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İlk 5G telefonlar bu yıl gelebilir

5G altyapısının testlerine bu yıl başlanacak olması ve tüketicilerde merak uyanmaya başlaması hareketliliği de beraberinde getirdi. Üreticiler bu yıl bitmeden ilk akıllı telefonları çıkarmaya kararlı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İletişim teknolojilerinde yeni bir çığır açması beklenen 5G standardı için geri sayım devam ederken üreticiler artık acele etmeye başladı. İlk testlerin bu yıl sonunda başlayacak olması ve kamuoyu tarafında da yavaş yavaş ilginin uyanıyor oluşu yeni fırsatları beraberinde getirecek.

5G telefonlar ne zaman?

Snapdragon X50 modem yongası ile 5G altyapılarına hazır olan Qualcomm, daha önce yaptığı açıklamada ilk akıllı telefonların gelecek yıl ortalarında piyasada olacağını belirtmişti. Son yaptığı açıklamada ise ortaklarının bu yıl ilk modelleri piyasaya sürmek için kendisine baskı yapmaya başladığını dile getirdi.

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Snapdragon X50 modem firmanın 7nm sürecindeki Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte sunulacak. Qualcomm genelde yonga setini yeni yılın ilk aylarında ortaklarına sunuyor ancak anlaşılan o ki yapılan baskı neticesinde bunun bu yıla çekilme ihtimali var.

İlk 5G altyapılarının kısıtlı bölgelerde yıl içerisinde başlayacak olması ekipmanların da hazır olmasını gerektiriyor. Samsung ve Qualcomm ilk etapta yönlendirici tarafında hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bununla birlikte akıllı telefonlara da ihtiyaç var zira geniş kapsamlı bir deneme süreci planlanıyor.

Elbette ilk telefonların piyasaya çıkışı biraz da modem tasarımcılarına bağlı. Snapdragon 855 yonga setini erkene alabilirse ilk ürünlerin piyasaya çıkması sağlanabilir. Diğer taraftan Samsung’un Galaxy Note 9 modelinde ilk 5G modemine yer verebileceği konuşuluyor. Bu bakımdan 5G teknolojisini deneyimlemek isteyenlerin gelecek yılı beklemesine de gerek kalmayacak.

 

https://wccftech.com/qualcomm-pressure-release-5g-smartphones-2018/ Yorum Yaz
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bkamber 1 yıl
bekledigim islemci ama 5g NRde de çeşit çok. lte advanced pro,r15 16 17 ... baz istasyonları bunlara uyumlu olabilecek mi bakalım
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Artunç 1 yıl
Bazı arkadaşların da belirttiği gibi 4G,5G falan hikaye. Asıl önemli olan gerekli altyapının sağlanabilmiş olması. Bir de unutmayalım şu kota mevzusu büyük bir problem ve herkes bu konudan muzdarip zaten. Bizim ülkemizde 3G altyapısında bile zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Eee ne anladım ben o zaman bu 5G'den? Ülkemizin kat edeceği daha çok mesafe var bu konularda..
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CheckVizoR 1 yıl
Bana 5g lazım değil arkadaş, dağda, bayırda, mağarada, denizin dibinde çekecek telefon lazım..
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333 1 yıl
interneti limitsiz verin biz 3g ye de razıyız. 4g geldi hız testi yaparken kotalar doldu. şu şartlarda g nin önündeki sayının değişmesinin bize hiç bir faydası yok.
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sis651 1 yıl 333
3G ile ya da 4G ile verimli bir limitsiz İnternet'in verilmesi imkansız gibi. Hani verimliden kastım hız testlerinde 100 - 200 Mbit hızlar görünmesi değil. Açılan sayfanın uzun süreler bekletmeden açılabilmesi. 3G'nin kapasitesi belli, 4G bu kapasiteyi arttırdı. Ancak 4G ile birlikte kullanıcıların tüketimleri de arttı ve 3G'ye göre çok daha fazla olan bu kapasite yine bir süre sonra yetersiz kalacak. Bunun sıkıntı olmasını engellemek için de operatörler kotalı ya da sınırlı paket vermek zorunda. Çünkü baz istasyonları sınırlı kapasitelere sahip ve Türkiye'de baz istasyonu kurmak dert. Kurulan baz istasyonu daha kurulum bitirilmeden halkın tepkisi ile indiriliyor. Bu durumda bir bölgeyi üç baz istasyonu ile beslemek gerekirken bir tane ile anca kıyıdan köşeden hizmet veriyor operatörler. Böyle altyapı ile de sınırsız verilmez.
5G aslında sınırsıza giden önemli bir adım ama operatörlerin mantıklarını değiştirip sınırsız kullanım isteyen abonelere de mantıklı ücretler ile hizmet verebilir hale gelmesi lazım. Hani 3G ya da 4G ile zor ama 5G ile bari bunu yapabilmeliler. Vodafone mesela 4G üstünden bile sınırsız pass paketleri veriyor ama hızlar yerlerde sürünüyor. 5G ile artan kapasite ile hız konusunda bu kadar sıkıntı yaşamadan aynı hizmetleri daha iyi verebilirler.
Hani 3G'de ciddi kapasite sorunu var. 4G bunu rahatlatsa da uzun vadede yeterli değil. 5G bu işi şimdilik daha uzun vadeli rahatlatabilir gibi görünüyor ama ülkemizde 5G'yi gördüğümüzde veri tüketimimiz muhtemelen daha da artacağı için yine benzer sıkıntılar olma durumu var.
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astegon 1 yıl
Bize erken felan gelmesin zaten. Cihazlar erkenden çıkar ama baz istasyonuydu yeni lisans ihalesiydi ohooooo
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Bay Robot 1 yıl
Bize gelmez...
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El_domingo 1 yıl
bu sene yetişmesi zor..
Bu arada gps de l5 standardında telefonlar cıktımı yav?
BCM47755 broadcom chipseti kullanacaktı
donanimhaber.com/...
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sis651 1 yıl El_domingo
Galaxy S9 serisinden ümit vardı, ancak bu cihazlardaki GPS yongası BCM47752 ve L5 sinyalini desteklemiyor. LG G7 ThinQ, HTC U12 gibi cihazlarda da bahsedilmiyor. Şimdilik ümit Galaxy Note 9, Google Pixel 3 ve yeni iPhone'da gibi. Açıkçası Note 9'da da olmaması beni şaşırtmaz ama iPhone hava atmak için bunu kullanabilir gibime geliyor. Tabi hiç birinde de bu yongayı görmeme ihtimalimiz de var. Çünkü mucizevi bir performans farkı yaratmayacak sanırsam.
Yonga performansında geçen yılki ilk incelemelerde çift frekans kullanımının bir avantaj sağlamadığı söyleniyordu. Yıl sonuna doğru Broadcom'un güncellemesi ile çift frekans fayda sağlar hale gelmiş. Tabii santimetre seviyesinde doğruluğa ulaşması henüz zaman alıyor ve sabit konumda bu. Ama genel olarak metre altı doğruluğa yeterli imiş yonga. Tabii bir de cep telefonu GPS antenlerinin düşük performansı, kullanıcının hareket halinde olması, multipath ve bedenin sinyali gölgelemesi gibi sorunlar yonganın başarımını düşürüyor. Bundan dolayı Broadcom'un 30 cm doğruluk vaatleri kolay kolay ulaşılır olmayabilir.
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LGR9 1 yıl
haziran ayında standartlar belirlenecek, eylülün sonu ya da ekimin başına çıkar bence telefonlar
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ø 1 yıl
Telefonların teknolojilerinde çıta iyice yükselmeden telefon yenilenmemeli. Bugün ki telefonların sahip olduğu güncel teknolojiler yakın zamanda muhtemelen eski teknoloji konumunda kalacaklar.
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xX.3B.Xx 1 yıl
Daha yeni 7 plus aldım bu nasıl haber
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KalemKolik 1 yıl xX.3B.Xx
ne alaka
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