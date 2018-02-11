Avrupa'ya bir hızlı şarj istasyon ağı da Renault ve Nissan'dan geliyor

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Avrupa’da elektrikli araç kullanımı önemli derecede artmaya devam ederken, üreticilerin yolları “ultra hızlı” şarj istasyonlarıyla donatma projeleri de birbiri ardına gelmeye başladı. Şimdi de, Fransız üretici Renault Avrupa yollarında ultra hızlı şarj istasyon ağı kurma planlarını açıkladı.

İlk olarak Aralık ayında duyulmuştu

E-VIA FLEX-E adındaki bu ağ, ilk olarak geçtiğimiz Aralık ayında ismini duyurdu. Ancak, diğer projelerinde peşi sıra duyurulmasıyla birlikte geri plana düştü. Zira hatırlarsanız son bir yıl içerisinde Avrupa yollarını hedef alan birden fazla şarj istasyonu ağı duyuruldu.

Bu ağlardan bir tanesi, BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen gibi dev üreticilerin arkasında durduğu Ionity. Hatta bu haftanın başlarında projenin şekillenmeye başladığını ve istasyonların yerleşimin gösteren bir haritanın paylaşıldığını siz değerli okuyucularımıza duyurmuştuk.

Bir diğer duyurulan şarj istasyon ağı ise Allego, Audi, BMW, Magna, Renault, Hubject gibi şirketlerin arkasında durduğu Ultra-E projesiydi. Bir de bunların yanında Allego tarafından ayrıca desteklenen ve 300 istasyon kurulumuna dayanan MEGA-E ağı yer alıyor.

Şimdilerde ise E-VIA FLEX-E adındaki Renault tarafından desteklenen istasyon ağı yeniden gündemde. Diğer ağlar kadar iddialı olmasa da, elektrikli araç kullanıcılarını memnun edecek bir proje gibi görünüyor.

Hedef Güney Avrupa yolları

Daha çok Güney Avrupa’ya odaklanacaklarını belirten Renault, 2018 yılının sonunda 14 şarj istasyonuyla birlikte başlayacaklarını dile getirdi. Bu istasyonların sekizi İtalya, dördü İspanya ve diğer ikisi Fransa’da yer alacak. Ağ içerisinde yer alan yüksek güçlü şarj istasyonları 150kW ile 350kW arasında şarj kapasitesine sahip olup otoyollar boyunda yerleştirilecek.

Renault’un yanı sıra projeyi destekleyen şirket arasında ENEL, Nissan, EDF, Enedis, Verbund ve IBIL yer alıyor.





https://electrek.co/2018/02/09/ultra-fast-charging-network-europe-nissan-renault/