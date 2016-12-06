Avrupa başkentlerinde dizel araçlar yasaklanacak

Dizel motorlu araçlar Avrupa’da yıllarca hükümetler ve şirketler tarafından övüldü, yakıt fiyatları indirildi ve bu araçlar kabul edilebilir karbon emisyonuna sahip ekonomik araçlar olarak teşvik edildi. Ardından dizel emisyonların – ki karbondioksitten fazlasını içeriyor – bizim için gerçekten çok kötü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca artık emisyonlarda hile yapmak sektörün geneline yayılmış halde.

Dizel araçların kullanılmasının uzun süre desteklenmesinin ardından dizel araç kullanımının Paris’te, Atina’da ve Madrid’de yasaklanması ( Mexico City Avrupa’da olmamasına rağmen aynı durumda) söz konusu ve süreç tersine dönmüş durumda.

Japonya Örnek Alınacak

Mexico City'de bu hafta gerçekleşen C40 Belediye Başkanları Zirvesi sırasında ilan edilen plan, Paris belediye başkanının yakın zamanda şehrin temiz hava kalitesini artırmak amacıyla onayladığı kısıtlamaları destekler nitelikte. Japonya’da ise Tokyo, motor teknolojisindeki ve emisyon kontrollerindeki gelişmeler vasıtasıyla son yıllarda rahatlamış olmasına rağmen yüzyılın başlarında dizel motorlara belirli kısıtlamalar getirmişti.

Hedeflerinin açık olduğunu ve uygulamaya başladıklarını söyleyen Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo; Tokyo modelinin örnek alınarak 2025 yılına kadar sokakları dizel yakıt kullanan araçlardan temizlemeye çalışacaklarını da sözlerini ekledi.

ABD’de de otomobil üreticilerinin filo ortalamasını 54.5 mph(mil/galon)’a çekme zorunluluğu ile dizelin halihazırda devam etmekte olan Volkswagen Grup’un emisyon sahtekarlığı skandalına yardım edebilmesini mümkün kılmıyor.

http://arstechnica.com/cars/2016/12/paris-madrid-athens-and-mexico-city-will-ban-diesel-vehicles-by-2025/