Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa'daki her 10 akıllı telefon alıcısından 4'ü iPhone satın almayı planlıyor

7 yıl
10,7b
1
35
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Araştırma şirketleri akıllı telefon pazarının nabzını tutmaya devam ediyor. Avrupa'lı Yankee Group'un 2011 yılı Avrupa Mobil Kullanıcı raporuna göre, Avrupa'lı teknoloji severlerin çoğunluğu bir sonraki akıllı telefon tercihlerini iPhone'dan yana kullanmayı planlıyor.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'de 5000 kullanıcı ve sektörden 2250 çalışan ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan raporda, Avrupa'lı kullanıcıların %40'ı bir sonraki akıllı telefonlarının iPhone olmasını planlarken; %19'u tercihlerini Android platformunun herhangi bir üyesinden yana kullanmayı düşünüyor. Bu iki ismi %17 ile Blackberry ve %15 ile Nokia takip ediyor. Raporun diğer bir sonuca göre ise Sektördeki çalışanların %58'i uzun süreli yolculuklarda yanlarında tablet bulunması halde kendilerini daha üretken görüyorlar.

"Raporda gösteriyor ki Apple'ın Avrupa akıllı telefon pazarındaki ağırlığı artıyor." diyen Yankee Group'un üst düzey yöneticilerinden Declan Lonergan sözlerine "Dinamik ve rekabetin her gün arttığı pazarda, paylarını korumak zorunda olan Nokia ve RIM'i zor günler bekliyor." diyerek görüşlerini dile getirdi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
.Hepha 7 yıl en beğenilen
Akıllı sıfatı, telefonu mu yoksa alıcıyı mı nitelendiriyo
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Help, I've been informed and I can't beomce ignorant.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amedjhN 7 yıl

arkadaşlarım onu bunu biLmem de avrupa da değiL de türkiyede de çok hayaLini kuran var :)

meseLa 10 kişiden 1'i olarak bende çok hayallerini kuruyorum /S


panelci

AKP'nin okadar protesto edilip yuhalanip %50 oy almasi gibi,okadar kötûleniyor ama %60la pazar lideri..
Biride çıkıp diyemiyor kral çıplak Apple iOS rakipsiz,AKP tek alternatif.


Yes , of course.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmlknsr 7 yıl
işte olayda bu apple ın gücü burda , siz iyi veya kötü anlamda apple ı konuştukça onun popileritesi yüksek olur ...
ve ayrıca şuanki mobile teknolojiyi apple a borçluyuz ,eger iphone u cıkartıp piyasayı alt üst etmeseydi bizler hala iğrenç malemeli iğrenç işletim sistemli telefonları kullanıyorduk. ama apple ın teknolojiyi hızla ilerletmesi en çok kullanıcıya yaradı. yoksa samsung bugun galaxy s 2 yi yapsa bile bizlere 2015 e kadar taksit taksit model model geliştirerek satardı nokia nın senelerce yaptıgı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeX 7 yıl
Hehehe duymus olduk artik peynir ekmegede tapildigini :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.: mds :. 7 yıl
bu dokunmatik işini Iphone harici kimse yapamıyor abicim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 7 yıl
Yahu Ne bu iphone düşmanlığı yada İphone sevdası anlamdım gitti Samsung Htc Yada İphone hepsinin artısı eksisi var Hangisinin artıları daha önemli onu al , Hangisinin eksisi daha büyük eksiklik ise ondan uzak durun Bu kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
mısal bole bır cıkısı 1 turk markası beko yada arcelık yapsaydı .bu 10 kullanıcıdan 1 belkı kullanırdı .zaten arastıranda yankee grup mısal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 7 yıl
iphone sadece adıyla iş yapar. birisi SGS2 yle iphoneun kalitesini tartışmış. Kardeşim SGS2 nin yaptığı işlerin binde birini iphone sahip değil. bilip bilmedende konuşmayın. ayrıca farkettiysen samsungun ekranlarıda aynı tip yani kapasitif. bende avea bayisinde çalışıyorum benimde elimden çok fazla iphone geldi geçti ama inan bana iphone u sattığım müşterilerin %99 u teknolojiden gram anlamıyorlar. sadece alo demek için bile alanını gördüm bu telefonları. :)
Ne kadar bağnaz bir ülkeyiz iphonea peynir ekmek tapıyoruz. halbuki samsungun yada bir HTC yapabildiklerinin 1000 de birinin yapamıyan cihazlar için tonlarca parayı harcıyoruz. yazıkkkkkk. tek kelime yazıkkkk.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 7 yıl

silver021
iphone sadece adıyla iş yapar. birisi SGS2 yle iphoneun kalitesini tartışmış. Kardeşim SGS2 nin yaptığı işlerin binde birini iphone sahip değil. bilip bilmedende konuşmayın. ayrıca farkettiysen samsungun ekranlarıda aynı tip yani kapasitif. bende avea bayisinde çalışıyorum benimde elimden çok fazla iphone geldi geçti ama inan bana iphone u sattığım müşterilerin %99 u teknolojiden gram anlamıyorlar. sadece alo demek için bile alanını gördüm bu telefonları. :)
Ne kadar bağnaz bir ülkeyiz iphonea peynir ekmek tapıyoruz. halbuki samsungun yada bir HTC yapabildiklerinin 1000 de birinin yapamıyan cihazlar için tonlarca parayı harcıyoruz. yazıkkkkkk. tek kelime yazıkkkk.

Rezerve,müsait zamanda yazılıcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 7 yıl

silver021

iphone sadece adıyla iş yapar. birisi SGS2 yle iphoneun kalitesini tartışmış. Kardeşim SGS2 nin yaptığı işlerin binde birini iphone sahip değil. bilip bilmedende konuşmayın. ayrıca farkettiysen samsungun ekranlarıda aynı tip yani kapasitif. bende avea bayisinde çalışıyorum benimde elimden çok fazla iphone geldi geçti ama inan bana iphone u sattığım müşterilerin %99 u teknolojiden gram anlamıyorlar. sadece alo demek için bile alanını gördüm bu telefonları. :)
Ne kadar bağnaz bir ülkeyiz iphonea peynir ekmek tapıyoruz. halbuki samsungun yada bir HTC yapabildiklerinin 1000 de birinin yapamıyan cihazlar için tonlarca parayı harcıyoruz. yazıkkkkkk. tek kelime yazıkkkk.

Baya güldürdün beni ya Teknolojiden anlıyorsun yani sen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webislander 7 yıl

silver021
iphone sadece adıyla iş yapar. birisi SGS2 yle iphoneun kalitesini tartışmış. Kardeşim SGS2 nin yaptığı işlerin binde birini iphone sahip değil. bilip bilmedende konuşmayın. ayrıca farkettiysen samsungun ekranlarıda aynı tip yani kapasitif. bende avea bayisinde çalışıyorum benimde elimden çok fazla iphone geldi geçti ama inan bana iphone u sattığım müşterilerin %99 u teknolojiden gram anlamıyorlar. sadece alo demek için bile alanını gördüm bu telefonları. :)
Ne kadar bağnaz bir ülkeyiz iphonea peynir ekmek tapıyoruz. halbuki samsungun yada bir HTC yapabildiklerinin 1000 de birinin yapamıyan cihazlar için tonlarca parayı harcıyoruz. yazıkkkkkk. tek kelime yazıkkkk.

Sen 3310 al en iyisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
iPhone iyidir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colonel_215 7 yıl
İlk basta sgs2 almayı düşünüyordum ve 3 gündür arkadasın telefonunu kurcalıyorum, benim iki senelik 3GS bile daha iyi algılıyor. Şimdi çıkıp da sgs2 icin çok akıcı diyecek arkadaslar var. Tamam akıcı olmasına akıcı ama dokunmatiği bir iPhone değil. Özellikle web browser da küçük yerlere tiklarken can çekişiyorum. Benim 3GS daha küçük yerlerde bile daha iyi algılıyor. Ve yazı yazma konusunda da iPhone daki hissi vermiyor. Arkadaslar cidden 1,5 aydır forumların altını üstüne getiriyordum ve hatta sensation ile sgs2 arasındaki karşılaştırmaları ve yorumları okuyordum sürekli yani ciddi ciddi iPhone a bakmıyordum bile ama incelemelerim sonucunda iPhone daki dokunmatik kalitesini sgs2 de bulamadım. Bu nedenle iPhone dan vazgecemeyecegimi anladım ve yeni nesil iPhone un bir an önce çıkmasını umuyorum. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myfranco 7 yıl
Iphone'a pahalı diyenler, diğer telefonlar daha ucuzmuş gibi konuşuyor. Gerçi şimdi biri çıkacak 2.000 lira diyecek yine ve kahrolacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black87 7 yıl
iphone kullanan bilir.oyle yarım saat elıne alan bılmez kalitesini..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10688 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve
4 etiket daha tablet android iPhone blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1 Haber: "1. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! 7 yıl 1e1: Sony'nin 3 Boyutlu Dizüstü Bilgisayarı Vaio 3D VPCF21Z1E video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim