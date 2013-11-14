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BBM kısa süre içerisinde iPad WiFi ve iPod touch modellerine de destek verecek

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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BBM kısa süre içerisinde iPad WiFi ve iPod touch modellerine de destek verecek

Android ve iOS platformlarına sunulmasıyla kısa sürede 20 milyon kullanıcı kazanan BBM, kapsamını genişletme peşinde.

Uygulama hali hazırda bir SIM kart taşıyan cihazlar için geçerli iken 24 saat içerisinde yayınlanacak güncelleme ile iPad WiFi ve iPod touch modelleri de desteklenecek. Bu modeller telefon numarası yerine PIN numarası ile iletişim geçebilecek.

Kullanımda olan önemli miktardaki iPad WiFi ve iPod touch modellerini platforma dahil etmek, BBM kullanıcı sayısının da artmasını sağlayacak. Hali hazırda 80 milyon olan kullanıcı sayısının gelecek ay itibariyle 100 milyona yükselmesi beklenirken, etkileşim sürelerinin de artacağı sanılıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Update-in-next-24-hours-will-allow-Wi-Fi-only-Apple-iPads-and-Apple-iPod-touch-units-to-support-BBM_id49340 Yorum Yaz
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wolf silver 5 yıl
Androide çıktıktan 3-4 gün sonra yükledim sonra sildim..meraktan indiren çok kişi var..
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dbmaster 5 yıl
tek iyi yonu telefon numaramızı vermeden sohbet edebılmemız , guvenmedıgımız kısıler ıcın kullanılabılır
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Harold Finch 5 yıl
Bi anlik parladi ve söndü Whatsapp varken hicbirinin sansi yok.
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furky86 5 yıl
YENİ Facebook messenger yeni kral olur ;) hem face listesi hem de telefon rehberini kullanıyor iletim hızı da çok güzel
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ulasates 5 yıl
Güncelleme gelmiş hepsinde kullanılabiliyor artık
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ulasates 5 yıl
iPad'e gelsin güzel olur
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Bradley Cooper 5 yıl
BBM in bu zamanda ortaya çıkması hiçbirşey ifade etmeyecek bence. çünkü onun yerine kullanılabilecek bir sürü program var. 20 milyon indirilme olayına gelince çok kullanılacağı için değil meraktan indirme onlar. bende indirdim. listede değilsiniz diye 4 gün bekletti. sonra sıra geldi ( sanki ameliyat için randevu almışım). baktım ki hiç esprisi yok. sildim sonra
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