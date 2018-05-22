Avrupa Patent Ofisi sıralamasında Vestel tek Türk şirketi oldu

Teknoloji geliştirmede ortaya çıkan sonuçlar kadar bu teknolojilerin patentlerinin alınması da büyük önem taşıyor. Yerli devlerimizden Vestel geçen yıl en çok patent başvurusu yapan Avrupa firmaları arasında yer aldı.

Tek Türk firması

Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) 2017 yılı en çok patent başvurusu yapan ilk 50 şirketi sıraladığı listede, Vestel Elektronik toplam 408 patent başvurusu ile 49. sırada kendisine yer buldu. Böylece hem ilk 50 hem de ilk 100 listesinde tek Türk markası olma başarısını gösterdi.

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EPO üzerinde yapılan başvurular Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınıyor. Yani toplamda 44 ülkede Vestel’in patent başvuruları tanınmış oldu. Vestel’in toplamda 8 Ar-Ge merkezi ve 1600 kişilik de Ar-Ge ekibi bulunuyor.

Sıralamada Huawei firması 2398 başvuru ile zirvede yer aldı. Siemens toplam 2220 başvuru ile ikinci, LG ise 2056 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.