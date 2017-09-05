BBM platformu üçe bölünüyor

BlackBerry’nin uzun yıllar kendisine özgü mesajlaşma platformu olarak kullandığı BBM bir süre önce diğer mobil platformların da kullanımına açılmıştı. Firma mesajlaşma platformunda yine önemli bir değişiklik yapıyor.

Bir süredir BBM kullanıcıları cihazlarını değiştirdikten sonra eski cihazlarındaki rehber ve kanallarına ulaşamamaktaydı. Sunucularda bir problem yaşandığı sanılırken aslında konunun çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Değişim başladı

Firmadan yapılan açıklamaya göre BBM hizmeti 3 farklı kategoriye bölünüyor. BlackBerry işletim sistemleri için BBM Consumer, Android-iOS-Windows için BBM Consumer ve kurumsal tarafta BBM Enterprise yeni oluşturulan kategoriler.

Kategorilerin belirlenmesinden sonra bazı kısıtlamalar da getirilecek. 25 Eylül itibariyle BlackBerry tarafındaki BBM Consumer kullanıcılarının kimliklerini diğer BBM Consumer cihazlarına aktarmaları mümkün olmayacak. Sadece kategoriler kendi içlerinde kimliklerini aktarabilecekler. Cihaz değiştiren kullanıcıların yeni bir BB kimliği alması gerekecek.

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25 Eylül tarihine kadar ise sadece BlackBerry tarafındaki BBM Consumer kullanıcılarının kimliklerini diğer BBM Consumer cihazlarına aktarmalarına izin var. Tam tersi bir duruma yine izin yok. Bu kısıtlamaya sadece BBM Enterprise kullanıcıları dahil değil.

Donanım tarafını tamamen Çinli ortağı TCL’ye devreden BlackBerry artık yazılım tarafına odaklanma kararı almıştı. Bu değişimde bunun etkisi açıkça görülüyor. Bir dönem çok sevilmesine rağmen sıkı rekabet nedeniyle BBM mesajlaşma uygulaması fazla ilgi görmedi. Firma platformu biraz daha anlaşılır hale getirerek daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor.