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BBM aylık 1 dolar fiyata sahip yeni "gizli mesajlaşma" özelliğini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
1
14
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BBM aylık 1 dolar fiyata sahip yeni
 
Anlık mesajlaşma servisi BBM kısa bir süre önce önemli bir güncelleme ile yenilendi. Bu güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına yeni materyal tasarım anlayışına sahip arayüz sunulurken iOS kullanıcıları için yazı tipini değiştirme, etiketleri düzenleme gibi bazı özellikler eklenmiş durumda. Ancak bunlardan daha önemlisi yeni bir özellik olan "gizli mesajlaşma" servisi de artık aylık bir dolar ücretle kullanılabilecek.
BBM aylık 1 dolar fiyata sahip yeni
 
Peki gizli mesajlaşma servisi neler barındırıyor? Private Chat adıyla anılan bu özellik aylık ücretine karşılık olarak kimliğinizi gizleyerek mesaj yazmanıza imkan sunabiliyor. Mesajınızı alan kişi sizin profil resminizi ve adınızı görmeden konuşmaya devam edebiliyor. Ancak özelliğin sunduğu tek hizmet bu değil. Servise sahip kullanıcılar göndermek iletileri veya fotoğrafları önceden planlayarak diledikleri saatte iletilmesini sağlayabiliyorlar, bunun yanında yine gönderilen iletilerin ve fotoğrafların geri çekilmesi, gönderildikten sonra düzenlenmesi gibi özellikler de servise dahil edilmiş durumda. Ayrıca bunlara ek olarakSnapchat uygulamasına benzer bir şekilde karşınızdaki kullanıcı ekran görüntüsü aldığı sırada siz de bildirim ile bu durumdan haberdar ediliyorsunuz.
BBM uygulamasının bu şekilde farklılaşmaya gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aylık bir dolarlık bir ücret karşılığında bu servisleri satın almayı tercih eder misiniz?
Aşağıdaki linklere tıklayarak BBM uygulamasını yükleyebilir, uygulama yüklüyse güncelleyebilirsiniz.

Uygulama Windows Phone platformu için henüz güncellenmedi, dolayısıyla yeni özellikler bu platformda aktif değil. Ancak yine de yüklemek isteyen kullanıcılar aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirler.

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engincaglayan 4 yıl
Artık Blackberry telefon kullanan yok bari bbm ile yürüyelim de para kazanalım mantığı ile yapılmış bir yenilik bu sadece.
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Thux 4 yıl
Güzel konu
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advancedmobile 4 yıl
Bedava olsa yine de kullanmam sanırım..
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Guhong01 4 yıl
adamlar battı batacak hala 1$ ın hesabını yapıyor, bedava olsa ara sıra kullanırım diye bile bbm kullanırdım belki bundan sonra, batmalarının sebeplerinden biride bu kadar para göz olmaları. özelliksiz sırf tasarımı güzel diye 2000tl ye telefon satan firmanın geldiği durum ortada
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Efetarikk 4 yıl
Telegram a bakin secret chat icin
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BekirTemel 4 yıl
Çok gizli birşey konuşmadığım sürece devlet meselesi gibi olmadığı sürece düşünmem.
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WB 4 yıl
Bedava olursa belki..
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Iconic 4 yıl
Bence başarılı olmuş,blackberry özellikle işadamı kesimine hitap ettiği için ilgi görecektir diye düşünüyorum.
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