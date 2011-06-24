Avrupa'daki her 10 akıllı telefon alıcısından 4'ü iPhone satın almayı planlıyor

Araştırma şirketleri akıllı telefon pazarının nabzını tutmaya devam ediyor. Avrupa'lı Yankee Group'un 2011 yılı Avrupa Mobil Kullanıcı raporuna göre, Avrupa'lı teknoloji severlerin çoğunluğu bir sonraki akıllı telefon tercihlerini iPhone'dan yana kullanmayı planlıyor.
Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'de 5000 kullanıcı ve sektörden 2250 çalışan ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan raporda, Avrupa'lı kullanıcıların %40'ı bir sonraki akıllı telefonlarının iPhone olmasını planlarken; %19'u tercihlerini Android platformunun herhangi bir üyesinden yana kullanmayı düşünüyor. Bu iki ismi %17 ile Blackberry ve %15 ile Nokia takip ediyor. Raporun diğer bir sonuca göre ise Sektördeki çalışanların %58'i uzun süreli yolculuklarda yanlarında tablet bulunması halde kendilerini daha üretken görüyorlar.
"Raporda gösteriyor ki Apple'ın Avrupa akıllı telefon pazarındaki ağırlığı artıyor." diyen Yankee Group'un üst düzey yöneticilerinden Declan Lonergan sözlerine "Dinamik ve rekabetin her gün arttığı pazarda, paylarını korumak zorunda olan Nokia ve RIM'i zor günler bekliyor." diyerek görüşlerini dile getirdi.
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arkadaşlarım onu bunu biLmem de avrupa da değiL de türkiyede de çok hayaLini kuran var :)
meseLa 10 kişiden 1'i olarak bende çok hayallerini kuruyorum /S
Yes , of course.
ve ayrıca şuanki mobile teknolojiyi apple a borçluyuz ,eger iphone u cıkartıp piyasayı alt üst etmeseydi bizler hala iğrenç malemeli iğrenç işletim sistemli telefonları kullanıyorduk. ama apple ın teknolojiyi hızla ilerletmesi en çok kullanıcıya yaradı. yoksa samsung bugun galaxy s 2 yi yapsa bile bizlere 2015 e kadar taksit taksit model model geliştirerek satardı nokia nın senelerce yaptıgı gibi
Ne kadar bağnaz bir ülkeyiz iphonea peynir ekmek tapıyoruz. halbuki samsungun yada bir HTC yapabildiklerinin 1000 de birinin yapamıyan cihazlar için tonlarca parayı harcıyoruz. yazıkkkkkk. tek kelime yazıkkkk.
Rezerve,müsait zamanda yazılıcak
Baya güldürdün beni ya Teknolojiden anlıyorsun yani sen
Sen 3310 al en iyisi
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