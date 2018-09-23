BMW 2019 3 serisi üretimine ait yeni bir video yayımlandı!

BMW 3 Serisi'ne ait bol bol casus fotoğraf paylaşıldı ve yeterince detay öğrenildi. Fakat aracın üretim sürecine ait detayları içeren video tanıtıma çok az bir süre kala paylaşıldı. Bavyeralı üretici yakın zamanda örtüsünü kaldıracağı modeline uygun bir ortam hazırlamak adına reklam kampanyaları yapmayı sürdürüyor.

Aracın resmi tanıtımına çok az kaldı

Son tanıtım videosu bize 3 Serisi üretiminin içerisinde neler olduğunu gösteriyor. Sadece metal bir gövdeden son haline gelen aracın üretim gövdesi hala gizleniyor. Belli ki BMW hala heyecanı korumak istiyor. Görebildiğimiz şeyler arasında aracın mavi rengi, yakıt deposu, dikiz aynaları, ön farları ve BMW amblemi var.

Tanıtım videolar sayısının artma nedeni, dolaylı olarak 3 Serisi'nin resmi tanıtım tarihinin kapıda olduğuna işaret ediyor. Öte yandan Paris Otomobil Fuarı'na katılacağını açıklayan BMW'den 3 Serisi'ne dair bir açıklama gelmedi. Alman üretici yeni modelin fuarın karmaşasında kaybolmasından korkuyor olabilir. Bu durum da BMW'yi 3 Serisi'ni kendine ait bir organizasyonda tanıtacağı anlamına geliyor olabilir. Her ne olursa olsun Paris'te 3 Serisi'ne ait bir yeni bir tanıtım videosu olma ihtimali hayli yüksek.



Yeni aracın açıklanan detayları arasında dikkati en çok çeken bilgi aracın güncel modelden 55 kilogram daha hafif olacağı. Sürtünme katsayısı 0.23 olarak belirtildi. Ayrıca 2019 3 serisi, BMW'nin en güçlü 4 silindirli motoruna sahip olacak.



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