Avrupalı astronot, Dünya'yı uzaydan işte böyle görüntüledi (VİDEO)

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildiği günden bu yana çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı haline gelen ESA astronotu Alexander Gerst, Dünya'nın uzaydan çekilmiş muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Alman astronot şimdi de Twitter hesabı üzerinden çok güzel bir timelapse video paylaştı.

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Geçtiğimiz Haziran ayında uzaya fırlatılan Alexander Gerst, şu anda ISS'de görev yapan altı astronottan birisi. Gerst'e iki Rus kozmonotu ve üç Amerikan astronotu eşlik ediyor. ESA'nın ikinci kez Uzay İstasyonu'na gönderdiği Gerst, altı aylık görev süresinin sona ermesiyle birlikte önümüzdeki Aralık ayında Yeryüzü'ne geri dönecek.

https://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2018/07/Horizons_mission_time-lapse_from_USA_to_Africa

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Avrupa Uzay Ajansı'nın ifadelerine göre yukarıda görmüş olduğumuz bu görüntüler tam 12.5 kat hızlandırılmış. ABD'den Afrika'ya kadar Dünya'nın birçok yerini uzaydan görebildiğimiz videoda Uluslararası Uzay İstasyonu, yaklaşık 14.000 kilometrelik bir bölgenin üzerinden geçiyor.