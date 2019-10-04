Avrupa'nın uzay aracından inanılmaz Mars görüntüsü

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars yörüngesinde görev yapan sondası Mars Express, Kızıl Gezegen'in muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı, şimdi de Mars'ı kuzey kutbundan güney kutbuna kadar çok net bir şekilde görebildiğimiz muhteşem bir fotoğraf yayınladı.
Yukarıda görmüş olduğunuz görüntü 17 Haziran 2019 tarihinde çekilmiş. Avrupa Uzay Ajansı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı orijinal görsel tam 2.772 x 7.526 piksellik boyuta sahip. ESA, Mars Express'in 17 Haziran gününde yakaladığı fotoğrafları birleştirip üzerinde bazı renk ayarlamaları yaparak bu büyük görseli elde etmiş.
Ayrıca Bkz. "Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf"
Fotoğrafın üst kısmında Mars'ın kuzey kutbu yer alıyor. Bu bölgenin tamamıyla bulutlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Bulutların altında ise kuzey kutbunun buzla kaplı yüzeyi var. Buzullar donmuş su ve karbondioksitten oluşuyor. Bilim insanlarına göre buradaki sular, gelecekte Mars kolonistleri için çok büyük önem taşıyacak.
Kuzey kutbunun hemen altında, ekvatora yakın bölgede ise ise aşağıda görmüş muhteşem bölge var. Arabia Terra ismi verilen bu kısımda devasa kraterler dikkat çekiyor. Sol tarafta yer alan Cassini isimli krater tam 400 kilometrelik bir genişliğe sahip. Böylesine devasa bir kraterin oluşmasına ancak yine devasa bir meteor neden olabilir. Bu meteorun dinozorları yok eden meteordan bile çok da büyük olduğu belirtiliyor.
Mars Express, Beagle 2 isimli iniş aracıyla birlikte 2003 yılında Kızıl Gezegen'e fırlatmıştı. Beagle 2, gezegenin yüzeyine yumuşak bir iniş gerçekleştirmiş olmasına rağmen güneş panelleriyle ilgili yaşanan bir problem nedeniyle Dünya'yla hiç iletişime geçemeden görevinin sonuna geldi. Mars Express ise 2003 yılından bu yana yörüngede sorunsuz bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.
Yukarıda görmüş olduğunuz görüntü 17 Haziran 2019 tarihinde çekilmiş. Avrupa Uzay Ajansı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı orijinal görsel tam 2.772 x 7.526 piksellik boyuta sahip. ESA, Mars Express'in 17 Haziran gününde yakaladığı fotoğrafları birleştirip üzerinde bazı renk ayarlamaları yaparak bu büyük görseli elde etmiş.
Ayrıca Bkz. "Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf"
Fotoğrafın üst kısmında Mars'ın kuzey kutbu yer alıyor. Bu bölgenin tamamıyla bulutlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Bulutların altında ise kuzey kutbunun buzla kaplı yüzeyi var. Buzullar donmuş su ve karbondioksitten oluşuyor. Bilim insanlarına göre buradaki sular, gelecekte Mars kolonistleri için çok büyük önem taşıyacak.
Kuzey kutbunun hemen altında, ekvatora yakın bölgede ise ise aşağıda görmüş muhteşem bölge var. Arabia Terra ismi verilen bu kısımda devasa kraterler dikkat çekiyor. Sol tarafta yer alan Cassini isimli krater tam 400 kilometrelik bir genişliğe sahip. Böylesine devasa bir kraterin oluşmasına ancak yine devasa bir meteor neden olabilir. Bu meteorun dinozorları yok eden meteordan bile çok da büyük olduğu belirtiliyor.
Mars Express, Beagle 2 isimli iniş aracıyla birlikte 2003 yılında Kızıl Gezegen'e fırlatmıştı. Beagle 2, gezegenin yüzeyine yumuşak bir iniş gerçekleştirmiş olmasına rağmen güneş panelleriyle ilgili yaşanan bir problem nedeniyle Dünya'yla hiç iletişime geçemeden görevinin sonuna geldi. Mars Express ise 2003 yılından bu yana yörüngede sorunsuz bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_Express/From_clouds_to_craters Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2772*7526 = 20.862.072
Amannn Allaaahımmm.
Tam 21 Megapixel miş. O ne büyük bir çözünürlük öyle. Hakikaten de yazmaya değecek kadar var...
Ben şok! Ben şok!
Ama o kadar uzaktan bu fotoğrafı göndermek de büyük dert onun için çok iyi bir değer aslında.
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