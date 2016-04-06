Avrupa’nın elektrikli araç cenneti Fransa’dan Tesla’ya davet





Bu yılın başında Tesla CEO’su Elon Musk Fransa’daki bir konuşmasında Avrupa’da bir Tesla üretim tesisi kurulması yönünde bir planlarının olduğundan bahsetmişti. Bu konu tazeliğini korurken Fransa hükümetinden Tesla’ya bir teklif geldi.

Fransa merkezli haber kaynaklarına göre Fransa Çevre ve Enerji Bakanı Segolene Royal, Fransa’nın Kuzeydoğu Alsace Bölgesi içinde yer alan Fessenheim nükleer santralini Tesla’nın üretim üssüne döndürülmesi teklifinde bulundu. Tesla yetkilileri ile Fransız bakanın 10 gün içinde konuyu görüşmek için bir araya geleceği de belirtiliyor.

1970 senesinde yapımına başlanan santral, 1 Ocak 1978’de elektrik üretmeye başlamıştı. 2x920MW kapasiteli santral, Almanya sınırına yakın bir konumda ve Fransa’nın en eski nükleer tesisi. Santral bu yıl içinde emekliye ayrılacak ve elektrik üretimi tamamen durdurulacak. Hatta Fransa’da santralin kapatılacak olması nedeniyle işsiz kalacak olanlar için yerel çapta hükümet karşıtı eleştiriler yapılıyor.

Konu şimdilik spekülasyonlara dayanıyor ve Fransa’nın kapanacak santral nedeniyle atıl durumda kalacak olan bölgeyi yeniden canlandırma çabasının bir girişimi gibi duruyor. Haliyle kesin ifadeler kullanmak şu aşamada pek mantıklı değil.

Fransa elektrikli otomobiller için tam bir cennet konumunda. Fransız hükümeti elektrikli yeni bir otomobil satın almak isteyen tüketicilere 10.000 Euro’ya kadar sübvansiyon uyguluyor. 2015 yılı rakamlarına Fransa’da resmi kayıtları bulunan 74.294 araç bulunuyor. Fransa’nın önünde ise Avrupa’da petrol çıkarılan tek ülke olan Norveç var. Norveç’te resmi kayıtlara geçmiş elektrikli araç sayısı 84.401 olarak görünüyor. Hollanda içinse aynı rakam 88.901 olarak gerçekleşmiş. Listenin ilk üçünde 410.000 ile ABD, 258.000 ile Çin, 130.000 ile de Japonya yer alıyor.

Bakanın açıklamasına göre Elon Musk, Fransa’da veya Almanya’da bir fabrika açma planı yapıyor ancak karar vermiş değil. Bakan bu teklifi Musk’a ilettiğinde hayır demediğini belirtiyor. Kazananın kim olacağı merak konusu.

Tesla Model 3'e ilişkin hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.