Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisi çekiyor

2005 - 2008 yılları arasında Nickelodeon kanalında yayımlanan ve tüm zamanların en sevilen animasyon dizileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender, Netflix dizisi oluyor. Netflix, The Last Airbender'ı canlı-aksiyon (animasyon olmayan) bir diziye dönüştürmek için hazırlıklara başladı.

Avatar: The Last Airbender'ın yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko tarafından hazırlanacak yeni dizinin yapımına 2019 yılında başlanacak. Netflix ve Nickelodeon ortaklığında hazırlanacak canlı-aksiyon The Last Airbender dizisi hakkında konuşan ikili, bu yeni projede animasyon dizisindeki dünyayı, karakterleri ve hikayeleri derinlemesine işleyeceklerini açıkladı.

Farklı elementleri kontrol edebilen topluluklar arasında savaşın hüküm sürdüğü bir dünyada geçen Avatar: The Last Airbender, yüz yıllık uykusundan uyanan 12 yaşındaki hava bükücü Aang'in hikayesini anlatıyor. Dört elementi de kontrol edebilen Avatarlar'ın sonuncusu olan Aang, savaşı sonlandırmak için yeni yol arkadaşları ile birlikte tehlikeli bir maceraya atılacak.

Nickelodeon'un sevilen dizisi daha önce sinemaya da uyarlanmış, ancak yönetmenliğini M. Night Shyamalan'ın üstlendiği The Last Airbender filmi beklentilerin çok altında kalmıştı.

https://deadline.com/2018/09/avatar-the-last-airbender-live-action-series-netflix-1202467089/