BMW, 2017'de 100.000'den fazla elektrikli araç sattı

BMW, 2017'de dünya genelinde 100.000'in üzerinde elektrikli araç sattığını doğruladı. 2017 süresince BMW'nin tam elektrikli ve hibrit modelleri özellikle Batı Avrupa'da ve ABD'de büyük ilgi görmüş durumda. Geçen yıl İskandinavya'da en çok satan BMW modeli i3 olurken sadece Almanya'da 10.000'den fazla yeni elektrikli araç kaydı yapıldığı açıklandı.

Ayrıca Bkz.

"Tesla'nın rakibine hayat öpücüğü: Faraday Future, 1 milyar dolar finansman buldu"

Ayrıca 2017 yılında teslimatı yapılan 3 Serisi araçların yaklaşık %10'unun elektrikli olduğu belirtilirken, satılan BMW 2 Serisi Active Tourer modellerinin %13'ünün fişli hibrit olduğu kaydedildi. Buna ek olarak Mini Cooper S Countryman ALL4'un Haziran ayında piyasaya sürülmesine rağmen, tüm Countryman satışlarının %10'unu oluşturduğunu belirtelim.

Şirket karargahı kalem pil gibi ışıklandırıldı

BMW'nin elektrikli modellerine olan yüksek talep firmanın Avrupa'daki tam elektrikli ve fişli hibrit pazarında %21'lik paya sahip olduğunu gösteriyor. Şirket küresel elektrikli araç pazarında ise %10'luk bir dilime sahip olduğunu açıkladı. BMW, 100.000 elektrikli araç başarısını Münih'teki merkez binasını dik şekilde duran dört adet devasa pil gibi görünecek şekilde ışıklandırdı.

https://www.autoevolution.com/news/milestone-bmw-sold-more-than-100000-electrified-vehicles-in-2017-122356.html