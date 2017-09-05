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BBM platformu üçe bölünüyor

BlackBerry’nin ikonik mesajlaşma platformu BBM, tüm mobil platformların kullanımına sunulduktan sonra önemli bir değişim yaşayacak. Platform üç kategoriye ayrılıyor.
1 yıl
2,3b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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BBM platformu üçe bölünüyor

BlackBerry’nin uzun yıllar kendisine özgü mesajlaşma platformu olarak kullandığı BBM bir süre önce diğer mobil platformların da kullanımına açılmıştı. Firma mesajlaşma platformunda yine önemli bir değişiklik yapıyor.

Bir süredir BBM kullanıcıları cihazlarını değiştirdikten sonra eski cihazlarındaki rehber ve kanallarına ulaşamamaktaydı. Sunucularda bir problem yaşandığı sanılırken aslında konunun çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Değişim başladı

Firmadan yapılan açıklamaya göre BBM hizmeti 3 farklı kategoriye bölünüyor. BlackBerry işletim sistemleri için BBM Consumer, Android-iOS-Windows için BBM Consumer ve kurumsal tarafta BBM Enterprise yeni oluşturulan kategoriler.

Kategorilerin belirlenmesinden sonra bazı kısıtlamalar da getirilecek. 25 Eylül itibariyle BlackBerry tarafındaki BBM Consumer kullanıcılarının kimliklerini diğer BBM Consumer cihazlarına aktarmaları mümkün olmayacak. Sadece kategoriler kendi içlerinde kimliklerini aktarabilecekler. Cihaz değiştiren kullanıcıların yeni bir BB kimliği alması gerekecek.

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25 Eylül tarihine kadar ise sadece BlackBerry tarafındaki BBM Consumer kullanıcılarının kimliklerini diğer BBM Consumer cihazlarına aktarmalarına izin var. Tam tersi bir duruma yine izin yok. Bu kısıtlamaya sadece BBM Enterprise kullanıcıları dahil değil.

Donanım tarafını tamamen Çinli ortağı TCL’ye devreden BlackBerry artık yazılım tarafına odaklanma kararı almıştı. Bu değişimde bunun etkisi açıkça görülüyor. Bir dönem çok sevilmesine rağmen sıkı rekabet nedeniyle BBM mesajlaşma uygulaması fazla ilgi görmedi. Firma platformu biraz daha anlaşılır hale getirerek daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/BlackBerry-splits-BBM-into-three-services-switching-platforms-no-longer-possible-after-September-25_id97771 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl
Naapacaklarını bilemiyorlar. ...tık batırdık ama bi şeyler yapacakmış gibi görünelim bari..
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canmania 1 yıl
Ah be BBM ne günlerdi o günler...
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Fenomenon 1 yıl
Adamlar bölüne bölüne yok olacak.
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interwap 1 yıl
Biz telefon üreticisi olarak bilsekte esasında BlackBerry yazılım ve birazda donanım firması. Yadırgayacak durum yok. Şuan Apple'ın yaptığı yazılım + donanım işini bir süre iyi götürmüştü ve artık işler iyi gitmiyor.
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gkhnkrts7 1 yıl
Saçma bi markanın saçma bi uygulaması oldu çıktı iyice.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bende diyorum nedir BBM
bi an, BBG evi falan geri geliyor falan sandım !
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kdrcelep 1 yıl
Hala blacberry kullanıcısı olarak daha ne kadar saçma işler yapacaklar bilmiyorum
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Afodfrea 1 yıl
Ölü bir platformu daha da nasıl mahvedebiliriz sorusunu çok güzel cevaplamış BlackBerry. Boğulurken daha da derine yüzer bu kafalar.
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