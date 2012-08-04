BLU'dan dünyanın ilk çift SIM kartlı Super AMOLED Plus akıllı telefonu

Haber Editörü
BLU Products, VIVO 4.3 adını verdiği dünyanın ilk çift SIM kartlı Super AMOLED Plus ekrana sahip akıllı telefonunu tanıttı.
Firma gelişmekte olan ülke pazarlarında çift SIM kartlı telefonlara olan talebi karşılamayı hedefliyor.
VIVO 4.3'te 4.3 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte Super AMOLED Plus ekran kullanılıyor. 1GHz hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli MediaTek MT6577 işlemci, 8MP arka/1.3MP ön kamera, microSD girişi, 4GB depolama kapasitesi, 720p video kaydı, WiFi, Bluetooth 3.0, Android 4.0 şeklinde diğer özellikleri mevcut.
VIVO 4.3, Eylül ayında 250$ fiyat etiketiyle ABD'de piyasaya sürülecek. Sonrasında ise Latin Amerika ve Asya ülkelerinde satışa sunulacak.
http://www.bluproducts.com/pro-detail/vivo43 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet, önünde ekranı var bunun da :p
Aslında samoled plus ekranlar güzel, keşke aynı ekranın hd versiyonunu da üretseydi samsung. Pentile'da ısrar ediyorlar artık.