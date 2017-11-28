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BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’den Shell istasyonlarına hızlı şarj

BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen ortaklığında kurulan IONITY, Shell istasyonlarına hızlı şarj noktaları kurmak için anlaşmaya vardı. Ortaklığın detayları ve hedefleri yazımızda
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’den Shell istasyonlarına hızlı şarj
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Geçen yıl BMW, Mercedes, Ford, Volskwagen, Audi, Porsche ortaklığı ile kurulan ve otomobil üreticilerinin hızlı şarj teknolojileri konusunda güçlerini birleştirmelerini esas olan IONITY, High-Power Charging adı verilen şarj noktaları ile 350kW kapasitede hızlı şarj istasyonları kurulmasını hedefliyor. (Tesla’nın yaygın olarak kullanılan istasyonları 50kW)


2020 yılına kadar Avrupa genelinde 400 istasyona ulaşmayı hedefleyen IONITY ağı için önemli bir anlaşmanın daha duyurusu yapıldı. Shell ile uzlaşıya varan IONITY, Avrupa genelindeki 18 ülkede Shell istasyonlarına hızlı şarj noktaları kuracak.


Açıklanan ülkeler arasında Belçika, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Macaristan yer alıyor. Üstelik ilk istasyonların kurulumu için İngiltere'de ve Hollanda'da seçilen bir kaç noktada çalışmalar başlamış durumda.


Ortaklığın hedefi yıl sonuna kadar 20 noktada hizmet sunmaya başlamış olmaktı. 2020 yılına gelindiğindeyse 400 istasyon hedef olarak koyulmuş. Her şey bir yana bu atılım, bahsi geçen markaların elektrikli araçları ile önümüzdeki yıllarda daha fazla karşımızda olacağını göstermesi adına önemli. Dileriz ülkemiz genelinde de kısa vadede bu yönde adımlar atılır zira hızlı şarj istasyonları olmadan elektrikli araçların yaygınlaşması pek de olası değil.


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Reis-Bey 1 yıl en beğenilen
Litresi neredeyse 6 liradan benzin alırken bile istasyonda sıra bekliyoruz, bunda sırayı geçtim bide dolmasını beklemek var
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SerkanHur 1 yıl
benzine pahalı diyorsunuz ama arabası olmayan insan yok
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Astforum 1 yıl
Türkiye ye gelmesi 2025 i bulur herhalde.
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Astforum 1 yıl
Bıktık bu yakıt pahalılığından. Bir araçta biz alırız diyeceğim ama elektrik şarjı üzerinden de yüksek vergi çıkarırlar.
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meshutx 1 yıl
Haberde 50 kW yazılmış ancak Tesla'nın istasyonları 2016 yılında 145 kW güce çıkarılmış.
electrek.co/...
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MaDMaxiBo 1 yıl
2020 yılında tüm avrupada 400 istasyon ! Bullshit !
tek bir şehre yetmez 400 istasyon. mesafe kısa , şarj süresi uzun.
bunlar elektrikli araçların yaygınlaşmasını 2050 ye kadar ertelemek istiyor galiba.
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kadirirdem 1 yıl
Bu elektrikli araçlar için iyi olacak,hadi bakalım.
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dt1907 1 yıl
artık devir değişiyor ve yeni bir devir başlıyor.gelişmiş ülkelerde hızlı bir şekilde yayılcak.
tesla konusuna gelirsek amerikada cok satacak.avrupa da belki okadar satmaz.zaten amerikalılar avrupalı aracları almıyorlar.
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mesut1481 1 yıl
Türkiye'ye onca araba sat ama hiç bir yararın olmasın.
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obsesoz 1 yıl
Türkiye de listede var mı. En azından bir iki istasyon olsa önayak olurdu
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Reis-Bey 1 yıl en beğenilen
Litresi neredeyse 6 liradan benzin alırken bile istasyonda sıra bekliyoruz, bunda sırayı geçtim bide dolmasını beklemek var
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