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BMW 2019 3 serisi üretimine ait yeni bir video yayımlandı!

Bavyeralı otomobil üreticisi BMW, yakın zamanda örtüsünü kaldıracağı BMW 3 serisi modeline uygun bir ortam hazırlamak adına tanıtım videoları paylaşma faaliyetini sürdürüyor.
8 ay
16,6b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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BMW 3 Serisi'ne ait bol bol casus fotoğraf paylaşıldı ve yeterince detay öğrenildi. Fakat aracın üretim sürecine ait detayları içeren video tanıtıma çok az bir süre kala paylaşıldı. Bavyeralı üretici yakın zamanda örtüsünü kaldıracağı modeline uygun bir ortam hazırlamak adına reklam kampanyaları yapmayı sürdürüyor.

Aracın resmi tanıtımına çok az kaldı

Son tanıtım videosu bize 3 Serisi üretiminin içerisinde neler olduğunu gösteriyor. Sadece metal bir gövdeden son haline gelen aracın üretim gövdesi hala gizleniyor. Belli ki BMW hala heyecanı korumak istiyor. Görebildiğimiz şeyler arasında aracın mavi rengi, yakıt deposu, dikiz aynaları, ön farları ve BMW amblemi var.
Tanıtım videolar sayısının artma nedeni, dolaylı olarak 3 Serisi'nin resmi tanıtım tarihinin kapıda olduğuna işaret ediyor. Öte yandan Paris Otomobil Fuarı'na katılacağını açıklayan BMW'den 3 Serisi'ne dair bir açıklama gelmedi. Alman üretici yeni modelin fuarın karmaşasında kaybolmasından korkuyor olabilir. Bu durum da BMW'yi 3 Serisi'ni kendine ait bir organizasyonda tanıtacağı anlamına geliyor olabilir. Her ne olursa olsun Paris'te 3 Serisi'ne ait bir yeni bir tanıtım videosu olma ihtimali hayli yüksek.

Yeni aracın açıklanan detayları arasında dikkati en çok çeken bilgi aracın güncel modelden 55 kilogram daha hafif olacağı. Sürtünme katsayısı 0.23 olarak belirtildi. Ayrıca 2019 3 serisi, BMW'nin en güçlü 4 silindirli motoruna sahip olacak.
 

https://www.facebook.com/BMWGroup/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 8 ay en beğenilen
400.000le giriş yapar en düşük modeli
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DennisLars 8 ay
Oyuncağını alırız :)
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Boss Boost 8 ay Barni Moloztaş
350 ile girer boş 318i fln.
M sport 320d için 550 kağıt falan tutar diyorum.
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sanchez44 7 ay
320i ed m var ve çok memnunum
mantıklı bir donanım
320i ed gibi güzel bir motor
kredi anlaşması
olursa kesinlikle alırım diğer türlü bakar dururum
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zeytinkoy 7 ay
Adamlar otomotivde dünya lideri.
Otomotiv konusunda sürünen bir ülke olan TR vatandaşları ise gelmiş burda "5'in ufağı işte", "Süreyya hanım" diye küçümseme tavırları içinde.
Diyecek söz yok.
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cabriyo 7 ay
5 serisinin 5 cm kısası olmuş. süreyya abla vol.85
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zotacing 7 ay
2.5 yıl önce en boşu 300.000TL ile giriş yapar demiştim ama yanılmışım. 350.000TL üzeri olacağı garanti gibi.
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AO 7 ay
Dışıyla uğraştıkları kadar içi ile de uğraşırlar umarım. Keza plastik kalitesi yetersiz yalıtım yetersiz.
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Cihat_, 7 ay
Birinin bunu koyması lazımdı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Caprin 7 ay
ahaa yakaladım :) yandan Mercedes C serisine benzetmeye çalışmışlar arkasını :)
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DrMobile 7 ay
Vay babayın
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LeonEyes 7 ay
aynı kasanın yandan yemiş hali, en boşu bile 100 bin milyon tele ye gelir artık ülkemize :D
ulen yapsanıza camdan yada mikro fiberden özgün bişeyler hep aynı tasarımlar,c stununu fln kaldır bişeyler yap ısıtıp ısıtıp getiriyorlar.
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haberelectro 7 ay
Güzel makyaj olacak
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