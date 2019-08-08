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Avrupa'da bu yılın en çok satan oyunları açıklandı

FIFA 19, çıkışının üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala Avrupa'nın en çok satan oyunu konumunda bulunuyor. İşte Avrupa'da bu yılın şimdiye kadar en çok satan oyunları:
9 sa.
2,2b
5
3
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2019 yılının ilk yarısıyla ilgili mali bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün yeni bir rapor yayınlayan GfK Entertainment, Avrupa'da şimdiye kadar en çok satan oyunları açıkladı. Buna göre FIFA 19 ve New Super Mario Bros. U Deluxe, önemli bir farkla listenin başında yer alıyor.

FIFA 19 eylül ayının sonunda piyasaya sürülmüş olmasına rağmen Read Dead Redemption 2, God of War ve Call of Duty: Modern Warfare 4 gibi yapımları rahatlıkla geride bırakarak Avrupa'da 2018'in en çok satan oyunu olmayı başarmıştı. FIFA 19'un şimdi 2019'da da aynı satış başarısını sürdürmesi gerçekten de etkileyici. FIFA serisi her şeye rağmen Avrupa'nın kralı olmaya devam edecek gibi.

GfK Entertatinment'ın açıkladığı verilerde FIFA 19 ve New Super Mario Bros. U Deluxe'un ardından üçüncü sırada Grand Theft Auto V yer alıyor. Bu üçlüyü takip eden oyunlar ise şu şekilde: Red Dead Redemption 2, Days Gone, Minecraft ve Mario Kart 8 Deluxe.

GfK Entertainment'ın verileri yalnızca fiziksel satışları kapsıyor. Oyun şirketlerinin önemli bir çoğunluğu dijital satış rakamlarını açıklamadığı için verilere dahil edilememiş. Dolayısıyla GfK'nin raporu gerçek satış rakamlarını (dijital + fiziksel) çok doğru bir şekilde yansıtmıyor olabilir.

Son olarak Gfk Entertainment'ın verilerini aldığı ülkeler şu şekilde: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, İsveç, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık. 


https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-08-08-fifa-19-and-new-super-mario-bros-u-are-best-selling-games-in-europe-this-year Yorum Yaz
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osmangeris 5 sa.
Pescilerin gözü yaşlı


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Acht 6 sa.
Helal be Minecraft
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interwap 7 sa.
Üstelik AMD, EPYC Rome işlemcileriyle performans başlığı altında Intel’in gelecek yıl kullanıma sunacağı 10 nm Ice Lake-SP modellerini hedef alıyor. Bu da Intel bu yıl 14 nm üretim sürecini kullanarak piyasaya süreceği Cooper Lake modellerinin AMD’nin 7 nm çözümleri karşısında bir hayli zorlanacağı manasına gelir.

Intel daha Ice Lake Sp çıkaracak ardından cooper Lake. Öyle AMD ile rekabet edecek.
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