İlk 5G telefonlar bu yıl gelebilir

İletişim teknolojilerinde yeni bir çığır açması beklenen 5G standardı için geri sayım devam ederken üreticiler artık acele etmeye başladı. İlk testlerin bu yıl sonunda başlayacak olması ve kamuoyu tarafında da yavaş yavaş ilginin uyanıyor oluşu yeni fırsatları beraberinde getirecek.
5G telefonlar ne zaman?
Snapdragon X50 modem yongası ile 5G altyapılarına hazır olan Qualcomm, daha önce yaptığı açıklamada ilk akıllı telefonların gelecek yıl ortalarında piyasada olacağını belirtmişti. Son yaptığı açıklamada ise ortaklarının bu yıl ilk modelleri piyasaya sürmek için kendisine baskı yapmaya başladığını dile getirdi.Ayrıca Bkz. "Haftaya BİM mağazalarında iddialı teknolojik ürünler var"
Snapdragon X50 modem firmanın 7nm sürecindeki Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte sunulacak. Qualcomm genelde yonga setini yeni yılın ilk aylarında ortaklarına sunuyor ancak anlaşılan o ki yapılan baskı neticesinde bunun bu yıla çekilme ihtimali var.
İlk 5G altyapılarının kısıtlı bölgelerde yıl içerisinde başlayacak olması ekipmanların da hazır olmasını gerektiriyor. Samsung ve Qualcomm ilk etapta yönlendirici tarafında hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bununla birlikte akıllı telefonlara da ihtiyaç var zira geniş kapsamlı bir deneme süreci planlanıyor.
Elbette ilk telefonların piyasaya çıkışı biraz da modem tasarımcılarına bağlı. Snapdragon 855 yonga setini erkene alabilirse ilk ürünlerin piyasaya çıkması sağlanabilir. Diğer taraftan Samsung’un Galaxy Note 9 modelinde ilk 5G modemine yer verebileceği konuşuluyor. Bu bakımdan 5G teknolojisini deneyimlemek isteyenlerin gelecek yılı beklemesine de gerek kalmayacak.
https://wccftech.com/qualcomm-pressure-release-5g-smartphones-2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5G aslında sınırsıza giden önemli bir adım ama operatörlerin mantıklarını değiştirip sınırsız kullanım isteyen abonelere de mantıklı ücretler ile hizmet verebilir hale gelmesi lazım. Hani 3G ya da 4G ile zor ama 5G ile bari bunu yapabilmeliler. Vodafone mesela 4G üstünden bile sınırsız pass paketleri veriyor ama hızlar yerlerde sürünüyor. 5G ile artan kapasite ile hız konusunda bu kadar sıkıntı yaşamadan aynı hizmetleri daha iyi verebilirler.
Hani 3G'de ciddi kapasite sorunu var. 4G bunu rahatlatsa da uzun vadede yeterli değil. 5G bu işi şimdilik daha uzun vadeli rahatlatabilir gibi görünüyor ama ülkemizde 5G'yi gördüğümüzde veri tüketimimiz muhtemelen daha da artacağı için yine benzer sıkıntılar olma durumu var.
Bu arada gps de l5 standardında telefonlar cıktımı yav?
BCM47755 broadcom chipseti kullanacaktı
donanimhaber.com/...
Yonga performansında geçen yılki ilk incelemelerde çift frekans kullanımının bir avantaj sağlamadığı söyleniyordu. Yıl sonuna doğru Broadcom'un güncellemesi ile çift frekans fayda sağlar hale gelmiş. Tabii santimetre seviyesinde doğruluğa ulaşması henüz zaman alıyor ve sabit konumda bu. Ama genel olarak metre altı doğruluğa yeterli imiş yonga. Tabii bir de cep telefonu GPS antenlerinin düşük performansı, kullanıcının hareket halinde olması, multipath ve bedenin sinyali gölgelemesi gibi sorunlar yonganın başarımını düşürüyor. Bundan dolayı Broadcom'un 30 cm doğruluk vaatleri kolay kolay ulaşılır olmayabilir.