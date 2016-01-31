Avrupalı Samsung Galaxy S7 de Geekbench testlerinde göründü!

Bu ayın başlarında Exynos 8890 SoC içeren Samsung Galaxy S7 modeli Geekbench testlerinden geçmişti. Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak olan model (SM-G930W8) tek çekirdek testinden 1873, çoklu çekirdekten ise 5946 puan elde etti. Sadece birkaç gün önce Galaxy S7'nin bir başka versiyonu da Geekbench tarafından performans testinden geçirildi. Ancak bu cihaz Avrupa'ya doğru yol alacağını gösteren farklı bir model numarasına sahip (SM-G930F) ve aynı şekilde Exynos 8890 SoC ile güçlendirilmiş durumda.





Nedense Galaxy S7'nin Avrupa versiyonu benchmark testinden daha düşük skor aldı. Cihaz tek çekirdek testinden 1358, çoklu çekirdekten ise 4911 puan elde edebilmiş durumda. Bu puanlar, Kuzey Amerika varyantından daha düşük olabilir ancak Samsung Galaxy 7 Edge Avrupa versiyonu ile (SM-G935F) hemen hemen aynı çizgide görünüyor. Bir süre önce Geekbench testlerinde ortaya çıkan Avrupalı Galaxy 7 Edge, tek ve çoklu çekirdek testlerinden sırasıyla 1363 ve 4951 skor almıştı.





Elbette biz prototipler tarafından üretilen puanlara bakıp bakmadığımızı ve modeller üzerinde CPU saat hızının test için azaltılmış olup olmadığını bilmiyoruz. Her iki akıllı telefon modelinin de Barcelona'da düzenlenecek 2016 Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce 21 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Samsung'un yeni amiral gemilerini 11 Mart tarihinde piyasada görebiliriz.





http://www.phonearena.com/news/European-Samsung-Galaxy-S7-runs-through-Geekbench-matching-the-score-of-the-Samsung-Galaxy-S7-edge_id77864