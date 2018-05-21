İlk 5G telefonlar bu yıl gelebilir

İletişim teknolojilerinde yeni bir çığır açması beklenen 5G standardı için geri sayım devam ederken üreticiler artık acele etmeye başladı. İlk testlerin bu yıl sonunda başlayacak olması ve kamuoyu tarafında da yavaş yavaş ilginin uyanıyor oluşu yeni fırsatları beraberinde getirecek.

5G telefonlar ne zaman?

Snapdragon X50 modem yongası ile 5G altyapılarına hazır olan Qualcomm, daha önce yaptığı açıklamada ilk akıllı telefonların gelecek yıl ortalarında piyasada olacağını belirtmişti. Son yaptığı açıklamada ise ortaklarının bu yıl ilk modelleri piyasaya sürmek için kendisine baskı yapmaya başladığını dile getirdi.

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Snapdragon X50 modem firmanın 7nm sürecindeki Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte sunulacak. Qualcomm genelde yonga setini yeni yılın ilk aylarında ortaklarına sunuyor ancak anlaşılan o ki yapılan baskı neticesinde bunun bu yıla çekilme ihtimali var.

İlk 5G altyapılarının kısıtlı bölgelerde yıl içerisinde başlayacak olması ekipmanların da hazır olmasını gerektiriyor. Samsung ve Qualcomm ilk etapta yönlendirici tarafında hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bununla birlikte akıllı telefonlara da ihtiyaç var zira geniş kapsamlı bir deneme süreci planlanıyor.

Elbette ilk telefonların piyasaya çıkışı biraz da modem tasarımcılarına bağlı. Snapdragon 855 yonga setini erkene alabilirse ilk ürünlerin piyasaya çıkması sağlanabilir. Diğer taraftan Samsung’un Galaxy Note 9 modelinde ilk 5G modemine yer verebileceği konuşuluyor. Bu bakımdan 5G teknolojisini deneyimlemek isteyenlerin gelecek yılı beklemesine de gerek kalmayacak.