Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3'ün ön siparişleri 300.000'e yaklaşıyor

Tesla'nın kısa bir süre önce duyurusunu yaptığı ve dünyanın birçok ülkesinde ön siparişe açtığı yeni elektrikli otomobili Model 3'e yoğun ilgi olduğu açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4b
1
45
Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla Model 3'ün ön siparişleri 300.000'e yaklaşıyor
Tam Boyutta Gör

Tesla'nın 31 Mart'ta duyurusunu yaptığı yeni elektrikli otomobili Model 3'e yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Tesla'nın Ceo'su Elon Musk bu otomobilin Cumartesi gecesi itibariyle 276.000 rakamını geçtiğini açıkladı. Halbuki aynı gün sabah bu rakam 232.000 olarak açıklanmıştı.
Bu hafta içinde 300.000 ön sipariş alması beklenen Model 3'ü 1.000 avro ön ön ödeme yaparak siz de satın alma şansı yakalayabilirsiniz. Elon Musk bu otomobilin 2017 yılının başında piyasaya sürmeye başlayacakları konusunda kendinden oldukça emin konuşuyor.
2017 yılında Avrupa, Asya ve Amerika'da 400'ün üzerinde satış noktasına kavuşmak isteyen Tesla, 7.200 şarj istasyonuyla hizmet vermeyi planlıyor. Otomobilin Hindistan'dan Brezilya'ya kadar farklı ülkelerde satışa çıkacağını göz önüne alırsak Tesla yaygın bir ağa sahip olmak için elini çabuk tutmalı diyebiliriz.
Aşağıda Tesla Model 3 ile ilgili hazırladığımız ayrıntılı videoyu izleyebilirsiniz.

http://bgr.com/2016/04/03/model-3-reservations-elon-musk-276000/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
murdocklawless

bu sıfır emiüsyon işi yalan dolan. elektrikli araçlar çoğaldıkça şarj olayı yüzünden mevcut elektrik tüketimide artacak ve dolayısıyla enerji üretmek için santrallar daha çok çalışacak veya yeni santrallar kurulacak. enerji üretmekte çevreyi kirlettiğine göre neyin sıfır emisyonuymuş bu?


Azalacak benzin(petrol) kullanımının yaratacağı faydayı neden gözarda ediyorsun, sayın hocam.

Böyle kâr zarar hesabımı yapılır.

Şu ana kadar ki rakamlara göre eskiden benzinli araç kullanan neredeyse 300.000 kişi yeni araçlarını elektrikli olarak kullanacak

Araba adı üstünde %100 elektrikli, yani direk arabanın kullanımından kaynaklı bir emisyon asla söz konusu değil.

Analizde mantık devre dışıysa -seninkinde olduğu gibi-

olayı arabanın fabrikasına yada şarj istasyonuna vardırmak ve kusur aramakta çok yadırganmamalı.

Üstelik birileri de bu yoruma artı vermiş.

Gülermisin, ağlarmısın.




murdocklawlessbu sıfır emiüsyon işi yalan dolan. elektrikli araçlar çoğaldıkça şarj olayı yüzünden mevcut elektrik tüketimide artacak ve...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
yaman06
Herşey güllük gülistanlık olarak gözüküyor ancak öyle değil. Pil ücretleri ne olacak diye soran yok. Yaklaşık 10.000 $ pil yenileme ücreti var. Kimsenin bahsettiği yok. Aynı telefonlarımız gibi bir süre sonra menzili düşünce ne olacak ?

8 yıl garantisi var.Anketlere göre 100.000 km'de batarya kapasitesi sadece %6 azalmış.
yaman06Herşey güllük gülistanlık olarak gözüküyor ancak öyle değil. Pil ücretleri ne olacak diye soran yok. Yaklaşık 10.000 $ pil yenileme ücre...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 3 yıl
bu sıfır emiüsyon işi yalan dolan. elektrikli araçlar çoğaldıkça şarj olayı yüzünden mevcut elektrik tüketimide artacak ve dolayısıyla enerji üretmek için santrallar daha çok çalışacak veya yeni santrallar kurulacak. enerji üretmekte çevreyi kirlettiğine göre neyin sıfır emisyonuymuş bu?
bu sıfır emiüsyon işi yalan dolan. elektrikli araçlar çoğaldıkça şarj olayı yüzünden mevcut elektrik tüketimide artacak ve dolayısıyla enerji üretmek için santr...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demirparcasi 3 yıl
murdocklawless
bu sıfır emiüsyon işi yalan dolan. elektrikli araçlar çoğaldıkça şarj olayı yüzünden mevcut elektrik tüketimide artacak ve dolayısıyla enerji üretmek için santrallar daha çok çalışacak veya yeni santrallar kurulacak. enerji üretmekte çevreyi kirlettiğine göre neyin sıfır emisyonuymuş bu?

Tesla araçları kullanımı boyunca sıfır emisyon salar.
Tesla araçlarının üretimi sırasında ise emisyon salınımı vardır. Tesla yeni fabrikasında bu salınımı düşürmek için ciddi yatırımlar yapmaktadır.
Elektrik üretimin emisyon salınımı, kullanılan kaynağa göre değişik oranlarda olabilir. Nükleer ve yenilenebilir enerji kullanan santraller doğrudan salınıma yol açmazlar. Dolaylı yoldan inşaat veya işletme sırasında yol açabilir ama genelde bu salınım miktarı diğer fosil yakıt kullanan santrallere göre ihmal edilecek kadar düşüktür.
Ülkeler sürekli yenilenebilir enerji kaynaklarına ve verimliliğe yatırım yaparak üretilen birim elektrik başına salınımı sürekli azalmaktadır. İzlanda, Arnavutluk ve Norveç gibi bir çok ülke elektrik enerjisini tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde etmektedir. Bu da ülkelerde kullanılan elektrikli araçlar sıfır emisyonlu olacaktır.
Ayrıca elektrikli araçlar şarj işlemlerini gece yapabilmektedir. Genelde gece elektrik tüketimin çok düşük olduğu zamanda atıl elektrik enerji üretimi olur. Çünkü bir çok santral istenmese dahi geceleri çalışmaktadır. Özellikle nükleer ve termik santraller kısa süreler için kapatılamaz. Bu yüzden atıl zamanda şarj olan elektrikli araç fosil yakıt kullanan santralin elektriğini kullanıyor olsa dahi ek CO2 salınımına yol açmaz.
Hatta elektrikli araçların ev şebekesine geri elektrik verebilir olamaları mümkündür. Özellikle elektrik tüketimin tepe yaptığı zamanlar birim elektrik enerjisinin en pahalı olduğu ve en çok salınıma yol açtığı zamanlardır. Elektrikli araçlar bir destek sistemi gibi iş görerek elektrik salınımını ve maliyetini azaltabilir. Bu durum rüzgar gibi sürekli olamayan yenilenebilir enerji kaynaklarında çok daha anlamlı olmaktadır.
Elektrik motorlarının verimliliği içten yanmalı motorlara göre çok yüksektir. Ayrıca elektrikli araçlar yüksek verimlilikle enerji geri kazanımı yapabilirler. Bunlar birleşince fosil yakıtlı elektrik enerjisi kullansa dahi elektrikli araçlar çok daha az salınıma yol açmaktadır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
murdocklawless
bu sıfır emiüsyon işi yalan dolan. elektrikli araçlar çoğaldıkça şarj olayı yüzünden mevcut elektrik tüketimide artacak ve dolayısıyla enerji üretmek için santrallar daha çok çalışacak veya yeni santrallar kurulacak. enerji üretmekte çevreyi kirlettiğine göre neyin sıfır emisyonuymuş bu?

Güneş ve rüzgar var kardeş, onlar nasıl kirletecek çevreyi?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

murdocklawless

bu sıfır emiüsyon işi yalan dolan. elektrikli araçlar çoğaldıkça şarj olayı yüzünden mevcut elektrik tüketimide artacak ve dolayısıyla enerji üretmek için santrallar daha çok çalışacak veya yeni santrallar kurulacak. enerji üretmekte çevreyi kirlettiğine göre neyin sıfır emisyonuymuş bu?


Güneş ve rüzgar var kardeş, onlar nasıl kirletecek çevreyi?

konu içersinde yazdıklarımı takip edin. tekrar tekrar yazmayayım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Adamların tasarımı gerçekten güzel...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Aslanhan.
murdocklawless bu sıfır emiüsyon işi yalan dolan. elektrikli araçlar çoğaldıkça şarj olayı yüzünden mevcut elektrik tüketimide artacak ve dolayısıyla enerji üretmek için santrallar daha çok çalışacak veya yeni santrallar kurulacak. enerji üretmekte çevreyi kirlettiğine göre neyin sıfır emisyonuymuş bu?
Azalacak benzin(petrol) kullanımının yaratacağı faydayı neden gözarda ediyorsun, sayın hocam. Böyle kâr zarar hesabımı yapılır. Şu ana kadar ki rakamlara göre eskiden benzinli araç kullanan neredeyse 300.000 kişi yeni araçlarını elektrikli olarak kullanacak Araba adı üstünde %100 elektrikli, yani direk arabanın kullanımından kaynaklı bir emisyon asla söz konusu değil. Analizde mantık devre dışıysa -seninkinde olduğu gibi- olayı arabanın fabrikasına yada şarj istasyonuna vardırmak ve kusur aramakta çok yadırganmamalı. Üstelik birileri de bu yoruma artı vermiş. Gülermisin, ağlarmısın.

Hocam araç çevreyi kirletmiyor ama sen elektrği üretirken çevreyi kirletiyorsan o zaman bunun pek bir önemi yok.
Biri de gitmiş ekşisözlük paylaşmış, şaka gibi. Internette bir sürü akademik yazı var. LCA yapılırken hammadenin sağlanması, ürünün üretimi, taşınması, kullanılması ve imha edilmesini baştan aşağı detaylı bir şekilde incelenir, tüm ilişkili durumlar göz önünde bulundurulur ve çevreye verdiği etki tespit edilir. Yani sen "elektriğin nasıl üretildği beni ilgilendirmez, ben arabadan karbon çıkıyor mu çıkmıyor mu buna bakarım" diyemezsin. Çünkü elektriğin nasıl üretildiği belli. Bu arada petrolün en büyük zararı kurşun gibi ağır metallerin çevreye karışmasıdır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 3 yıl
35000 dolara böyle araba yok. Amerikada elektrikli araba alanlara verilen ciddi vergi geri ödemeleri sayesinde araba 27000 dolara geliyor. İnanılamaz geniş. Trafikte beklerken benzinli araba gibi boşa giden benzini düşünmüyorsun. Yavaşlarken kinetik enerjisini geri elektriğe çeviriyor. Tek şarj 350km. Hem arka hem ön kısım bagaj. Tüm güvenlik testlerinden 5 yıldız. Kendi kendine şeritte gidebilme. Acil otomatik fren sistemi. 0-100 en kötü modelde bile 6 saniyenin aşağısında ki türkiyede çoğu 300000TL'lik modellerden daha hızlı anlamına geliyor.
Sıfır emisyon söylemleri doğru ayrıca. Yine Elon Musk'a ait Solar City adında enerji şirketi var. Müstakil evinizin çatınıza 4000 dolara güneş paneli enerji sistemi kuruyor ve Amerikada ve Avrupada verilen çevreci enerji teşvikleri sayesinde bu 4000 dolar sizden çıkmadığı gibi güneş panelinin ürettiği fazla enerji şebekeye satılıyor ve para sitemden para bile kazanabiliyorsunuz solar city sadece 4000 dolarlık vergi geri ödemenizi sizden alarak bu sistemi size bedavaya kurmuş oluyor.
Yani işin özü Amerikalıya araba çok ucuz enerjisi bedava artı gerçekten sıfır emisyon. Win(sana)-Win(musk amcaya)-Win(doğaya)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sebati06 3 yıl
Turklerw elektrikli araba anlatmak baya anlamsiz; siparisinizi verin tadini cikarin.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 3 yıl
300 milyon $ ön sipariş ne demek yahu . oha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 3 yıl
https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/33wqgm/calculating_the_co2_emissions_per_mile_of_the/
Biraz ingilizce bilseniz dahi anlarsınız. Çok aydınlatıcı bir karşılaştırma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarahaten 3 yıl
There goes your life
yaman06Herşey güllük gülistanlık olarak gözüküyor ancak öyle değil. Pil ücretleri ne olacak diye soran yok. Yaklaşık 10.000 $ pil yenileme ücreti var. Kimsenin bahsettiği yok. Aynı telefonlarımız gibi bir süre sonra menzili düşünce ne olacak ?
8 yıl garantisi var.Anketlere göre 100.000 kmde batarya kapasitesi sadece %6 azalmış.

benim de merak ettiğim oydu. batarya ömrü inanılmaz o zaman. 100.000 km'de bataryayı amorti ediyor. 100 km'de 7 litre benzin yaksa 100 bin km'de 7bin litre benzin yakar. çok iyi rakam. yalnız devlet benzin nedeniyle yaşayacağı vergi kaybını elktrikli araçlara ekstra vergi olarak yansıtır. önceden 50 bin lira olarak gelen araba vergilerle 110 bin civarına satılırken şimdi o arabaya en az 150-160 bin lira olarak satılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
yaman06
Herşey güllük gülistanlık olarak gözüküyor ancak öyle değil. Pil ücretleri ne olacak diye soran yok. Yaklaşık 10.000 $ pil yenileme ücreti var. Kimsenin bahsettiği yok. Aynı telefonlarımız gibi bir süre sonra menzili düşünce ne olacak ?

8 yıl garantisi var.Anketlere göre 100.000 km'de batarya kapasitesi sadece %6 azalmış.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman06 3 yıl There goes your life
There goes your life

yaman06

Herşey güllük gülistanlık olarak gözüküyor ancak öyle değil. Pil ücretleri ne olacak diye soran yok. Yaklaşık 10.000 $ pil yenileme ücreti var. Kimsenin bahsettiği yok. Aynı telefonlarımız gibi bir süre sonra menzili düşünce ne olacak ?


8 yıl garantisi var.Anketlere göre 100.000 km'de batarya kapasitesi sadece %6 azalmış.

greencarreports.com/...

Buna benzer birçok başlık ile karşılaşmak mümkün. Özellikle uzun yolda kullanılacaksa supercharge elzem ve bu tarz bir yükleme sonrası pil ömrü nün azaldığından bahsediliyor.

Herşeyi geçtim 10 yıl sonra pile 10.000$ verdikten sonra yeni nesil dizeller ile arasında pek bir fark kalmıyor.

Edit : forums.teslamotors.com/...

Burada model s pil değişim ücretinin 45.000 $ olduğu belirtilmiş.

Eğer bu doğru ise Elveda Tesla. Şu an için hibrit çözümler daha makul gözüküyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3965 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
model 3, tesla model 3 satışları ve
4 etiket daha elektrikli otomobil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Alkan Adakaner
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge su altında 16 saat dayandı 3 yıl Google'a komşu olan ilk Türk SEO ajansı 3 yıl Huawei P9 için Kirin 955 sesleri 3 yıl Microsoft aylık 3.99 dolar ödemeli Outlook Premium aboneliğini test ediyor 3 yıl BioPen: Ameliyat sırasında doku yazan 3D yazıcı 3 yıl Nexus cihazları için Nisan ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı 3 yıl iPhone 7 bile düşüş eğilimde olan iPhone satışlarını kurtaramayabilir 3 yıl Bu gezegenin gökyüzünde üç tane Güneş'i var 3 yıl Türkiye 4.5G'de pahalı mı yoksa ucuz mu? Dünyadaki fiyatlar ile karşılaştırdık 3 yıl Google yeni Google Play simgelerini duyurdu 3 yıl Nvidia’dan mobil iş istasyonlarına Quadro M5500 desteği 3 yıl Pinball tadında Angry Birds Action 3 yıl Corsair H100i GTX "Hızaşırtmaya bana mısın demeyen" sıvı soğutucu incelemesi 3 yıl Wright Kardeşler'in 110 yıllık patenti mağarada ortaya çıktı 3 yıl Facebook’un ezici üstünlüğüne karşı koyabilecek tek isim Snapchat olabilir 3 yıl iPhone SE, abilerinden daha dayanıksız 3 yıl Intel Broadwell-E işlemcileri kendisini gösterdi 3 yıl Samsung Galaxy S7 satışlarının 10 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor 3 yıl Tor ve CloudFlare platformları arasında tartışma yaşanıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model 3'ün ön siparişleri 300.000'e yaklaşıyor Sonraki Google, Taliban'ın uygulamasını Playstore'dan sildi 3 yıl Müziklerin telif hakkı konusundaki başvurular çok mu katı? 3 yıl Brave Browser hem reklamları engelliyor hem para kazandırıyor 3 yıl Samsung Gear VR artık WebVR desteğine sahip 3 yıl Asus Zenfone 3 basın görselleri sızdırıldı 3 yıl Blue Origin aynı roketi üçüncü kez indirmeyi başardı (Video) 3 yıl Huawei Honor 7, Türk Telekom ile raflarda boy gösteriyor 3 yıl Meizu Pro 6 metal kasasıyla görüntülendi 3 yıl Son Nvidia GameReady sürücüleri sıkıntılı 3 yıl Tesla Model 3 hakkında her şey: Otomobil dünyasının yeni yıldızı 3 yıl Iron Fist kadrosuna Game of Thrones'tan bir isim daha katıldı 3 yıl Hong Kong'lu Scarlett Johansson hayranı ünlü yıldızın robotunu yaptı 3 yıl Dünya'ya dev bir meteor çarparsa ne olur?(Video) 3 yıl Intel, TLC tabanlı ilk SSD ürünlerini duyurdu 3 yıl Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi görev çubuğuna bildirim rozetleri getirecek 3 yıl Steam PC oyuncularının tercihi Windows 10 64 bit 3 yıl Nvidia GTX 980 Ti üretimi durdurulacak mı? 3 yıl BlackBerry satışları düşmeye devam ediyor 3 yıl Huawei 2015'i %33'lük bir kâr artışı ile kapadı 3 yıl İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim