Tesla Model 3'ün ön siparişleri 300.000'e yaklaşıyor

Tesla'nın 31 Mart'ta duyurusunu yaptığı yeni elektrikli otomobili Model 3'e yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Tesla'nın Ceo'su Elon Musk bu otomobilin Cumartesi gecesi itibariyle 276.000 rakamını geçtiğini açıkladı. Halbuki aynı gün sabah bu rakam 232.000 olarak açıklanmıştı.

Bu hafta içinde 300.000 ön sipariş alması beklenen Model 3'ü 1.000 avro ön ön ödeme yaparak siz de satın alma şansı yakalayabilirsiniz. Elon Musk bu otomobilin 2017 yılının başında piyasaya sürmeye başlayacakları konusunda kendinden oldukça emin konuşuyor.

2017 yılında Avrupa, Asya ve Amerika'da 400'ün üzerinde satış noktasına kavuşmak isteyen Tesla, 7.200 şarj istasyonuyla hizmet vermeyi planlıyor. Otomobilin Hindistan'dan Brezilya'ya kadar farklı ülkelerde satışa çıkacağını göz önüne alırsak Tesla yaygın bir ağa sahip olmak için elini çabuk tutmalı diyebiliriz.

Aşağıda Tesla Model 3 ile ilgili hazırladığımız ayrıntılı videoyu izleyebilirsiniz.

http://bgr.com/2016/04/03/model-3-reservations-elon-musk-276000/