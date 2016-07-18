BMW 1 Serisi Sedan resmiyet kazandı

Tam Boyutta Gör



BMW’nin ilk etapta Çin pazarına yönelik hazırlandığı açıklanan 1 serisi sedan modeli ilgi uyandırdı. Tasarım çizgileri ile BMW karakteristiğinden ödün vermeyen araç, üst seviye bir model görüntüsüne sahip. Çin’in son dönemde en hızlı büyüyen segmenti olan Premium kompakt araç sınıfına yönelik hazırlanan model, güçlü bir donanım ile geliyor.

BMW bünyesinde görev yapan Çin’li mühendislerin geliştirilme aşamasında aktif rol oynadığı belirtilen otomobilin testleri de öncelikli olarak Çin’in farklı iklim ve yer yüzü koşullarına sahip bölgelerinde gerçekleştirilmiş.

Mercedes CLA-Class ve Audi A3 sedan ile sıkı bir rekabete girecek olan aracın teknik özelliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil ancak teknolojik ekipman olarak en yeni donanımları üzerinde taşıyacağı belirtiliyor. BMW’nin ConnectedDrive teknolojisi ile sunulacak olan kokpitin yanı sıra 3 ve 4 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri ile gelen bilgiler arasında.

6 ileri manuel ve 8 ileri Steptronic otomatik vites seçeneklerine sahip olacak olan aracın 1.5 litre 136 beygir benzinli motor ile 2.0 litre dizel alternatifleri bulunacak. Aracın iç kısmında yer alan hakim led aydınlatmalar, otomobili hem içerden hem de dışardan daha ilgi çekici kılmayı başarmış. Dört çeker seçeneği de bulunan otomobilin önden baz versiyonda önden çekişli olması ise BMW cazibesini biraz sekteye uğratan bir detay gibi görünüyor. Otomobilin Türkiye’ye gelişine veya fiyat bilgisine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Gelişmeler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmış olacağız.

Aşağıdaki galeride aracın daha önce paylaşılan konsept görselleri yer alıyor: