Avrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı "Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor"

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzaydan uydu tabanlı 5G bağlantı sağlamak için harekete geçti. Paris'te düzenlenen bir havacılık ve uzay etkinliğine katılan ESA yetkilileri, Avrupa'nın en önemli 16 uzay şirketiyle iş birliği anlaşmaları imzalayarak yüksek hızlı 5G bağlantıyı uzaya taşımak için ilk adımı attı.
Uzay endüstrisinin Avrupalı liderleri ve ESA arasında imzalanan "Satellite for 5G" anlaşması, 2018-2020 yılları arasında yörüngeye yerleştirilmesi planlanan iletişim uydularını kapsıyor. ESA, Bu uydularla beraber önümüzdeki birkaç sene içerisinde uzaydan uydu tabanlı 5G internetin ilk testlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.
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ESA Telekomünikasyon Müdürü Magali Vassiere'nin aşağıdaki videoda yer alan ifadelerine göre ESA'nın asıl planıysa uydu tabanlı 5G bağlantının gelecekte en az yer tabanlı bağlantılar kadar önemli olacağını kanıtlamak. Vassiere; şehir merkezlerinden uzak izole ortamlar, dağlar veya adalar gibi baz istasyonlarının bağlantı sağlayamadığı konumlar için uydudan sağlanacak bir 5G bağlantının hayati önem taşıyacağını belirtiyor.
ESA şu an için anlaşmayla ilgili çok fazla detay vermemiş olsa da uzay ajansı, 27-28 Haziran tarihlerinde konuyla ilgili çok daha fazla bilgiye yer verilecek olan büyük bir konferans düzenleyecek. Bakalım Avrupa'nın uzaydan 5G internet sağlama planları gerçekten de söylendiği kadar verimli olabilecek mi.
Uzay endüstrisinin Avrupalı liderleri ve ESA arasında imzalanan "Satellite for 5G" anlaşması, 2018-2020 yılları arasında yörüngeye yerleştirilmesi planlanan iletişim uydularını kapsıyor. ESA, Bu uydularla beraber önümüzdeki birkaç sene içerisinde uzaydan uydu tabanlı 5G internetin ilk testlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk kişisel uçan arabaları 2018'de müşterileriyle buluşuyor"
ESA Telekomünikasyon Müdürü Magali Vassiere'nin aşağıdaki videoda yer alan ifadelerine göre ESA'nın asıl planıysa uydu tabanlı 5G bağlantının gelecekte en az yer tabanlı bağlantılar kadar önemli olacağını kanıtlamak. Vassiere; şehir merkezlerinden uzak izole ortamlar, dağlar veya adalar gibi baz istasyonlarının bağlantı sağlayamadığı konumlar için uydudan sağlanacak bir 5G bağlantının hayati önem taşıyacağını belirtiyor.
ESA şu an için anlaşmayla ilgili çok fazla detay vermemiş olsa da uzay ajansı, 27-28 Haziran tarihlerinde konuyla ilgili çok daha fazla bilgiye yer verilecek olan büyük bir konferans düzenleyecek. Bakalım Avrupa'nın uzaydan 5G internet sağlama planları gerçekten de söylendiği kadar verimli olabilecek mi.
http://www.esa.int/For_Media/Press_Releases/ESA_and_European_space_industry_join_forces_on_Satellite_for_5G Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5-10 sene içinde bir çok firma tüm dünyaya uydudan internet hizmeti vermeye başlayacak ve bu hizmetler için hiçbir kurumdan izin vs. alınmayacak. Uydudan tüm dünyaya tv yayını gibi internet servisi verilecek hemde çok düşük fiyatlara. Yani bizim operatörle,r abonelerle fiber-vdsl-port-akn-kota kavgası yapadursunlar, bu kafayla 5-10 seneye işleri bitmiş olacak. Yepyeni bir mecraya ilerliyor dünyadaki telekom sektörü ve Türkiyedeki operatörler bunun farkında bile değiller.
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nihat hocamm cinlerle ilişkiye girebilirmiyim ?
Hep aynı LAF. Duyanda siz atomu parçaladınız bunlar tekrar bir araya getirdi zanneder. Yolunuza taş koydular sanki. Bu tipler her yerde var ve var olacaklarda.
dervişin fikri neyse zikri de o olurmuş.. kendi gündemini genelleştirerek ülkenin gündemi gibi sunmaya çalışıp buradanda kendi halkına ülkene hakaret etme çabanı kutluyorum. Annen baban öğretmenlerin seni çok güzel yetiştirmiş. inan neden bahsettiğini anlamadım bile diyorum ya onlar demek ki senin gündem maddelerin olsa gerek ama şurada yanlış yapmışsın sen kendi gündemini ülkenin gündemi gibi görmüşsün. yaşına başına eğitimine pardon eğitimsizliğine veriyorum. insan hangi ortamda büyüyor neleri yakip ediyorsa dünyayı öyle görür. demekki senin ki nihat hocalarla cinlerle filan.. bırak şimdi kendi saplantılarını ülke geneline yaymayı..
Bu ülkenin gündemi değil sizin gündeminiz . . .
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