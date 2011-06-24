Avrupa'daki her 10 akıllı telefon alıcısından 4'ü iPhone satın almayı planlıyor

Araştırma şirketleri akıllı telefon pazarının nabzını tutmaya devam ediyor. Avrupa'lı Yankee Group'un 2011 yılı Avrupa Mobil Kullanıcı raporuna göre, Avrupa'lı teknoloji severlerin çoğunluğu bir sonraki akıllı telefon tercihlerini iPhone'dan yana kullanmayı planlıyor.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'de 5000 kullanıcı ve sektörden 2250 çalışan ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan raporda, Avrupa'lı kullanıcıların %40'ı bir sonraki akıllı telefonlarının iPhone olmasını planlarken; %19'u tercihlerini Android platformunun herhangi bir üyesinden yana kullanmayı düşünüyor. Bu iki ismi %17 ile Blackberry ve %15 ile Nokia takip ediyor. Raporun diğer bir sonuca göre ise Sektördeki çalışanların %58'i uzun süreli yolculuklarda yanlarında tablet bulunması halde kendilerini daha üretken görüyorlar.

"Raporda gösteriyor ki Apple'ın Avrupa akıllı telefon pazarındaki ağırlığı artıyor." diyen Yankee Group'un üst düzey yöneticilerinden Declan Lonergan sözlerine "Dinamik ve rekabetin her gün arttığı pazarda, paylarını korumak zorunda olan Nokia ve RIM'i zor günler bekliyor." diyerek görüşlerini dile getirdi.