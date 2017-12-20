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BMW, 2017'de 100.000'den fazla elektrikli araç sattı

Alman otomobil devi BMW, 2017 yılında 100.000'den fazla elektrikli araç satışı yapmayı başararak bir kilometre taşına ulaştı. Şirketin küresel elektrikli araç pazarında ise %10'luk bir payı var.
1 yıl
3,3b
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13
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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BMW, 2017'de dünya genelinde 100.000'in üzerinde elektrikli araç sattığını doğruladı. 2017 süresince BMW'nin tam elektrikli ve hibrit modelleri özellikle Batı Avrupa'da ve ABD'de büyük ilgi görmüş durumda. Geçen yıl İskandinavya'da en çok satan BMW modeli i3 olurken sadece Almanya'da 10.000'den fazla yeni elektrikli araç kaydı yapıldığı açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın rakibine hayat öpücüğü: Faraday Future, 1 milyar dolar finansman buldu"
Ayrıca 2017 yılında teslimatı yapılan 3 Serisi araçların yaklaşık %10'unun elektrikli olduğu belirtilirken, satılan BMW 2 Serisi Active Tourer modellerinin %13'ünün fişli hibrit olduğu kaydedildi. Buna ek olarak Mini Cooper S Countryman ALL4'un Haziran ayında piyasaya sürülmesine rağmen, tüm Countryman satışlarının %10'unu oluşturduğunu belirtelim.

Şirket karargahı kalem pil gibi ışıklandırıldı

BMW'nin elektrikli modellerine olan yüksek talep firmanın Avrupa'daki tam elektrikli ve fişli hibrit pazarında %21'lik paya sahip olduğunu gösteriyor. Şirket küresel elektrikli araç pazarında ise %10'luk bir dilime sahip olduğunu açıkladı. BMW, 100.000 elektrikli araç başarısını Münih'teki merkez binasını dik şekilde duran dört adet devasa pil gibi görünecek şekilde ışıklandırdı.

https://www.autoevolution.com/news/milestone-bmw-sold-more-than-100000-electrified-vehicles-in-2017-122356.html Yorum Yaz
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xamaximax 1 yıl en beğenilen
elektrikli araçlar yaygınlaşınca alternatif vergi önerilerim
trafo vergisi-elektrik faturası vergisi-sayaç vergisi-sayaç okuma bedeli-sayaca bakarken sayaca yansıyan fotonların vergisi-elektirik çarpmalarına karşı sigorta bedeli-sayaç üretilirken harcanan elektirk bedeli-güneş panellerine giren ışık vergisi
elektrikli araçlar yaygınlaşınca alternatif vergi önerilerimtrafo vergisi-elektrik faturası vergisi-sayaç vergisi-sayaç okuma bedeli-sayaca bakarken sayaca ...
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Magnetic Power 1 yıl drjacob
drjacob
araçlar biraz ucuz olsa (100 bin altı) alınır aslında ama nerde ...

100.000 tl'ye Egea satılan ülke'den bahsediyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +5
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haberelectro 1 yıl
TITRE TESLA
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serafon 1 yıl
niye ingilisçe yazmışlar alamanca yazsalarmış :D
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Mr. Jingles 1 yıl
Küresel pazarda %10 ise geriye kalan %90 Tesla mı oluyor?
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haberelectro 1 yıl Mr. Jingles
Teslanin payi da %10
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erciftci 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Küresel pazarda %10 ise geriye kalan %90 Tesla mı oluyor?

Küresel pazarın neredeyse yarısı Çin'de. Ciddi miktarda elektrikli araç üretiyor ve satıyorlar.
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kadirirdem 1 yıl
i8 modeli güzel,yalan yok,ama ben Tesla modellerini daha başarılı buluyorum.
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drjacob 1 yıl
araçlar biraz ucuz olsa (100 bin altı) alınır aslında ama nerde ...
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Magnetic Power 1 yıl drjacob
drjacob
araçlar biraz ucuz olsa (100 bin altı) alınır aslında ama nerde ...

100.000 tl'ye Egea satılan ülke'den bahsediyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +5
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1ses1 1 yıl drjacob
drjacob

araçlar biraz ucuz olsa (100 bin altı) alınır aslında ama nerde ...

Avro 1 lira olsa dediğin olası olur.
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xamaximax 1 yıl en beğenilen
elektrikli araçlar yaygınlaşınca alternatif vergi önerilerim
trafo vergisi-elektrik faturası vergisi-sayaç vergisi-sayaç okuma bedeli-sayaca bakarken sayaca yansıyan fotonların vergisi-elektirik çarpmalarına karşı sigorta bedeli-sayaç üretilirken harcanan elektirk bedeli-güneş panellerine giren ışık vergisi
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Kerim5100 1 yıl
Almanya şokta
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