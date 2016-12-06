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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa başkentlerinde dizel araçlar yasaklanacak

Avrupa uzun yıllardır dizel araç kullanımı konusundaki politikasından vazgeçiyor. Paris, Atina ve Madrid 2025 yılına kadar sokaklarını dizel araçlardan arındıracak
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa başkentlerinde dizel araçlar yasaklanacak
Dizel motorlu araçlar Avrupa’da yıllarca hükümetler ve şirketler tarafından övüldü, yakıt fiyatları indirildi ve bu araçlar kabul edilebilir karbon emisyonuna sahip ekonomik araçlar olarak teşvik edildi. Ardından dizel emisyonların – ki karbondioksitten fazlasını içeriyor – bizim için gerçekten çok kötü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca artık emisyonlarda hile yapmak sektörün geneline yayılmış halde.

Dizel araçların kullanılmasının uzun süre desteklenmesinin ardından dizel araç kullanımının Paris’te, Atina’da ve Madrid’de yasaklanması ( Mexico City Avrupa’da olmamasına rağmen aynı durumda) söz konusu ve süreç tersine dönmüş durumda.

Japonya Örnek Alınacak 

Mexico City'de bu hafta gerçekleşen C40 Belediye Başkanları Zirvesi sırasında ilan edilen plan, Paris belediye başkanının yakın zamanda şehrin temiz hava kalitesini artırmak amacıyla onayladığı kısıtlamaları destekler nitelikte. Japonya’da ise Tokyo, motor teknolojisindeki ve emisyon kontrollerindeki gelişmeler vasıtasıyla son yıllarda rahatlamış olmasına rağmen yüzyılın başlarında dizel motorlara belirli kısıtlamalar getirmişti.

Hedeflerinin açık olduğunu ve uygulamaya başladıklarını söyleyen Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo; Tokyo modelinin örnek alınarak 2025 yılına kadar sokakları dizel yakıt kullanan araçlardan temizlemeye çalışacaklarını da sözlerini ekledi.

ABD’de de otomobil üreticilerinin filo ortalamasını 54.5 mph(mil/galon)’a çekme zorunluluğu ile dizelin halihazırda devam etmekte olan Volkswagen Grup’un emisyon sahtekarlığı skandalına yardım edebilmesini mümkün kılmıyor.


http://arstechnica.com/cars/2016/12/paris-madrid-athens-and-mexico-city-will-ban-diesel-vehicles-by-2025/ Yorum Yaz
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sarı arıza lambası 3 yıl en beğenilen
Biz önce 1.7 dumanlı DTI ları bitirsek bayağı rahatlarız. Komple dizeli kaldırmaya da gerek yok.
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esmerbuyucu 3 yıl
Türkiye'de de 2023 2023 diye diye milleti uyutsunlar.
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ingilizajani 3 yıl
Vatandaşa dolarları bozdurun diyenler, ayakkabı kutularıyla İsviçre bankalarına götürdüklerini getirip bozdursalar dolar 1 liraya bile düşebilir ama iktisat öyle demiyor dolar bozdurmakla altın almakla olmaz bu iş, üretmekle ve ihraç etmekle olur sağa sola sataşmakla olmaz götü boklu Yunanistan bile posta koyuyor ülkeye. Neyse...
Avrupa'da olur böyle şeyler Türkiye için 3000 yılını bekleyiniz.
Vatandaşa dolarları bozdurun diyenler, ayakkabı kutularıyla İsviçre bankalarına götürdüklerini getirip bozdursalar dolar 1 liraya bile düşebilir ama iktisat öyl...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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GameboyColor 2 yıl
Dpf ye işlem yapanlara ağır ceza verilmeli.
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göktuğbey 2 yıl
Arac alorken kimse cevreyi dusunmez yakiti düşünür.cevreyi dusunen hic gormedim
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tasshelhoff 2 yıl
avrupa,eskiyen teknolojileri bi yere kakalaması lazım. eskiden tvleri bilgisayarları normal kombileri kakaladılar. şimdi sıra dizele geldi demek.
bizde bu dizel aşkı varken tam aradıkları pazarız.
az biraz fiyatları düşürürler belli bir yıldan sonrada üretimi keserler tüm stokları biz afiyetle bitiririz. bir de adamların fabrikaları çalışmaya devam etsin diye kocaman bir yedek parça pazarı oluştururuz.
şimdi kimse dizel benzinliden az kirletiyor ( dpf yüzünden) demesin.
100 dizel araç sahibinin kaçı dpf i tıkandığında 4-5 bin tl verip sırf çevre için yenisini taktıracak? benim tahminim yüzde 10 u geçmez. forumda her hafta konusu açılıyor yok downpipe yok içini boşaltıp uazılımla varmış gibi göstermek vb.
sonra olduğu gibi havaya saçılan dizel partikülleri , akciğer kanserlerinde patlama.
bir ufak lafım var; bende 2.5 yıl dizel kullandım ; lütfen dizel araç sahipleri aracınızın dpf i bozulduğunda paşa paşa parasını verip yenisini taktırın. zira taktırmadığınız takdirde hani o beşiğinde her akşam sabırsızlıkla yanına gitmeyi beklediğiniz bebeğiniz var ya onun ömrünü kısaltıyor olacaksınız, yada yeğenininizin yada annenizin yada babanızın.
LÜTFEN DPF LERİN İÇİNİ BOŞALTMAYIN İPTAL ETMEYİN KALDIRMAYIN TAMİR ETMEYİN. YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİN. BUNUN MALİYETİNE KATLANAMAYACAKSANIZ DİZEL ARAÇ KULLANMAYIN.

hayırlı günler.
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D@rbeli M@tk@p 2 yıl
Bu ülke var ya bu ülke...
Yandaşının çıkarttığı beş para etmeyen rezil kömürü 10-20 misli paraya satın alıp,bunu da evinde doğalgaz olan yandaşlara bedava dağıtır...
Ondan sonra şehirlerde akşam olduğunda göz gözü görmez,nefes almak için oksijen maskesi takmak zorunda kalırsın...Bu bedava kömürün dumanından...
Üstüne üstlük de yapılan doğalgaz anlaşmalarında "al ya da öde" şartı olduğu için kullanamadığı,harcayamadığı doğalgaz için para öder dışarıya...
Hem yakamadığı,kullanamadığı doğalgaz için boşa para öder,hem de saçma sapan kömürü yaktırıp kendi halkını zehirler,doğanın da anasını sever...
İşte böyle bir ülkedir burası...
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Lumibrite 2 yıl
ülkemiz adına konuşursak trafikteki modelli araçların yarıdan fazlası dizel.ki bende o kervandayım...Benzinli kullananların çoğu da lpg'ye çevirip kullanıyor zaten...Türkiye'de 2022-2023'de yasaklanacak gibi söylentiler var.Hâlâ eşek yükü paraya dizel araç satılırken o tarihlerde nasıl yasaklanacak?yasaklandı diyelim milletin arabalar elde patlar.Avrupa da araç parası sahibine ödeniyormuş galiba...biz de daha önce çıkarılan hurda araç teşviğine döner olay.
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aycibin 2 yıl
elbette dizel bineklerden kalksın çok iyi olur.ama aradaki farkı da milletin cebinen çıkartırmayın.dünyanın en bol maaş alan ülkesi değiliz.o zaman dünyanın en pahalı yakıt vergisini toplamayacaksınız.
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ozanaga5 2 yıl
Hava kirliliği bizim ülkemizde ne kadar öncelikli bir konu? Avrupa kadar değil mi ? Tabiki değil çünkü avrupadakiler insan, peki biz neyiz? Çok ağır oldu ama gerçek bu.
Dizel araçlar Türkiye'de de yasaklanmalı, çünkü Türkiye halkı olarak biz de daha temiz havada yaşamayı hak ediyoruz.
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mcrew 2 yıl
belediye otobüslerini nasıl kaldırcaklar
avrupa nın şehir merkezlerinde milyon tane belediye otobüsü var
onları da benzinliye mi çevirecekler
hatta bazı otobüsler şehirle bütünleşmiş londradaki çift katlı kırmızı otobüsler mesela
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Carsever 2 yıl mcrew
mcrew
belediye otobüslerini nasıl kaldırcaklar
avrupa nın şehir merkezlerinde milyon tane belediye otobüsü var
onları da benzinliye mi çevirecekler
hatta bazı otobüsler şehirle bütünleşmiş londradaki çift katlı kırmızı otobüsler mesela

Elektrikli olacak
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Guest-F2673E0F4 2 yıl mcrew
Orijinalden alıntı: mcrew
belediye otobüslerini nasıl kaldırcaklar
avrupa nın şehir merkezlerinde milyon tane belediye otobüsü var
onları da benzinliye mi çevirecekler
hatta bazı otobüsler şehirle bütünleşmiş londradaki çift katlı kırmızı otobüsler mesela

çift katlı otobüsler falan ya elektrikliğe çevrilecek yada direkt elektrikli olarak yine üretilecekler elektrik motorları tır otobüs gibi araçlar için biçilmiş kaftan aynı dizel motoru gibi torku çok yüksek elektrikli motorların. nikolamotor.com/... elektrikli tır üreticisi bu da benim merak ettiğim avrupa tipi tırlarda nasıl bataryaları yerleştirecekler?
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needacar 2 yıl
"Pahalı benzin sebebiyle yeni araç alanlar tercihlerini hep dizelden yana kullanırken, LPG tankı taktırıp otogaz yakmaya başlayan araçların sayısı da hızla artıyor. Tüketicilerin tercihinde yaşanan hızlı değişim, akaryakıt sektöründeki geleneksel dengeleri altüst etti. Dahası memleket ekonomisine de zarar vermeye başladı. Bir başka deyişle, bıçak kemiğe dayanmış durumda.

100 ton ham petrol rafineride işlendiğinde 48 ton benzin, 18 ton motorin ve 11 ton LPG elde ediliyor. Bu değişmez bir kimya kuralı. Yani, bana benzin lazım değil, hepsi motorin olsun diyemiyorsunuz. İşte akaryakıt sektöründe aylardır yaşanan krizin esas sebebi bu."

* Tüpraş rafinerilerinde üretilen benzinin ancak yüzde 35'i Türkiye'de tüketilmekte, yarıdan fazlası (% 65) ihraç edilmek zorunda kalınmaktadır. Ocak 2013'te 4 ayrı ülkeye toplam 202 bin ton benzin ihraç edilmiştir.

* Benzindeki yüksek vergi sebebiyle Türkiye'deki motorin ve LPG tüketimi sadece üretimle karşılanamayacak miktarlara ulaşmıştır. Üretim kapasitemiz de sınırlı olduğundan motorin ve LPG ithalatı kaçınılmaz hale gelmiştir.

* Benzinde ÖTV 2.17 TL/litre iken motorinde 1.60 TL/litredir. KDV dahil fiyatlarda ise benzinden alınan vergi motorinden 68 Kuruş daha fazladır. ÖTV'nin benzin ve motorinde eşit olarak uygulanması gerekmektedir.

* Tüketiminin yarıdan fazlası ithalatla karşılanan motorinin vergisiz fiyatı benzinden 11 kuruş/litre daha pahalıdır. Daha ucuz olan benzin ihraç edilirken, daha pahalı olan motorin ithal edildiği için ülkemizin cari açığı büyümektedir.

Şöyle bir haber çıkmış bir zamanlar. Cari Açığa DOUBLE zarar veriyor MOTORİN.

m.milliyet.com.tr/...

Editto: Yakında iki ayrı motorin fiyatı olursa şaşırmayın😀 Binek araçlar için X, diğerleri için x.

Dur bakıyım, Dolares içinde olabilir böyle bir durum.
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NaBeg 2 yıl needacar
needacar
"Pahalı benzin sebebiyle yeni araç alanlar tercihlerini hep dizelden yana kullanırken, LPG tankı taktırıp otogaz yakmaya başlayan araçların sayısı da hızla artıyor. Tüketicilerin tercihinde yaşanan hızlı değişim, akaryakıt sektöründeki geleneksel dengeleri altüst etti. Dahası memleket ekonomisine de zarar vermeye başladı. Bir başka deyişle, bıçak kemiğe dayanmış durumda.

100 ton ham petrol rafineride işlendiğinde 48 ton benzin, 18 ton motorin ve 11 ton LPG elde ediliyor. Bu değişmez bir kimya kuralı. Yani, bana benzin lazım değil, hepsi motorin olsun diyemiyorsunuz. İşte akaryakıt sektöründe aylardır yaşanan krizin esas sebebi bu."

* Tüpraş rafinerilerinde üretilen benzinin ancak yüzde 35'i Türkiye'de tüketilmekte, yarıdan fazlası (% 65) ihraç edilmek zorunda kalınmaktadır. Ocak 2013'te 4 ayrı ülkeye toplam 202 bin ton benzin ihraç edilmiştir.

* Benzindeki yüksek vergi sebebiyle Türkiye'deki motorin ve LPG tüketimi sadece üretimle karşılanamayacak miktarlara ulaşmıştır. Üretim kapasitemiz de sınırlı olduğundan motorin ve LPG ithalatı kaçınılmaz hale gelmiştir.

* Benzinde ÖTV 2.17 TL/litre iken motorinde 1.60 TL/litredir. KDV dahil fiyatlarda ise benzinden alınan vergi motorinden 68 Kuruş daha fazladır. ÖTV'nin benzin ve motorinde eşit olarak uygulanması gerekmektedir.

* Tüketiminin yarıdan fazlası ithalatla karşılanan motorinin vergisiz fiyatı benzinden 11 kuruş/litre daha pahalıdır. Daha ucuz olan benzin ihraç edilirken, daha pahalı olan motorin ithal edildiği için ülkemizin cari açığı büyümektedir.

Şöyle bir haber çıkmış bir zamanlar. Cari Açığa DOUBLE zarar veriyor MOTORİN.

m.milliyet.com.tr/...

Editto: Yakında iki ayrı motorin fiyatı olursa şaşırmayın😀 Binek araçlar için X, diğerleri için x.

Dur bakıyım, Dolares içinde olabilir böyle bir durum.

Fazla olan benzini halka kullandırmak yerine çok daha ucuza ihraç ediliyor. Haram olsun verdiğimiz onca vergi.
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Akinci 2 yıl needacar
Bizim maliyenin aklı böyle hesaplara ermez.
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lawbreaker 2 yıl
isteseler 50 defa fosil yakıtla çalışmayan araçları tam olarak kullanıma sürerlerdi, boş yere artistik yapıyorlar
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