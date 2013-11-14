BBM kısa süre içerisinde iPad WiFi ve iPod touch modellerine de destek verecek





Android ve iOS platformlarına sunulmasıyla kısa sürede 20 milyon kullanıcı kazanan BBM, kapsamını genişletme peşinde.





Uygulama hali hazırda bir SIM kart taşıyan cihazlar için geçerli iken 24 saat içerisinde yayınlanacak güncelleme ile iPad WiFi ve iPod touch modelleri de desteklenecek. Bu modeller telefon numarası yerine PIN numarası ile iletişim geçebilecek.





Kullanımda olan önemli miktardaki iPad WiFi ve iPod touch modellerini platforma dahil etmek, BBM kullanıcı sayısının da artmasını sağlayacak. Hali hazırda 80 milyon olan kullanıcı sayısının gelecek ay itibariyle 100 milyona yükselmesi beklenirken, etkileşim sürelerinin de artacağı sanılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Update-in-next-24-hours-will-allow-Wi-Fi-only-Apple-iPads-and-Apple-iPod-touch-units-to-support-BBM_id49340