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BAE Systems, kokpiti sanal ekrana taşıyan ''giyilebilir kokpit'' geliştiriyor

İngiliz havacılık şirketi BAE Systems, geleceğin savaş uçağının çok daha kolay bir şekilde kontrol edilmesi için giyilebilir kokpit geliştirmeye başladı.
8 ay
2,2b
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4
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Karmaşık kadranlar, dokunmatik ekranlar, düğmeler ve kontrolcüler... Bunların hepsi bir savaş uçağı kokpitinde yer alan ve pilotun uçağı yönlendirmek için kullandığı araçlar. Tabi bu araçların hepsine hakim olmak için pilotlar yoğun eğitimlerden ve test uçuşlarından geçiriliyor. İngiliz havacılık şirketi BAE Systems ise geleceğin savaş uçağının çok daha kolay bir şekilde kontrol edilebilmesi için yeni bir sistem geliştiriyor: Giyilebilir kokpit.


Kokpit sanal ekrana taşınacak 

Şirketin teknoloji uzmanı Jean Page giyilebilir kokpit kavramıyla kokpitteki fiziksel araçların büyük bir kısmını kaldırıp fiziksel kokpiti, kask ile yansıtılan sanal bir ekranla değiştirmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Buna göre pilotlar kasklarını takıp çalıştırdıkları anda kontrol paneli, kadranlar ve düğmeler sanl bir ekranla doğrudan karşılarına gelecek. Bu noktadan itibaren pilotlar; yapay zeka ve göz izleme teknolojisi ile sadece göz hareketleri ve mimiklerle uçağı kontrol edebilecek.


Sistemi olabildiğince verimli hale getirmek isteyen şirket, ilk etapta pilot için hangi kontrollerin kritik öneme sahip olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Sonrasında ise sanal ekranla bu kontrolün nasıl en kolay şekilde yerine getirileceği tespit edilecek. Yapay zeka da pilotun işini kolaylaştırmak için uçuş esnasında sürekli olarak kullanılacak. Örneğin pilotun sağa baktığı durumlarda uyarı ışıkları sol tarafta değil doğrudan pilotun odaklandığı sağ tarafta yansıtılacak.


Şirkete göre giyilebilir kokpit sisteminin tek avantajı pilotların uçağı daha kolay yönetmesi değil. Fiziksel kokpit kaldırıldığı için daha az malzeme kullanılırken hem maliyet hem de uçağın ağırlığı bakımından tasarruf sağlanacak. Ayrıca sanal kokpit denilen kavram bir yazılım olduğu için uçuş esnasında kokpit tamamen farklı bir görev için yeniden dizayn edilebilecek. Böylece pilot aynı savaş uçağının içinde farklı görevleri yerine getirme imkanına sahip olacak.


Tabi giyilebilir kokpit kavramı henüz prototip aşamasına gelmemiş bir ürün ve ne zaman uçaklarda test edileceği de belirsiz. Yine de altıncı nesil savaş uçaklarında karmaşık butonlar ve kadranlar yerine tamamen boş plastik bir panel görmek mümkün olabilir. 


https://newatlas.com/bae-systems-wearable-cockpit/56453/ Yorum Yaz
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tugares 8 ay
Peki, Zeki Müren'de bizi görecek mi?
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Tugrul_512bit 8 ay
Yani fiziksel olarak düğmeler kollar olmayacak ama parmak dokunuşlarını algılayan kask onlara basılmış gibi kontrol mü edecek?
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Omisis046 8 ay Tugrul_512bit
Düğmesiz olmaz ama ekran yok.
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qoqoCAN 8 ay
Hani şu içimize giyilen mi?
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