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Avrupa’nın elektrikli araç cenneti Fransa’dan Tesla’ya davet

Avrupa’da elektrikli otomobil kullanımının en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Fransa, hükümet seviyesinde Tesla’ya kendi ülkelerinde fabrika açma çağrısında bulundu. İşte detaylar:
3 yıl
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19
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bu yılın başında Tesla CEO’su Elon Musk Fransa’daki bir konuşmasında Avrupa’da bir Tesla üretim tesisi kurulması yönünde bir planlarının olduğundan bahsetmişti. Bu konu tazeliğini korurken Fransa hükümetinden Tesla’ya bir teklif geldi.

Fransa merkezli haber kaynaklarına göre Fransa Çevre ve Enerji Bakanı Segolene Royal, Fransa’nın Kuzeydoğu Alsace Bölgesi içinde yer alan Fessenheim nükleer santralini Tesla’nın üretim üssüne döndürülmesi teklifinde bulundu. Tesla yetkilileri ile Fransız bakanın 10 gün içinde konuyu görüşmek için bir araya geleceği de belirtiliyor.

1970 senesinde yapımına başlanan santral, 1 Ocak 1978’de elektrik üretmeye başlamıştı. 2x920MW kapasiteli santral, Almanya sınırına yakın bir konumda ve Fransa’nın en eski nükleer tesisi. Santral bu yıl içinde emekliye ayrılacak ve elektrik üretimi tamamen durdurulacak. Hatta Fransa’da santralin kapatılacak olması nedeniyle işsiz kalacak olanlar için yerel çapta hükümet karşıtı eleştiriler yapılıyor.

Konu şimdilik spekülasyonlara dayanıyor ve Fransa’nın kapanacak santral nedeniyle atıl durumda kalacak olan bölgeyi yeniden canlandırma çabasının bir girişimi gibi duruyor. Haliyle kesin ifadeler kullanmak şu aşamada pek mantıklı değil.

Fransa elektrikli otomobiller için tam bir cennet konumunda. Fransız hükümeti elektrikli yeni bir otomobil satın almak isteyen tüketicilere 10.000 Euro’ya kadar sübvansiyon uyguluyor. 2015 yılı rakamlarına Fransa’da resmi kayıtları bulunan 74.294 araç bulunuyor. Fransa’nın önünde ise Avrupa’da petrol çıkarılan tek ülke olan Norveç var. Norveç’te resmi kayıtlara geçmiş elektrikli araç sayısı 84.401 olarak görünüyor. Hollanda içinse aynı rakam 88.901 olarak gerçekleşmiş. Listenin ilk üçünde 410.000 ile ABD, 258.000 ile Çin, 130.000 ile de Japonya yer alıyor.

Bakanın açıklamasına göre Elon Musk, Fransa’da veya Almanya’da bir fabrika açma planı yapıyor ancak karar vermiş değil. Bakan bu teklifi Musk’a ilettiğinde hayır demediğini belirtiyor. Kazananın kim olacağı merak konusu.

Tesla Model 3'e ilişkin hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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CozgurY 3 yıl en beğenilen
keşke bizdende bir baskı olsa teslaya. Hem istihdam artar hem tesle burada maliyetleri düşer, hemde avrupa ve asya pazarının tam ortasına merkezine bir fabrika kurmuş olurlar.
Ülkemiz son durumu konusunda böyle bir teklif sonucunda düşünürlermi bilmem ama keşke bizim liderlerimizde direk böyle bir istekte bulunsalar.
keşke bizdende bir baskı olsa teslaya. Hem istihdam artar hem tesle burada maliyetleri düşer, hemde avrupa ve asya pazarının tam ortasına merkezine bir fabrika ...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Lazeran 3 yıl
adamlar 10000 euro destek veriyor bizim ülkemizde extra vergi koyarlar. ulaşım bakanımız yalan demeç veren ve teknolojiden anlamayan gerici bir insan. bulut teknolojilere kafa yormayın demesi ve bilgilerimizin çalınması üzerine böyle bir şey yok demesi böyle dememin en büyük sebepleri.
adamlar 10000 euro destek veriyor bizim ülkemizde extra vergi koyarlar. ulaşım bakanımız yalan demeç veren ve teknolojiden anlamayan gerici bir insan. bulut tek...
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mokinto 3 yıl
benhuraxu
Benzinli motorun verdiği keyifi verebileceğini sanmıyorum.

Denemeden soyleme istersen.
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MegaWolt38 3 yıl
Ver ücretsiz arsayı, 5 yıl vergi alma, hatta elektrikli araç alacaklara teşvik olarak indirim yap devlet olarak. Kafadan ülkeni kalkındırır, bir sürü insan iş imkanı doğar doğrudan, dolaylı olarak yedek parça üreten yerler açılır, ölü olan ekonomi canlanır, bilgi birikimi sağlamış olursun yani her açıdan ülkeye fazlasıyla katkı sağlayacak şey olur Tesla'ya verilecek destek. Hatta Vestel de yeni fabrika kuruyor elektrikli araç pilleri için, onlara da onlar gibi fabrika kuracaklara da destek olur.
Ama bunu düşünecek ileri görüşlü devlet adamları lazım, o da bizde yok maalesef.
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umut_baris 3 yıl
Bizim ülkemizde de külliyenin(!) olduğu araziye yeni inşaatlar yapılacakmış. Atatürk ile ne derdi varmış yönetimin.


Bak bak vizyona, çağ farkına bak.

Yapın abi, taşınmaza yatırım yapın. Aç kalınca betonu kemiririz.
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cyberfalcon 3 yıl
Avrupa'da petrol çıkarılan tek ülke Norveç mi? İngiltere de petrol çıkmıyor mu? Ya Romanya'da.
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fatih-8 3 yıl
Kimse teslayi kara kası kara gözü icin çağırmıyor adam bölge atıl kalmasın diye çağırmış. Devletin en tepesi kalkıp adamın ayağına gidecek degil heralde, is yapmaya niyeti varsa kendi gelip teklif eder, neticede tesla hayır kurumu degil vakıf vs de degil. Adam kar edecek diye buyur gel bizde işçilik ucuz diye niye ayağına gidelim.
Tim Cook Fatih projesi ile ilgili kalktı geldi kendi konuştu.

Ayrıca genel olarak teslalarla ilgili herkes soyle iyi böyle iyi diyor da, o bataryalar kac sarj döngüsü dayanacak. Olunce yenisi kac para olacak. Ve en sonunda atıyorum benim 5 senede yaptıgım batarya masrafı, kurtulmus oldugum yakit masrafindan az mı olacak cok mu olacak. Geçenlerde tesla powerwall haberinde maliyet hesabı yapmaya kalkanları resmen taslamislardi. Yok koca koca şirketler alıyormuş da bize hesap yapmak mı düşermiş. Şirketler araç satın almayıp kiraliyor bizde oyle yapalım o zaman.

Bu musk geyiğinden baya sıkıldığım icin yazdım neticede bu adam babamizin oğlu degil Türk bilim adamı hiç degil.
Kabul son derece başarılı ama bir o kadar da ukala bir adam.
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umut_baris 3 yıl fatih-8
fatih-8

Kimse teslayi kara kası kara gözü icin çağırmıyor adam bölge atıl kalmasın diye çağırmış. Devletin en tepesi kalkıp adamın ayağına gidecek degil heralde, is yapmaya niyeti varsa kendi gelip teklif eder, neticede tesla hayır kurumu degil vakıf vs de degil. Adam kar edecek diye buyur gel bizde işçilik ucuz diye niye ayağına gidelim.
Tim Cook Fatih projesi ile ilgili kalktı geldi kendi konuştu.

Ayrıca genel olarak teslalarla ilgili herkes soyle iyi böyle iyi diyor da, o bataryalar kac sarj döngüsü dayanacak. Olunce yenisi kac para olacak. Ve en sonunda atıyorum benim 5 senede yaptıgım batarya masrafı, kurtulmus oldugum yakit masrafindan az mı olacak cok mu olacak. Geçenlerde tesla powerwall haberinde maliyet hesabı yapmaya kalkanları resmen taslamislardi. Yok koca koca şirketler alıyormuş da bize hesap yapmak mı düşermiş. Şirketler araç satın almayıp kiraliyor bizde oyle yapalım o zaman.

Bu musk geyiğinden baya sıkıldığım icin yazdım neticede bu adam babamizin oğlu degil Türk bilim adamı hiç degil.
Kabul son derece başarılı ama bir o kadar da ukala bir adam.

8 yıl garanti veriyor.

Dur-kalkı çok olan Türk insanına daha fazla gider emin ol.
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V4LKyR 3 yıl
Şu haberde üzülmemiz gereken o kadar bilgi mevcut ki.
Fransa'nın 1970'te nükleer santral inşa etmesi. Ki bizdeki durumu hala görüyorsunuz.
1970 nerde, 2016 nerde.
Bir diğer konu, bunların alayı haçlı olduğu için nasıl da birbirini tutuyorlar. Hemen Fransa fırlamış yırtık dondan çıkar gibi. Helal olsun, adamlar düzeni kurmuşlar dünyada. Teklif bizden gitseydi, Tesla'nın kaale almış olacağına ihtimal dahi vermiyorum.
Biz de anca izleriz işte. Böyledir yani.
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Morphinz 3 yıl
İş gücü bizde çok daha ucuz!!! Kesinlikle devletin büyük bir adım atarak TESLA'yı ülkemize getirmesi ve burada fabrika kurması gerekiyor!
Vergi düzeyini makul bir seviyede tutsunlar! Yeterki bu adamlar buraya gelsin!
Sadece kargo işlerinden bile ülkemin gelir düzeyi çok fazla artacaktır!
Ayrıca Türk mühendislerin bu firmada topladığı bilgi neticesinde Devletimizin önü açılacaktır! Uyanık fransızlar hemen ekmeği görüp atlamış!
Kesinlikle Bizimkiler bu konuda hiç bir adım atmayacak biliyorum ama insan bir umut diyor işte!
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sevket861 3 yıl
Rte Abd de iken bir de Musk'un yanına uğrasaydı.
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wolf silver 3 yıl
Normalde Yetkili biri olsaydım. Vergisiz, yer tahsisi, kullanacağı elektrik indirimi, işçilerin sigortası Vs. Yapardım. Çünkü yarın öbür gün bu şirkete benzer bazı şirketlerimiz. Yada Yan sanayi ürünleri gelirsebilirdi.. Ancak ülkeye bakıyorum. Geçen gün NASA dan daha iyiyiz diye bir haber okudum. İlk tepkim kahkaha atmak oldu.. Yıllık bütçesi yanlış hatırlamıyorsam 18 milyar dolar olan bir kurumdan bahsediyoruz. Marsa uzay aracı yollayan bir kuruma söylüyorlar.(başka bir kurum ile karıştırımiyorsam)
Bilgilerimiz internette dolaşıyor benim bile bilmediğim bilgilerMİŞ. neymiş o siteye girmeyin daha fazla bilginiz alınabilir diyorlar.(burasıda komik)


NEYSE İYİKİ TESLA GELMİYOR. GELİRSE TERÖRE YARDIM VE YATAKLİKTAN KAYİM ATANABİLİR.SONUÇTA ABD TERÖRE YARDIM EDİYOR(MUŞ). ODA ABD ŞİRKETİ
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kadirirdem 3 yıl
Adamlarda nereye yatırım yapacaklarını biliyorlar...
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Kimileri çöp ihraç ediyor yeşil enerji için.
Bildiğimiz çöp yani burda boş yorum yazanların kullandığı manada değil.
Bir haber sitesinde çevreye gerekli yatırımları yapanlar vardı.
Adamlar bisiklet yolu yapmak için metro yolu yapmayı ertelemişler.
Doğaya,insana yatırım yapan yönetimler dikkatimi çekiyor en azından kısa sürelide olsa nerde yaşadığımı unutuyorum.
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emre1393 3 yıl
Olur mu canim, bizimkiler nasadan bile iyi olduklarını iddia ediyorlar, tesla ya sen kimsin ya derler kesin.
NASA yerine masa yazmışız
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