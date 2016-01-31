Avrupalı Samsung Galaxy S7 de Geekbench testlerinde göründü!

Haber Editörü
Bu ayın başlarında Exynos 8890 SoC içeren Samsung Galaxy S7 modeli Geekbench testlerinden geçmişti. Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak olan model (SM-G930W8) tek çekirdek testinden 1873, çoklu çekirdekten ise 5946 puan elde etti. Sadece birkaç gün önce Galaxy S7'nin bir başka versiyonu da Geekbench tarafından performans testinden geçirildi. Ancak bu cihaz Avrupa'ya doğru yol alacağını gösteren farklı bir model numarasına sahip (SM-G930F) ve aynı şekilde Exynos 8890 SoC ile güçlendirilmiş durumda.
Nedense Galaxy S7'nin Avrupa versiyonu benchmark testinden daha düşük skor aldı. Cihaz tek çekirdek testinden 1358, çoklu çekirdekten ise 4911 puan elde edebilmiş durumda. Bu puanlar, Kuzey Amerika varyantından daha düşük olabilir ancak Samsung Galaxy 7 Edge Avrupa versiyonu ile (SM-G935F) hemen hemen aynı çizgide görünüyor. Bir süre önce Geekbench testlerinde ortaya çıkan Avrupalı Galaxy 7 Edge, tek ve çoklu çekirdek testlerinden sırasıyla 1363 ve 4951 skor almıştı.
Elbette biz prototipler tarafından üretilen puanlara bakıp bakmadığımızı ve modeller üzerinde CPU saat hızının test için azaltılmış olup olmadığını bilmiyoruz. Her iki akıllı telefon modelinin de Barcelona'da düzenlenecek 2016 Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce 21 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Samsung'un yeni amiral gemilerini 11 Mart tarihinde piyasada görebiliriz.
http://www.phonearena.com/news/European-Samsung-Galaxy-S7-runs-through-Geekbench-matching-the-score-of-the-Samsung-Galaxy-S7-edge_id77864 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mali t880 =285.6 Adreno 530=588 yani Adreno 530 2 kat daha güçlü anlamı mı çıkıyor?
Bildiğim tek kaynak bu buradada FLOP cinsinden verilmiş.GPU nun işlem kapasitesi.Oyunlardaki fps hakkında bilgi yok..
GPU Name Chip Clock GFlops
Mali-T880 MP12 Exynos 8890 700 MHz 285.6
Adreno 530 MSM8996(Snapdragon 820、820A) 650~736 MHz 588
kyokojap.myweb.hinet.net/...
Snapdragon 800 e 64bit desteği ve yeni jenerasyon Gpu ver çoğu cihazı tokatlar 2 yıllık bir G2 kullanıcısı olarak söylüyorum bunu
GPU testleri hakkında bilgi var mı acaba? Adreno 530, mali t880 karşısında kaç fps elde etmiş merak ettim ancak telefon piyasaya çıkmadan öğrenemeyeceğiz anladığım kadarıyla.
8890 daki 880mp12'nin test sonuclari yok , kac mhz de calisacagi belli değil ekinokstaki 880'nin fakat kirin 950 deki 880mp4 900 mhz de calisiyor onun test sonuclari asagida
mate 8
gfxbench.com/...
adreno 530
gfxbench.com/...
fpsler genelde 3'te bir civarında samsungun mp12 si 530 ile yakın pefrormansa sahip olacaktir diye tahmin ediyorum , lakin 12 cekirdekli t880'nin 900 mhzde calistirmayacagi dolayısıyla adreno 530'un bir miktar daha avantajli olma ihtimali yuksek.700 mhzlerde birakirsa mp12'yi samsung %10-15 civari bir fark yiyebilir 530'tan.
bu arada geekbench sonucları muhtemelen tasarruf modu sonuclari 1300 lu puanlar cok sacma olur 8890 icin zaten orda 1800 kusurlu bir puanda var onun civarında olma ihtimali yuksek 8890'un performansının, bir tahmin yapmak gerekirse sd820 tek cerkidek ve gpu performansında ekinokstan daha iyi durumda olacaktir.antutu puanındada bir miktar geri kalablir bundan dolayı.
Exynos 8890 için en yüksek skorlar: CPU kod adı universal8890 browser.primatelabs.com/...
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