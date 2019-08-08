Avrupa'da bu yılın en çok satan oyunları açıklandı

FIFA 19, çıkışının üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala Avrupa'nın en çok satan oyunu konumunda bulunuyor. İşte Avrupa'da bu yılın şimdiye kadar en çok satan oyunları: