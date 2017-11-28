BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’den Shell istasyonlarına hızlı şarj

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Geçen yıl BMW, Mercedes, Ford, Volskwagen, Audi, Porsche ortaklığı ile kurulan ve otomobil üreticilerinin hızlı şarj teknolojileri konusunda güçlerini birleştirmelerini esas olan IONITY, High-Power Charging adı verilen şarj noktaları ile 350kW kapasitede hızlı şarj istasyonları kurulmasını hedefliyor. (Tesla’nın yaygın olarak kullanılan istasyonları 50kW)





2020 yılına kadar Avrupa genelinde 400 istasyona ulaşmayı hedefleyen IONITY ağı için önemli bir anlaşmanın daha duyurusu yapıldı. Shell ile uzlaşıya varan IONITY, Avrupa genelindeki 18 ülkede Shell istasyonlarına hızlı şarj noktaları kuracak.





Açıklanan ülkeler arasında Belçika, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Macaristan yer alıyor. Üstelik ilk istasyonların kurulumu için İngiltere'de ve Hollanda'da seçilen bir kaç noktada çalışmalar başlamış durumda.





Ortaklığın hedefi yıl sonuna kadar 20 noktada hizmet sunmaya başlamış olmaktı. 2020 yılına gelindiğindeyse 400 istasyon hedef olarak koyulmuş. Her şey bir yana bu atılım, bahsi geçen markaların elektrikli araçları ile önümüzdeki yıllarda daha fazla karşımızda olacağını göstermesi adına önemli. Dileriz ülkemiz genelinde de kısa vadede bu yönde adımlar atılır zira hızlı şarj istasyonları olmadan elektrikli araçların yaygınlaşması pek de olası değil.