BMW 2019 Z4 sDrive20i, sDrive30i ve 2020 M40i Roadster tanıtıldı!

BMW,geçtiğimiz ay Z4'ün M40i versiyonunu tanıttı. BMW Z4 M40i versiyonu 3.0 litrelik sıralı 6 silindirli ve turboşarjlı bir motora sahip. 340 beygir güç ve de 500 Nm de tork üretiyor. Fakat ABD’nin emisyon düzenlemeleri Avrupa kadar kısıtlayıcı olmadığı için BMW, Z4 M40i’yi ABD’de 382 beygir güç ve 500 Nm tork değeri ile sundu.



ABD'de yaşan ve M40i kadar güçlü bir Z4’e ihtiyacı olmayan müşteriler, Z4 sDrive30i’yi tercih edebilecekler. Bu versiyonda 2.0 litrelik turboşarjlı bir motor görev yapacak ve de 258 beygir güç ile 400 Nm tork üretecek. Avrupa’da yaşayan müşteriler ise sDrive30i’ye ek olarak bir de giriş seviyesi diye tanımlayabileceğimiz Z4 sDrive20i’yi de tercih edebilecekler. Bu versiyon da 2.0 litrelik turboşarjlı bir motora sahip fakat 197 beygir güç ile 320 Nm tork üretiyor.

Değerler ile Z4, sDrive20i versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniyede tamamlayabiliyor. Maksimum hız değeri ise 240 km/s’ye elektronik olarak sabitlendi. Z4’ün sDrive30i versiyonunda ise 0-100 km/s hızlanması 5.4 saniye, maksimum hız değeri de 250 km/s oluyor. En güçlü Z4 olan M40i ise 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniye gibi çok iyi bir sürede tamamlıyor, fakat maksimum hız değeri yine 250 km/s’ye elektronik olarak sınırlandırılmış durumda.

Manuel seçeneği yok!

Kumaş tavanlı bu roadster’ın tüm motor seçenekleri 8 ileri otomatik bir şanzımanla kombine ediliyor. Bavyeralı markanın AR&GE departmanının başındaki isim Klaus Fröhlich, verdiği röportajda yeni Z4'ün sadece 8 ileri otomatik şanzımanla sunulma nedenini paylaştı.



Manuel seçenek sunulmamasının iki sebebi var. İlki spor otomobil satışlarının düşmesi iken diğeri de bu kategoride alım yapan insanların otomatik vitesi tercih etmesi. Bu yüzden BMW, yeni Z4 için manuel vites geliştirmek için kaynak ve zaman ayırmamayı uygun bulmuş. Böylesine sürüş dinamizmine sahip bir performans otomobili için üzücü bir durum olarak görülebilir. Avrupa’da M40i, sDrive20i ve sDrive30i adlı 3 farklı Z4 versiyonu, önümüzdeki yılın Mart ayında satışa sunulacak.

https://www.carscoops.com/2018/09/bmw-unveils-2019-z4-sdrive20i-sdrive30i-2020-m40i-roadster/