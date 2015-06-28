BBM aylık 1 dolar fiyata sahip yeni "gizli mesajlaşma" özelliğini duyurdu

Anlık mesajlaşma servisi BBM kısa bir süre önce önemli bir güncelleme ile yenilendi. Bu güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına yeni materyal tasarım anlayışına sahip arayüz sunulurken iOS kullanıcıları için yazı tipini değiştirme, etiketleri düzenleme gibi bazı özellikler eklenmiş durumda. Ancak bunlardan daha önemlisi yeni bir özellik olan "gizli mesajlaşma" servisi de artık aylık bir dolar ücretle kullanılabilecek.

Peki gizli mesajlaşma servisi neler barındırıyor? Private Chat adıyla anılan bu özellik aylık ücretine karşılık olarak kimliğinizi gizleyerek mesaj yazmanıza imkan sunabiliyor. Mesajınızı alan kişi sizin profil resminizi ve adınızı görmeden konuşmaya devam edebiliyor. Ancak özelliğin sunduğu tek hizmet bu değil. Servise sahip kullanıcılar göndermek iletileri veya fotoğrafları önceden planlayarak diledikleri saatte iletilmesini sağlayabiliyorlar, bunun yanında yine gönderilen iletilerin ve fotoğrafların geri çekilmesi, gönderildikten sonra düzenlenmesi gibi özellikler de servise dahil edilmiş durumda. Ayrıca bunlara ek olarakSnapchat uygulamasına benzer bir şekilde karşınızdaki kullanıcı ekran görüntüsü aldığı sırada siz de bildirim ile bu durumdan haberdar ediliyorsunuz.

BBM uygulamasının bu şekilde farklılaşmaya gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aylık bir dolarlık bir ücret karşılığında bu servisleri satın almayı tercih eder misiniz?





App Store - BBM Google Play - BBM Uygulama Windows Phone platformu için henüz güncellenmedi, dolayısıyla yeni özellikler bu platformda aktif değil. Ancak yine de yüklemek isteyen kullanıcılar aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirler. Windows Phone - BBM Aşağıdaki linklere tıklayarak BBM uygulamasını yükleyebilir, uygulama yüklüyse güncelleyebilirsiniz.