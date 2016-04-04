Tesla Model 3'ün ön siparişleri 300.000'e yaklaşıyor

Haber Editörü
Tesla'nın 31 Mart'ta duyurusunu yaptığı yeni elektrikli otomobili Model 3'e yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Tesla'nın Ceo'su Elon Musk bu otomobilin Cumartesi gecesi itibariyle 276.000 rakamını geçtiğini açıkladı. Halbuki aynı gün sabah bu rakam 232.000 olarak açıklanmıştı.
Bu hafta içinde 300.000 ön sipariş alması beklenen Model 3'ü 1.000 avro ön ön ödeme yaparak siz de satın alma şansı yakalayabilirsiniz. Elon Musk bu otomobilin 2017 yılının başında piyasaya sürmeye başlayacakları konusunda kendinden oldukça emin konuşuyor.
2017 yılında Avrupa, Asya ve Amerika'da 400'ün üzerinde satış noktasına kavuşmak isteyen Tesla, 7.200 şarj istasyonuyla hizmet vermeyi planlıyor. Otomobilin Hindistan'dan Brezilya'ya kadar farklı ülkelerde satışa çıkacağını göz önüne alırsak Tesla yaygın bir ağa sahip olmak için elini çabuk tutmalı diyebiliriz.
Aşağıda Tesla Model 3 ile ilgili hazırladığımız ayrıntılı videoyu izleyebilirsiniz.
http://bgr.com/2016/04/03/model-3-reservations-elon-musk-276000/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Azalacak benzin(petrol) kullanımının yaratacağı faydayı neden gözarda ediyorsun, sayın hocam.
Böyle kâr zarar hesabımı yapılır.
Şu ana kadar ki rakamlara göre eskiden benzinli araç kullanan neredeyse 300.000 kişi yeni araçlarını elektrikli olarak kullanacak
Araba adı üstünde %100 elektrikli, yani direk arabanın kullanımından kaynaklı bir emisyon asla söz konusu değil.
Analizde mantık devre dışıysa -seninkinde olduğu gibi-
olayı arabanın fabrikasına yada şarj istasyonuna vardırmak ve kusur aramakta çok yadırganmamalı.
Üstelik birileri de bu yoruma artı vermiş.
Gülermisin, ağlarmısın.
8 yıl garantisi var.Anketlere göre 100.000 km'de batarya kapasitesi sadece %6 azalmış.