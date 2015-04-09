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BBM'in benimsenme oranı Whatsapp'ı geride bıraktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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BBM'in benimsenme oranı Whatsapp'ı geride bıraktı
 
Günümüzde en popüler uygulamalar şüphesiz ki sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları. Kullanılan uygulamalar farklı coğrafyalara göre çeşitlilik gösterse de temelde yapılan iş hızlı bir şekilde internet üzerinden iletişim kurmak. Bu konuda ise ülkemizde de çok popüler olan Whatsapp en büyük geliştiricilerden birisi, ancak Quettra araştırma şirketinin yayınladığı bir rapor uygulamanın kullanıcıları elinde tutmakta en başarılısı olmadığını gösteriyor.
Toplam 22 uygulama ile yapılan araştırma kullanıcıların platforma katıldıktan sonra ne kadar bağlı kaldıklarını ortaya koyuyor. Facebook uygulamalar arasında başı çekerken bir aylık süre sonunda platforma katılan tüm kullanıcıların kullanmaya devam ettiği gözleniyor. İkinci sırada ise BBM yer alıyor, uygulamayı kullanmaya başladıktan 30 gün sonra kullanıcıların %93'ünün sadık kalarak kullanmaya devam ettiği gözleniyor. 60 gün sonunda %89'a gerileyen rakam 90 gün geçtiğinde ise %82 seviyesinde görülüyor.

Üçüncü sırada ise Whatsapp yer alırken uygulamayı yükleyen kullanıcılar ilk 30 gün sonunda BBM ile benzer bir profil ortaya koyuyor. Ancak 90 gün sonunda sadakat oranı %76'ya kadar geriliyor. WeChat ve Instagram gibi platformlarda yine 90 günlük süre sonunda ise kullanıcıların kullanmaya devam etme oranı %50'nin altına düşüyor. Snapchat ve Twitter için durum daha da vahim, bu uygulamalara katılan kullanıcıların yaklaşık %30'luk bir kesimi kullanmaya devam ediyor. 

Takip edilen uygulamalar arasında 30 günlük sadakat ortalaması %43 olarak tespit edilmiş. Araştırma 75 milyon android cihaz arasında yapılırken bu rakam genel cihazların %6'sına tekabül ediyor ve sonuçlar BBM'in şimdilik başarılı bir yolda olduğunu gösteriyor.

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Stickand 4 yıl
whatsapp kendini kaybediyor sesli arama ve yakında gelecek olan facebook ile birleştirme konuşmaları soğutuyor beni programdan
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No Way Out 4 yıl
O değilde, One'lar arasında en iyi tasarım M7'ydi.
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Umutcan 4 yıl
İlginç, çevremde kullanana hiç rastlamadım. Herkes whatsapp kullanıyor. Ülkemiz için geçerli değil sanırım pek de.
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vitriol23 4 yıl
BBM, What's App'e göre çok daha güvenilir bir platform. Üstelik What's App'e gelen çoğu özellik BBM'de aylar öncesinden var olan özellikler oluyor. Kullanıcı kitlesi çok olmayabilir ama kullanan da cidden sadık kullanıyor. Bu grafik de bunun ile alakalı sanırım. Kullanıcı sayısı çokluğundan çok programı beğenip benimseme ile alakalı.
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mehmednaim 4 yıl
Grafikler toplam kullanıcı sayılarını göstermediği için yanlış yorumlanmaya müsait. Burada BBM belki de en az kullanıcıya sahip platform olabilir ama mevcut kullanıcısı programa sadık kalıp kullanmayı bırakmıyor demek ki. Doğru okumak gerek.
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Fenomenon 4 yıl
Bana hiç inandırıcı gelmedi.
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CooL_ROMEO 4 yıl
FB messenger a bak sen adamlar büyüdük dediler inanmadık ama lider konumdalar şuanda ...
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