi ve kültürel mirasa sahip kuruluşların bunları dijital ortama aktarma zorunluluğu getiriliyor.

İnternet

Komisyon geniş bant internet konusunda da bazı yükümlülükler getirdi. 2025 yılına kadar tüm evlerde en az 100Mbps internet erişimi olması isteniyor. Operatörler ve altyapı firmalarının buna göre yatırım yapması gerekecek. Ayrıca sonraki yıllarda da 1Gbps hızlarına ulaşılması amaçlanıyor.

Kurumsal, toplu taşımacılık ve eğitim tarafında ise Komisyon 2025 yılına kadar 1Gbps hızlara ulaşmayı amaçlıyor. Bakır kablo veya fiber ayrımı yok ancak çok yüksek kapasiteli internet ağı şeklinde tanımlama yapılmış. Şirketler yatırımlarını buna göre yapmak zorunda.

Yine Komisyon halka açık WiFi noktalarının arttırılmasını istiyor. Ayrıca 2020 yılına kadar en az bir büyük Avrupa şehrinde 5G altyapısının kullanıma hazır hale gelmesi de planlanıyor. Bu son madde 5G çalışmalarının artık Birlik tarafından da benimsendiğini ve büyük önem verildiğini gösteriyor. Dünya çapında 5G için çeşitli çalışmalar mevcut ancak ilk kez bir resmi pakette bunun artık zorunluluk haline geldiğini görüyoruz.

İletişim Uygulamaları

Pakette çevrimiçi iletişim uygulamaları için de önemli bir madde var. WhatsApp ve Skype gibi sesli görüşme imkanı sunan hizmetler Avrupa sınırları içerisinde acil çağrı hizmeti vermek zorunda. Yani kullanıcı WhatsApp içerisinde 112’yi aradığında acil servise ulaşmak zorunda. Normalde bu yükümlülük sadece telefon operatörleri için geçerliydi.

Ayrıca Bkz. "Android dünyası yeni bir performans canavarı daha kazanıyor" Pek çok uzman bu yükümlülüğün Avrupa için gelecekte bazı sorunlar oluşturabileceğini belirtiyor. WhatsApp gibi servisler internet üzerinden sesli görüşme imkanı sunduğu için kullanıcıya herhangi bir ücret yansıtmıyor. Bununla birlikte 112 gibi servisler için firmanın sabit hatlara erişim konusunda altyapısını oluşturması gerekecek. Bu da önemli bir maliyet anlamına geliyor.
Bu durumda hizmet ya gerekli maliyetleri göze alacak ve kullanıcıya ücreti yansıtmayacak veya Avrupa sınırları içerisinde belirli bir kullanım ücreti isteyecek. Ya da Avrupa’da sesli iletişim tamamen devre dışı bırakılacak. Henüz söz konusu hizmetlerin konu ile ilgili resmi bir açıklaması olmadı. 

 

http://www.zdnet.com/article/eu-to-skype-whatsapp-youll-have-to-support-emergency-calls-under-new-rules/ Yorum Yaz
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s_mail 2 yıl en beğenilen
"Komisyon geniş bant internet konusunda da bazı yükümlülükler getirdi. 2025 yılına kadar tüm evlerde en az 100Mbps internet erişimi olması isteniyor"
Bizimkilerin bunu Türk telekoma söylemelerini düşünsene. TT devleti takmıyor.
"Komisyon geniş bant internet konusunda da bazı yükümlülükler getirdi. 2025 yılına kadar tüm evlerde en az 100Mbps internet erişimi olması isteniyor"Bizimk...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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SkewCurrent 2 yıl
AB Mesut Bey'in restini görmüş ve şöyle demiş;
"Mantıklı veya değil fakat 1Gbps hıza giden yol işte böyle ve internet servis sağlayıcılar buna katlanmak zorunda."
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mq1n 2 yıl SkewCurrent
SkewCurrent

AB Mesut Bey'in restini görmüş ve şöyle demiş;



"Mantıklı veya değil fakat 1Gbps hıza giden yol işte böyle ve internet servis sağlayıcılar buna katlanmak zorunda."

AB'de troll çıktı
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MKaan98 2 yıl
adamlar 2025'de 1gbps hıza geçizez diyor bizimkiler 2018 aralık 31 e kadar( 2019 işte) anca adil kotayı kota kalkar mı kalmaz mı onu düşünücez ama kesin kalakar değil diyorlar bence bu bütün toplanıp bu iş için kampanyaya katılan insanlara bir çeşit küçümseme dalga geçme. btk nın da
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s_mail 2 yıl en beğenilen
"Komisyon geniş bant internet konusunda da bazı yükümlülükler getirdi. 2025 yılına kadar tüm evlerde en az 100Mbps internet erişimi olması isteniyor"
Bizimkilerin bunu Türk telekoma söylemelerini düşünsene. TT devleti takmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Rachsuchtig 2 yıl s_mail
s_mail
"Komisyon geniş bant internet konusunda da bazı yükümlülükler getirdi. 2025 yılına kadar tüm evlerde en az 100Mbps internet erişimi olması isteniyor"
Bizimkilerin bunu Türk telekoma söylemelerini düşünsene. TT devleti takmıyor.

Öyle deme 31.12.2018'de AKN kalkıyor
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fuckulteli 2 yıl
Telefondan (sim kart takılı olsun olmasın) acil çağrı yapılabilirken ayrıca bunun uygulama üzerinden yapılabileme şartını lüzumsuz görüyorum.
Mobil şebekeye bağlanma imkanı olmayan pc ve tabletten uygulamayı kullananlar düşünülmüş olabilir ancak yine herkeste şebekeye bağlanan cihazlar bulunurken ve acil çağrı yapabilme başarısı yüksekken mantıklı göremedim.
Bu zorunluğa WhatsApp'ın çözümü acil çağrı merkezlerine birer WhatsApp hesabı oluşturmak olabilir. Acil çağrıları sabit hatta ulaştırmak yerine, çağrı merkezine internet üzerinden ulaştırır.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
o mantığa göre sesli konuşma sms ve data iletişimi tek paket içerisinde zorunlu olmalı ! duydun mu ? turkcell !
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