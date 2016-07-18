Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW 1 Serisi Sedan resmiyet kazandı

BMW, Premium kompakt sınıfına hitap edecek 1 serisi sedan modeline resmiyet kazandırdı. Markanın bu sınıftaki ilk sedan modeli olan araç, tasarım çizgileri heyecan verici ayrıntılar taşıyor.
2 yıl
15,4b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

BMW 1 Serisi Sedan resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

BMW’nin ilk etapta Çin pazarına yönelik hazırlandığı açıklanan 1 serisi sedan modeli ilgi uyandırdı. Tasarım çizgileri ile BMW karakteristiğinden ödün vermeyen araç, üst seviye bir model görüntüsüne sahip. Çin’in son dönemde en hızlı büyüyen segmenti olan Premium kompakt araç sınıfına yönelik hazırlanan model, güçlü bir donanım ile geliyor.

BMW bünyesinde görev yapan Çin’li mühendislerin geliştirilme aşamasında aktif rol oynadığı belirtilen otomobilin testleri de öncelikli olarak Çin’in farklı iklim ve yer yüzü koşullarına sahip bölgelerinde gerçekleştirilmiş.

Mercedes CLA-Class ve Audi A3 sedan ile sıkı bir rekabete girecek olan aracın teknik özelliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil ancak teknolojik ekipman olarak en yeni donanımları üzerinde taşıyacağı belirtiliyor. BMW’nin ConnectedDrive teknolojisi ile sunulacak olan kokpitin yanı sıra 3 ve 4 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri ile gelen bilgiler arasında.

6 ileri manuel ve 8 ileri Steptronic otomatik vites seçeneklerine sahip olacak olan aracın 1.5 litre 136 beygir benzinli motor ile 2.0 litre dizel alternatifleri bulunacak. Aracın iç kısmında yer alan hakim led aydınlatmalar, otomobili hem içerden hem de dışardan daha ilgi çekici kılmayı başarmış. Dört çeker seçeneği de bulunan otomobilin önden baz versiyonda önden çekişli olması ise BMW cazibesini biraz sekteye uğratan bir detay gibi görünüyor. Otomobilin Türkiye’ye gelişine veya fiyat bilgisine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Gelişmeler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmış olacağız.

Aşağıdaki galeride aracın daha önce paylaşılan konsept görselleri yer alıyor:

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
atheet 2 yıl en beğenilen
şu berbat foto galeriniz yüzünden haberi sizden alıp başka siteye gidiyorum arabaya bakmak için
1 Yanıt Yanıtla +78
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DUBLO 2 yıl
euro dolar tavan yapmış
bu araba nerden bakarsan bak 150 bin tl aşa değil.
adamlar brak alalım kısmını 136 beygirin keyfi olmaza gelmiş
vay annam memleket nere gidiyor.
neyse şu yan tarafta inşaat var ora gideyim bir evde ben alayım baksana her kez zengin .
euro dolar tavan yapmışbu araba nerden bakarsan bak 150 bin tl aşa değil.adamlar brak alalım kısmını 136 beygirin keyfi olmaza gelmişvay annam meml...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
trust06 2 yıl
Premium şak şakçıları BMW ne yapsa beğeniyor maşallah. :)
Hb ten 10 bin civarı daha pahalı olur premium olsun havam olsun diyenler de kredi borç vs ile sıraya girer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shamsheytani 2 yıl
led döşeme işini bence abartmışlar. Şahincilerin döşedikleri ledler gibi olacak artık bu iş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 2 yıl
Arkadaşlar belki ilgisiz gelebilir ama geçen haftalarda Kanada(Toronto, Montreal) ve New York(Manhattan) 'da hatırı sayılır bir süre geçirdim. Çok samimi söylüyorum bizdeki lüks arabanın onda birini görmedim. Daha çok Japon markalar. Biz mi kendimizi acaba çok tüketime yönlendiriyoruz yada sistem mi bilemedim. Bu arada adamların kişi başı geliri bizim gelirimizin dolar bazında 3-4 katı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
bu araç trde çok satar, bence kesinlkle getirmeleri lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x2yk 2 yıl
120.000 tl olur Türkiye 'de bayağı güzel olmuş tam Türkiye halkına hitap edecek bir kasa Passat 'ı unuttur gibime geliyor Egea kaslarına sahip gibi gayet hoş olmuş mavi renkte güzel tam bir aile aracı olmuş..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 2 yıl x2yk
x2yk
120.000 tl olur Türkiye 'de bayağı güzel olmuş tam Türkiye halkına hitap edecek bir kasa Passat 'ı unuttur gibime geliyor Egea kaslarına sahip gibi gayet hoş olmuş mavi renkte güzel tam bir aile aracı olmuş..

Passati passat yapan yol tutusu varya birak bu ufakligi ayni modelde 1998-2004 a4 te bile yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilverBallers 2 yıl
BMW'nin maskülen duruşunu bu araçta göremedim. Kaşını gözünü pek sevemedim açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tica 2 yıl
Bu araç 100 bine imkansız.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl tica
3.18 i var 130 bine,150 ye 3.20i, bunu kim alır 120 ye gelirse. 110-120 ye sağlam donanımlı alınır bu inanılmaz zamlar gelmez ise.Gelirse de zor satar az satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
bunu canlı görmek lazım ama 100 bine peynir ekmek gibi satar bu TR de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 2 yıl
1 hb in arka diz mesafesi 0-15 yaş grubu için uygundu bakalım 1 sedan kaç yaş grubuna hitap edecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
Ön far grubu yandan Japon arabalarına benzemiş! Turuncu renk bana; renkli ekranın olmadığı günlere uzanan, uygun fiyatlı cep telefonlarının ekran rengini hatırlatıyor!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurair 2 yıl
Şu kadran da turuncudan vazgeçemediler gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurair 2 yıl
Şu kaftan da turuncudan vazgeçemediler gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15382 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
BMW, Popüler ve
6 etiket daha bmw 1 series bmw 1 series sedan alt_slayt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Turkcell'den tepe yönetimine iki önemli atama 2 yıl Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu 2 yıl Google, Android ekosistemine 2 milyon Hintli geliştirici kazandıracak 2 yıl iOS 9.3.3 güncellemesi indirmeye sunuldu 2 yıl Android'in performansını yetersiz bulan Amerikan Ordusu, iPhone'a geçiyor 2 yıl HP Elite X3, ülkemizde de satışa sunulacak 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin şarj adaptörü ve Tip-C kablosu ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor 2 yıl Apple'dan iPhone 7 için kablosuz kulaklık sürprizi 2 yıl Candy Crush yapımcısından yeni bir renk eşleme oyunu daha 2 yıl Razer Leviathan Mini "Cüssesinden büyük" bluetooth hoparlör incelemesi 2 yıl SpaceX ikinci kez karaya iniş yaptı: İşte o anlar (VİDEO) 2 yıl Mercedes'ten spor arabalardan ilham alan yüksek teknolojili golf aracı 2 yıl İşte Nokia markasını geri döndürecek telefonların özellikleri 2 yıl Asus ROG'dan dikkat çekici oyuncu klavyesi; Claymore 2 yıl “Konsollar, gün geçtikçe bilgisayarlara daha çok yaklaşıyor” 2 yıl İşte Sony'nin yeni amiral gemi telefonu; Tasarım değişiyor! 2 yıl Microsoft Edge’den rakiplerine büyük çalım 2 yıl Turkcell’den engelleri ortadan kaldıran dev proje 2 yıl Opera’nın satışına izin çıkmadı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN BMW 1 Serisi Sedan resmiyet kazandı Sonraki Battlefield 1'in yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı 2 yıl iPhone 7′nin iPhone 6s ile karşılaştırıldığı video sızdırıldı 2 yıl Sahte Pokemon Go uygulamalarına dikkat 2 yıl AMD Radeon RX 460, MOBA oyunlarını Full HD'de oynatıyor 2 yıl Samsung Galaxy S7 Active su geçirirse, ücretsiz değişim yapılacak 2 yıl Teknololoji dünyasında son yılların en önemli haberi: ARM satılıyor 2 yıl Star Trek Beyond'a ilk tepkiler gelmeye başladı 2 yıl Suicide Squad maceraya mobilden başlıyor 2 yıl İşte en kaslı GeForce GTX 1080 ekran kartı ve 4GHz'de çalışan oyuncu RAM'leri 2 yıl Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı 2 yıl Mobil Pascal GPU’ları detaylanıyor 2 yıl Rusya, uzay bombardıman aracı mı geliştiriyor? 2 yıl 2017, MacBook Air serisinin son yılı olabilir 2 yıl Kaliforniya güneş enerjisi üretiminde tekrar rekor kırdı! 2 yıl Karşınızda yeni HTC Nexus modelleri 2 yıl 2017 model Audi RS3 Sedan test edilirken kameralara yakalandı 2 yıl 3DMark Time Spy testi satışa sunuldu 2 yıl Lenovo, ThinkPad markasını oyuna sokuyor 2 yıl TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir bekliyor 2 yıl McDonald's, restoranlarındaki WiFi üzerinden porno sitelere erişimi yasakladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim