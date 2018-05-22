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Avrupa Patent Ofisi sıralamasında Vestel tek Türk şirketi oldu

Geçen yıl toplamda 408 patent başvurusu yapan Vestel, Avrupa Patent Ofisi’nin en çok patent başvurusu yapan ilk 50 şirketi sıraladığı listede kendisine yer buldu.
1 yıl
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Televizyonlar
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Haber Editörü
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Teknoloji geliştirmede ortaya çıkan sonuçlar kadar bu teknolojilerin patentlerinin alınması da büyük önem taşıyor. Yerli devlerimizden Vestel geçen yıl en çok patent başvurusu yapan Avrupa firmaları arasında yer aldı.

Tek Türk firması

Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) 2017 yılı en çok patent başvurusu yapan ilk 50 şirketi sıraladığı listede, Vestel Elektronik toplam 408 patent başvurusu ile 49. sırada kendisine yer buldu. Böylece hem ilk 50 hem de ilk 100 listesinde tek Türk markası olma başarısını gösterdi.

Ayrıca Bkz. "İlk 5G telefonlar bu yıl gelebilir"

EPO üzerinde yapılan başvurular Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınıyor. Yani toplamda 44 ülkede Vestel’in patent başvuruları tanınmış oldu. Vestel’in toplamda 8 Ar-Ge merkezi ve 1600 kişilik de Ar-Ge ekibi bulunuyor.

Sıralamada Huawei firması 2398 başvuru ile zirvede yer aldı. Siemens toplam 2220 başvuru ile ikinci, LG ise 2056 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.

 

http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics/applicants.html#tab2 Yorum Yaz
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gun 1 yıl en beğenilen smart1978
Yıllık 700 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yardımı dokunuyor. AR-GE yatırımları yeni yeni hızlanıyor bir kaç sene verilirse bence onlardan da para getirmeye başlar.
Yıllık 700 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yardımı dokunuyor. AR-GE yatırımları yeni yeni hızlanıyor bir kaç sene verilirse bence onlardan da para getirmeye...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Grkwnxs 1 yıl
Kendi cihazları satmayınca yabancı cihazlar için ek vergi isteyip sonra onlardan düşük donanımı yerliyiz ayağına daha pahalıya satmaya çalışan bu ülkenin vatandaşına düşman firmalardan birisi
Arçelik filan olsaydı keşke
Kendi cihazları satmayınca yabancı cihazlar için ek vergi isteyip sonra onlardan düşük donanımı yerliyiz ayağına daha pahalıya satmaya çalışan bu ülkenin vatan...
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Yanıtla +11
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Source 1 yıl
Gurur verici :)
Yanıtla +9
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DH Misafiri 11 ay
Çok garipsiniz hiç bir firmamızın girmemesinden daha iyidir. Ayrıca hiç vestel ürünü kullanmamış yani eski ürünlerinden bahsetmiyorum. Yeni ürününe para verip almamışsınız kalitesini deneyimlememişsiniz. Birde eleştiriyorsunuz. Ar-ge tarafında çalışan arkadaşlarım var. Hepsi bir şeyler için çabalıyor. Sizin şuan yaptığınız şey aynı devrim arabalarına yapılın durum gibi biz arabayı yaparız benzin koymadık diye tüm çabalarımızı yok sayıp çöpe atarlar. Lütfen eğitiminize önem verin gelişim kitapları okuyun kendinize değer katın ki bu firmalarda değerlensin sizde gelin bir teknoloji geliştirin.
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mustafaaydemir 12 ay
Sadece hükümete yakın diye vestel'e giydirenleri gördükçe utanıyorum
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Bay Robot 1 yıl
Piyasasa kalite konuşur. Kalite müşteriden müşteriye değişmez. Vestel acaba hangi ülkelere ihracatta başarılı? Pakistan azerbaycan gürcistan gibi ülkeler sanırım... Zira kendi ülkemizde bile oldukça kötü bir imaja sahip, nedeni de basit kalitesiz ürün yapması. Hayatımda tek bir vestel ürünü ya da yan markalarından ürün almadım, aldırmadım, aldırmayacağım da...
Firmanın da bir gururu olmalı. İktidarı yalayacaksın diye müşteriyi kaybetmeyi göze alıyosan sen kalitesiz bir markasın.
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gun 1 yıl smart1978
Tamam o zaman söyleyim ihracat yapmasınlar. 👍
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smart1978 1 yıl
Hayir bu sekilde elde edilen kazanc ovulecek bir durum degildir sadece ...
Aman sakin soyleme.. Ne olur amannn ...
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tuğs@n 1 yıl
helal olsun
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Saylan 1 yıl
Kağıt üzerinde evet gurur verici, pratikte biz birşey göremiyoruz.
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Grkwnxs 1 yıl
Kendi cihazları satmayınca yabancı cihazlar için ek vergi isteyip sonra onlardan düşük donanımı yerliyiz ayağına daha pahalıya satmaya çalışan bu ülkenin vatandaşına düşman firmalardan birisi
Arçelik filan olsaydı keşke
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Ceqa 1 yıl
Millet hemen gururlanmış allahın Huawe si çinden gelmiş ilk sırada sadece bir tane şirket çıkarabilmişiz ve doğru konuşmak gerekirse vesteli mağazada görünce kaçıyoruz
Yanıtla +1
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gun 1 yıl en beğenilen smart1978
Yıllık 700 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yardımı dokunuyor. AR-GE yatırımları yeni yeni hızlanıyor bir kaç sene verilirse bence onlardan da para getirmeye başlar.
1 Yanıt Yanıtla +25
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smart1978 1 yıl gun
700 milyon dolarlik ihracat icin ithal parca temini kac yuz milyondur acaba ?
Sonucta ASIL kazanan Cin deki fabrikator firmalar ...
Turkiye silikon dahi uretemiyor Cinden ithal ediyor ... Sen artik dusun Vestel i ...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Source 1 yıl
Gurur verici :)
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