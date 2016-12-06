Avrupa başkentlerinde dizel araçlar yasaklanacak

Dizel araçların kullanılmasının uzun süre desteklenmesinin ardından dizel araç kullanımının Paris’te, Atina’da ve Madrid’de yasaklanması ( Mexico City Avrupa’da olmamasına rağmen aynı durumda) söz konusu ve süreç tersine dönmüş durumda.
Japonya Örnek Alınacak
Mexico City'de bu hafta gerçekleşen C40 Belediye Başkanları Zirvesi sırasında ilan edilen plan, Paris belediye başkanının yakın zamanda şehrin temiz hava kalitesini artırmak amacıyla onayladığı kısıtlamaları destekler nitelikte. Japonya’da ise Tokyo, motor teknolojisindeki ve emisyon kontrollerindeki gelişmeler vasıtasıyla son yıllarda rahatlamış olmasına rağmen yüzyılın başlarında dizel motorlara belirli kısıtlamalar getirmişti.
Hedeflerinin açık olduğunu ve uygulamaya başladıklarını söyleyen Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo; Tokyo modelinin örnek alınarak 2025 yılına kadar sokakları dizel yakıt kullanan araçlardan temizlemeye çalışacaklarını da sözlerini ekledi.
ABD’de de otomobil üreticilerinin filo ortalamasını 54.5 mph(mil/galon)’a çekme zorunluluğu ile dizelin halihazırda devam etmekte olan Volkswagen Grup’un emisyon sahtekarlığı skandalına yardım edebilmesini mümkün kılmıyor.
http://arstechnica.com/cars/2016/12/paris-madrid-athens-and-mexico-city-will-ban-diesel-vehicles-by-2025/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Avrupa'da olur böyle şeyler Türkiye için 3000 yılını bekleyiniz.