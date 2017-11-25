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Avustralya yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme yolunda ilerliyor

Güneş ve rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapan Avustralya, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı bir elektrik şebekesi kurma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Alternatif Teknolojiler Birliği (ATA) tarafından yayınlanan son rapor, Avustralya'nın elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme yolunda önemli adımlar attığını gösteriyor. ATA'in raporuna göre Avustralya, 2030 yılına gelindiğinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayanan bir elektrik şebekesine sahip olabilir.
ATA'de görevli bir enerji analisti olan Andrew Reddaway, konu hakkında yaptığı açıklamada: Avustralya'nın bir an önce %100 yenilenebilir elektrik şebekesi kurması gerektiğini ve bunun kömürle çalışan elektrik santralleri kurmaktan çok daha ucuz ve güvenli olduğunu ifade etti. Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) tarafından yapılan son araştırmadaki verileri değerlendiren ATA analisti, Avustralya'nın 2030 yılına kadar bu amacına ulaşabileceğine inanıyor.
Avustralya'nın elektrik ihtiyacını %100 yenilenebilir enerjiden elde etmesi için yeşil enerji kaynaklarından elde ettiği elektrik kapasitesini 93.3 GW'a yükseltmesi gerekiyor. Eğer ülke güneş ve rüzgar enerjisine yaptığı yatırımları bu yılki ölçüde sürdürürse %100 yenilenebilir enerjiye geçmesi 2040'ı bulacak. Ne var ki bu alana yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda daha da artması ve bu artış sayesinde 2030'a kadar bu hedefe ulaşılması bekleniyor.
Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmek Avustralya'ya maddi olarak da büyük katkı sağlayacak. ATA'ya göre eğer kömür kullanan elektrik santralleri kurulursa buradan elde edilecek elektriğin ortalama maliyeti saatte 1 megawatt başına 81 - 182 dolar arası olacak. Bir de buna bu santrallerden doğacak sağlık sorunları eklendiğinde saatte 1 megawatt'ın maliyeti 102 - 203 dolar aralığına ulaşacak.
Tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı bir elektrik şebekesinde ise bu maliyet yaklaşık 93 dolar olacak. Üstelik bu rakama enerji depolama ve aktarım maliyetleri de dahil. Üstelik güneş ve rüzgar enerjisi kurulumunun maliyetinin önümüzdeki yıllarda düşmesi ile birlikte bu rakamın daha da düşebileceği söyleniyor. 

https://cleantechnica.com/2017/11/22/australia-go-100-renewable-2030/ Yorum Yaz
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jubeii 2 yıl en beğenilen
bu gevurların ahlakı inşallah bizede geçer. İNŞALLAH.
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Muguroz 2 yıl
"...elde edilecek elektriğin ortalama maliyeti saatte 1 megawatt başına 81 - 182 dolar arası olacak." Böyle bir tabir yok.
Bunun yerine: ".. elde edilecek elektrigin megawatt saat basina ortalama maliyeti 81-182 dolar arasi olacak."
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jubeii 2 yıl en beğenilen
bu gevurların ahlakı inşallah bizede geçer. İNŞALLAH.
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kadirirdem 2 yıl jubeii
Ahlaktan ziyade Bilim olarak geçse bence daha etkili olur,Ahlak yerine ülkedeki eğitim seviyesi artsa Ahlak zaten düzelir.
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