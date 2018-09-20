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Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisi çekiyor

Dikkat çekici orijinal yapımlarına bir yenisini daha ekleyen Netflix, canlı-aksiyon (animasyon olmayan) bir Avatar: The Last Airbender dizisi için hazırlıklara başladı.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
6,4b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2005 - 2008 yılları arasında Nickelodeon kanalında yayımlanan ve tüm zamanların en sevilen animasyon dizileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender, Netflix dizisi oluyor. Netflix, The Last Airbender'ı canlı-aksiyon (animasyon olmayan) bir diziye dönüştürmek için hazırlıklara başladı.
Avatar: The Last Airbender'ın yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko tarafından hazırlanacak yeni dizinin yapımına 2019 yılında başlanacak. Netflix ve Nickelodeon ortaklığında hazırlanacak canlı-aksiyon The Last Airbender dizisi hakkında konuşan ikili, bu yeni projede animasyon dizisindeki dünyayı, karakterleri ve hikayeleri derinlemesine işleyeceklerini açıkladı.
Farklı elementleri kontrol edebilen topluluklar arasında savaşın hüküm sürdüğü bir dünyada geçen Avatar: The Last Airbender, yüz yıllık uykusundan uyanan 12 yaşındaki hava bükücü Aang'in hikayesini anlatıyor. Dört elementi de kontrol edebilen Avatarlar'ın sonuncusu olan Aang, savaşı sonlandırmak için yeni yol arkadaşları ile birlikte tehlikeli bir maceraya atılacak.
Nickelodeon'un sevilen dizisi daha önce sinemaya da uyarlanmış, ancak yönetmenliğini M. Night Shyamalan'ın üstlendiği The Last Airbender filmi beklentilerin çok altında kalmıştı. 

https://deadline.com/2018/09/avatar-the-last-airbender-live-action-series-netflix-1202467089/ Yorum Yaz
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Banzai! 8 ay en beğenilen
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Xan'ela 8 ay
Bakalım bu sefer kimleri zenci, çekik gözlü, eşcinsel yapacaklar

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yimmasabi 8 ay
Çizgi film dizisi süperdi, sabahları hep izlerdik. M. Night Shyamalan'ın filmi ise mahvetmiş o avatar karakterini. Öyle sevimli eğlenceli bir tip olması lazım
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1 Avatar
DH Misafiri 3 hf.
avatar dizisini heyecanla beklioruz :D
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olağan_şüpheli 8 ay
Unutulmazlarım arasındadır son hava bükücü. Netflix in castlevania annesi güzeldi. Umarım bu da güzel olur.
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modifci 8 ay
İçine edecekler
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CWaRRioR 8 ay
Bence kimse heyecanlanıp hayal kırıklığı yaşamasın. Animelerin live-action versiyonları rezalet oluyor. Netflix'de animeden uyarlanmış filmlere bakmanız yeterli.
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ultramarine caeruleum 8 ay
İzlediğim en güzel çizgi filmdi. Profesyonel birkaç denemeleri oldu ama hiçbiri çizgi filmi kadar güzel değildi. Umarım dizisi güzel olur.
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MrFlash16 8 ay
3 hafta önce Netflix de avatar izlemistim.Cocuklugumda da izlerdim.Simdi dizisi çıkacak umarım içine etmezler.
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a_y_k_u_t 8 ay
Filmi o kadar kötüydü ki bilmeyenlerin gözünde yerin dibine soktular arkalarında enkaz bıraktılar. Umarım orjinaline sadık kalarak çekerler...
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Xan'ela 8 ay
Bakalım bu sefer kimleri zenci, çekik gözlü, eşcinsel yapacaklar

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darkaura 8 ay

Xan'ela
Bakalım bu sefer kimleri zenci, çekik gözlü, eşcinsel yapacaklar



night shyamalan butun ates ulusunu hintli yapmisti. Netflix inde tek karakderde duracagini sanmam.
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olağan_şüpheli 8 ay Xan'ela
Yahudiyi unutmuşsun
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AL3ATROS 8 ay
Film daha başından kaybetmişdi, avatar isminin haklarını james cameron almışdı, avatar ismini kullanamadılar.
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Banzai! 8 ay en beğenilen
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