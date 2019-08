Avrupa'da bu yılın en çok satan oyunları açıklandı

2019 yılının ilk yarısıyla ilgili mali bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün yeni bir rapor yayınlayan GfK Entertainment, Avrupa'da şimdiye kadar en çok satan oyunları açıkladı. Buna göreve, önemli bir farkla listenin başında yer alıyor.FIFA 19 eylül ayının sonunda piyasaya sürülmüş olmasına rağmen Read Dead Redemption 2, God of War ve Call of Duty: Modern Warfare 4 gibi yapımları rahatlıkla geride bırakarak. FIFA 19'un şimdi 2019'da da aynı satış başarısını sürdürmesi gerçekten de etkileyici. FIFA serisi her şeye rağmen Avrupa'nın kralı olmaya devam edecek gibi.GfK Entertatinment'ın açıkladığı verilerde FIFA 19 ve New Super Mario Bros. U Deluxe'un ardından üçüncü sıradayer alıyor. Bu üçlüyü takip eden oyunlar ise şu şekilde:veGfK Entertainment'ın verileri. Oyun şirketlerinin önemli bir çoğunluğu dijital satış rakamlarını açıklamadığı için verilere dahil edilememiş. Dolayısıyla GfK'nin raporu gerçek satış rakamlarını (dijital + fiziksel) çok doğru bir şekilde yansıtmıyor olabilir.Son olarak Gfk Entertainment'ın verilerini aldığı ülkeler şu şekilde: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, İsveç, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık.