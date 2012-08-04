Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BLU'dan dünyanın ilk çift SIM kartlı Super AMOLED Plus akıllı telefonu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,5b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

BLU Products, VIVO 4.3 adını verdiği dünyanın ilk çift SIM kartlı Super AMOLED Plus ekrana sahip akıllı telefonunu tanıttı.

Firma gelişmekte olan ülke pazarlarında çift SIM kartlı telefonlara olan talebi karşılamayı hedefliyor.

VIVO 4.3'te 4.3 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte Super AMOLED Plus ekran kullanılıyor. 1GHz hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli MediaTek MT6577 işlemci, 8MP arka/1.3MP ön kamera, microSD girişi, 4GB depolama kapasitesi, 720p video kaydı, WiFi, Bluetooth 3.0, Android 4.0 şeklinde diğer özellikleri mevcut.

VIVO 4.3, Eylül ayında 250$ fiyat etiketiyle ABD'de piyasaya sürülecek. Sonrasında ise Latin Amerika ve Asya ülkelerinde satışa sunulacak.

http://www.bluproducts.com/pro-detail/vivo43 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
blu telofonum un yazıları nı türkceye nasıl döndürebilirim veya bacup nasıl yapabilirim .anlaşılmayan bir yazı diline döndü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adam Lallana 7 yıl
Çift hatlı telefon kullananların yüksek donanımlı bir telefon isteyeceğini pek sanmam.Bence biraz gereksiz olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat57 7 yıl
Telefon gayet güzel. Ekranı küçük gibi geldi sadece. İyice kısmışlar ekrandan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Onu bunu bilmem de Apple dan çekecekleri var :D Dava eksik olmaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 7 yıl
Gelirse ve $250 olursa alabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 7 yıl
akif_gamer
Cihazın kasasıda önden Apple ı anımsatıyo.

Evet, önünde ekranı var bunun da :p
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akif_gamer 7 yıl
Cihazın kasasıda önden Apple ı anımsatıyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 7 yıl
BLU smartphone'lar ucuz degiller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musti198080 7 yıl
cihaz performans olarak nasildir bilmemde ilerde( diger ulkelerde cilki cikinca) bi ihtimal burdada satilir....bu kadar cok cakalin oldugu ortamda biri muhakkak ithal eder.... 250 dolar bizim ulkemizde pek islemez bosuna sevinmeyin....gene 1000 tl den asagi satmazlar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brandomercury2 7 yıl
Belki çin malı tellerin sahip olduğu o os vardır :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
samsung çakmış eski 800 piksellik ekranları başkalarına :))) ama özellikleri ve fiyatı güzel telefonun..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 7 yıl Batuist
Batuist

samsung çakmış eski 800 piksellik ekranları başkalarına :))) ama özellikleri ve fiyatı güzel telefonun..

Aslında samoled plus ekranlar güzel, keşke aynı ekranın hd versiyonunu da üretseydi samsung. Pentile'da ısrar ediyorlar artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasature 7 yıl
bu türkiyeye gelmecekki :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
caneycaney +12 Wi Fi +11 javaprof +8 khytr89 +8 ecs_elite_group +7 deoks +7 KaleyDeskop +6 AqRaMa +5 stalker(1979) +5 WB +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4527 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, vivo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 16. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 7 yıl WD My Book Studio Edition II 6TB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim