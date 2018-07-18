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Avrupalı astronot, Dünya'yı uzaydan işte böyle görüntüledi (VİDEO)

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan tek astronotu Alexander Gerst, Twitter hesabı üzerinden Dünya'nın çok güzel bir timelapse videosunu paylaştı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
3,7b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildiği günden bu yana çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı haline gelen ESA astronotu Alexander Gerst, Dünya'nın uzaydan çekilmiş muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Alman astronot şimdi de Twitter hesabı üzerinden çok güzel bir timelapse video paylaştı.


Avrupa Uzay Ajansı'nın ifadelerine göre yukarıda görmüş olduğumuz bu görüntüler tam 12.5 kat hızlandırılmış. ABD'den Afrika'ya kadar Dünya'nın birçok yerini uzaydan görebildiğimiz videoda Uluslararası Uzay İstasyonu, yaklaşık 14.000 kilometrelik bir bölgenin üzerinden geçiyor.

Ayrıca Bkz. "Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"
Geçtiğimiz Haziran ayında uzaya fırlatılan Alexander Gerst, şu anda ISS'de görev yapan altı astronottan birisi. Gerst'e iki Rus kozmonotu ve üç Amerikan astronotu eşlik ediyor. ESA'nın ikinci kez Uzay İstasyonu'na gönderdiği Gerst, altı aylık görev süresinin sona ermesiyle birlikte önümüzdeki Aralık ayında Yeryüzü'ne geri dönecek.

https://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2018/07/Horizons_mission_time-lapse_from_USA_to_Africa Yorum Yaz
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selahattın ısık 10 ay en beğenilen
düz dünyacılar izleyip boşuna kotalarına yazık etmesinler..
sizi ilgilendiren bir video değil..
1 Yanıt Yanıtla +14
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jedi39 10 ay selahattın ısık
Yahu mondaj bunlar mondaj ameriganın zütüdyolarında yapıyola
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Asonas 10 ay
Şu güzelliğe bak; birde içine girsen insanoğlu neler etti bu kürenin içerisine. :(
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grafman09 10 ay
Hani kablo, hani yıldızlar!! Niye balık gözü lens var? Nasa çalışanları hasta mı bu lense?
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bytradm 10 ay
akletmezmisiniz? (müslümanın mübarek kitabında çokça geçen bir tabir)
güneşin aydınlattığı ay yüzeyinin şekline bakıp güneşin konumunu akletmeye çalışın.
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smart1978 10 ay
Gordugune inan ...
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gokuba 10 ay
eğer bir müslümansan, hristiyan ya da yahudiyseniz Dünya'nın düz olduğuna inanmak zorundasınız yoksa kafir olursunuz... Bkz forum.donanimhaber.com/...
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Tengrist 10 ay
Yine Montdajjjjjjj yapmış Ameriga
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fhrstw 10 ay
Samimi olmak gerekirse düz dünyacıları insanları trollemek için kurulan bir topluluk olduğunu sanmıştım. Ciddi ciddi dünya düz diyeceklerine hiç ama hiç ihtimal vermemiştim.
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Asonas 10 ay
Şu güzelliğe bak; birde içine girsen insanoğlu neler etti bu kürenin içerisine. :(
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SigSauer6 10 ay
dünyanın etrafındaki mavi çeperi görünce aklıma ilk kez google earth e girdiğim an geldi.
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selahattın ısık 10 ay en beğenilen
düz dünyacılar izleyip boşuna kotalarına yazık etmesinler..
sizi ilgilendiren bir video değil..
1 Yanıt Yanıtla +14
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jedi39 10 ay selahattın ısık
Yahu mondaj bunlar mondaj ameriganın zütüdyolarında yapıyola
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esa, avrupa uzay ajansı ve
5 etiket daha uluslararası uzay istasyonu alexander gerst Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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