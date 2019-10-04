Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'nın uzay aracından inanılmaz Mars görüntüsü

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kızıl gezegen Mars'ı tüm ihtişamıyla görebileceğimiz muhteşem bir fotoğraf paylaştı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    9,9b
    2
    31
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars yörüngesinde görev yapan sondası Mars Express, Kızıl Gezegen'in muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı, şimdi de Mars'ı kuzey kutbundan güney kutbuna kadar çok net bir şekilde görebildiğimiz muhteşem bir fotoğraf yayınladı.

    Yukarıda görmüş olduğunuz görüntü 17 Haziran 2019 tarihinde çekilmiş. Avrupa Uzay Ajansı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı orijinal görsel tam 2.772 x 7.526 piksellik boyuta sahip. ESA, Mars Express'in 17 Haziran gününde yakaladığı fotoğrafları birleştirip üzerinde bazı renk ayarlamaları yaparak bu büyük görseli elde etmiş.

    Ayrıca Bkz. "Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf"
    Fotoğrafın üst kısmında Mars'ın kuzey kutbu yer alıyor. Bu bölgenin tamamıyla bulutlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Bulutların altında ise kuzey kutbunun buzla kaplı yüzeyi var. Buzullar donmuş su ve karbondioksitten oluşuyor. Bilim insanlarına göre buradaki sular, gelecekte Mars kolonistleri için çok büyük önem taşıyacak.

    Kuzey kutbunun hemen altında, ekvatora yakın bölgede ise ise aşağıda görmüş muhteşem bölge var. Arabia Terra ismi verilen bu kısımda devasa kraterler dikkat çekiyor. Sol tarafta yer alan Cassini isimli krater tam 400 kilometrelik bir genişliğe sahip. Böylesine devasa bir kraterin oluşmasına ancak yine devasa bir meteor neden olabilir. Bu meteorun dinozorları yok eden meteordan bile çok da büyük olduğu belirtiliyor.

    Mars Express, Beagle 2 isimli iniş aracıyla birlikte 2003 yılında Kızıl Gezegen'e fırlatmıştı. Beagle 2, gezegenin yüzeyine yumuşak bir iniş gerçekleştirmiş olmasına rağmen güneş panelleriyle ilgili yaşanan bir problem nedeniyle Dünya'yla hiç iletişime geçemeden görevinin sonuna geldi. Mars Express ise 2003 yılından bu yana yörüngede sorunsuz bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.  


    http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_Express/From_clouds_to_craters Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    KaleyDeskop 1 hf. en beğenilen
    kaç günlük haberi dh de böyle geç görmek üzücü. Editörler artık sdn gibi hızlı olmalı. Artık haberler için sdn'yi tercih ediyorum, üyelerinize önem verin artık..
    kaç günlük haberi dh de böyle geç görmek üzücü. Editörler artık sdn gibi hızlı olmalı. Artık haberler için sdn'yi tercih ediyorum, üyelerinize önem verin artık....
    Devamını Gör
    Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gungorveyusuf 1 hf.
    Dünya gibi bir cennet varken ve bu cenneti korumak varken Mars gibi yaşam imkânı olmayan bir gezegende koloni kurmakta nedir? Aklınız basıyor mu?
    5 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galaxy. 3 gün yeni yorumcu
    Görüntü süper
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    0LDB0Y 5 gün
    "Dünyada açlar var, Dünyayı koruyalım" Açları doyur,dünyayıda Koru ozaman arkadaşım, yapmak istedinde Elon Musk sana engel mi oldu. Bir bitmediniz..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OverClocK1ng 6 gün
    "yayınladığı orijinal görsel tam 2.772 x 7.526 piksellik boyuta sahip"
    2772*7526 = 20.862.072
    Amannn Allaaahımmm.

    Tam 21 Megapixel miş. O ne büyük bir çözünürlük öyle. Hakikaten de yazmaya değecek kadar var...
    Ben şok! Ben şok!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 6 gün OverClocK1ng
    21 megapiksel mi! WOW dostum bu pikseller bir harika :)
    Ama o kadar uzaktan bu fotoğrafı göndermek de büyük dert onun için çok iyi bir değer aslında.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 6 gün
    bu kadar cahil ve sig yorumlari gormek gercekden insani uzuyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sedunar 6 gün
    Dünyanın yüzlıllar sonraki haline bakıyor olabiliriz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dr.Blueman 1 hf.
    Adamlar 2003 te yollamış şimdi böyle fotoğraf alıyorlar, biz yapacaz da gidecek de fotoğraf çekecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zekibeyy 1 hf.
    Elimizdekini daha güzel ve yaşanılır bir hale getirmek için neden bu kadar çaba sarf edilmiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nevfel 1 hf.
    İnsanoğlu elindekini muhafaza etmek yerine, içine edebileceği yeni bir dünya arama anlayışını terk etmediği sürece bu gayretler hep boşa olacak maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 6 gün Nevfel
    Evren içine edilebilecek katrilyon kere katrilyonlarca gezegenle dolu. Doya doya içine edebiliriz :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    XanthiN 1 hf.
    Büyüleyici
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 1 hf.
    Yalan haber. Bir kere Mars yuvarlak değil düzdür :)
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dr.Blueman 1 hf.
    Galaktik problemler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    estrofem 6 gün muratkaya
    Ben Mars düzdür' cüler tarikatının üyesiyim, bence Mars düzdür.
    (şaka amaçlıdır)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Üye, 1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    9853 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    esa, MARS ve
    9 etiket daha avrupa uzay ajansı uzay araştırmaları insansız mars görevleri mars express Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak 6 gün İlk OnePlus 8 görselleri internete düştü 6 gün iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Passat" talimatı 1 hf. Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı 1 hf. Uber Copter tüm yolcular için JFK Havalimanı yönünde açıldı 1 hf. Elektrik hattından internet desem? "Tenda PH5 Wi-Fi Powerline incelemesi" 1 hf. Apple, hareket yakalama teknolojisi geliştiren IKinema şirketini satın aldı 1 hf. Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun 1 hf. Pixel, Samsung, Huawei ve Xiaomi telefonları etkileyen önemli bir Android güvenlik açığı tespit edildi 1 hf. 5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı 1 hf. iOS 13.1 ile kablosuz şarj istasyonlarına sınırlama geldi 1 hf. FIFA 20 oyuncularının kişisel verileri sızdırıldı 1 hf. Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor 1 hf. Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum! 1 hf. Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası 1 hf. Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı 1 hf. SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini duyurdu 1 hf. Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Avrupa'nın uzay aracından inanılmaz Mars görüntüsü Sonraki Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor 1 hf. Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit 1 hf. Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu 1 hf. iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir 1 hf. Anadolu Isuzu, Brüksel'de elektrikli modellerini sergileyecek 1 hf. İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi 1 hf. Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir 1 hf. Call of Duty: Mobile daha şimdiden 20 milyondan fazla indirildi 1 hf. Logitech MX Ergo ve MX Vertical inceleme | Bileğinizi düşünen fareler 1 hf. Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu 1 hf. Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye 1 hf. LG’nin yeni kablosuz kulaklığı bakterileri öldürüyor 1 hf. Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek 1 hf. Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı 1 hf. Portekiz donanması, oyuncak arabalardan silah yapıyor 1 hf. 2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 hf. Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı 1 hf. Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor 1 hf. Sony PS4 çapraz platform desteği başlıyor 1 hf. Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Oyuncu Fareleri Karşıtları Birliği - PROTESTO
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim