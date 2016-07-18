BMW 1 Serisi Sedan resmiyet kazandı

BMW bünyesinde görev yapan Çin’li mühendislerin geliştirilme aşamasında aktif rol oynadığı belirtilen otomobilin testleri de öncelikli olarak Çin’in farklı iklim ve yer yüzü koşullarına sahip bölgelerinde gerçekleştirilmiş.
Mercedes CLA-Class ve Audi A3 sedan ile sıkı bir rekabete girecek olan aracın teknik özelliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil ancak teknolojik ekipman olarak en yeni donanımları üzerinde taşıyacağı belirtiliyor. BMW’nin ConnectedDrive teknolojisi ile sunulacak olan kokpitin yanı sıra 3 ve 4 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri ile gelen bilgiler arasında.
6 ileri manuel ve 8 ileri Steptronic otomatik vites seçeneklerine sahip olacak olan aracın 1.5 litre 136 beygir benzinli motor ile 2.0 litre dizel alternatifleri bulunacak. Aracın iç kısmında yer alan hakim led aydınlatmalar, otomobili hem içerden hem de dışardan daha ilgi çekici kılmayı başarmış. Dört çeker seçeneği de bulunan otomobilin önden baz versiyonda önden çekişli olması ise BMW cazibesini biraz sekteye uğratan bir detay gibi görünüyor. Otomobilin Türkiye’ye gelişine veya fiyat bilgisine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Gelişmeler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmış olacağız.
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bu araba nerden bakarsan bak 150 bin tl aşa değil.
adamlar brak alalım kısmını 136 beygirin keyfi olmaza gelmiş
vay annam memleket nere gidiyor.
neyse şu yan tarafta inşaat var ora gideyim bir evde ben alayım baksana her kez zengin .