Tesla Semi şarj olurken 4000 evin ihtiyacı kadar enerji çekecek

Tesla’nın yeni elektrikli tırı Tesla Semi görkemli bir etkinlikle tanıtıldı. Sektörde çok önemli bir dönemin kapılarını açtığı düşünülen Tesla Semi’ye eleştiriler de eksik olmuyor. En önemli eleştiri enerji tüketimi konusunda.

Devasa enerji tüketimi

Tesla Semi maksimum yükle bile tek şarjla tam 800 km yol yapabiliyor. Tırın bataryası yenilikçi Megacharger sayesinde 30 dakika içerisinde 640 km menzil yapabilecek kapasiteye erişebiliyor. Eleştiriler de bu noktada yoğunlaşıyor.

Bir grup Oxford profesörü tarafından kurulan Aurora Energy Research kurumunun başkanı John Feddersen, yaptıkları hesaplamada Megacharger istasyonunun 30 dakikada bahse konu seviyeyi doldurabilmesi için 1600 kilowatt enerji harcaması gerektiğini bulduklarını söyledi. Bu miktar da yaklaşık 3000-4000 evin elektriğini karşılayabilecek seviyede.

Yani Tesla Semi hızlı şarj moduna geçtiğinde küçük bir şehrin ihtiyacı olan enerjiyi kullanmış olacak. Peki bu kadar enerji desteği nereden sağlanacak? Feddersen şu anda böyle bir teknolojinin mümkün olmadığını belirtiyor. Bu da projenin hayata geçirilmesi ihtimalini şüpheli hale getiriyor.

Ayrıca Bkz.

"Black Friday 2017 rekorlarla kapandı"

Bu iddialara şimdilik Tesla tarafından bir yanıt gelmedi. Elon Musk, megacharger istasyonları için güneş enerjisinden yararlanacaklarını açıklamıştı. Bununla birlikte yeterli ışığın olmadığı veya havanın karardığı saatlerde şebeke elektriğine ihtiyaç duyulacağı açık. Firmanın enerji istasyonlarına da batarya tarzında depolama üniteleri yerleştireceği ve ışığın olmadığı durumlarda bunlardan yararlanacağı ifade ediliyor ancak bu da soru işaretleriyle dolu.

Tam Boyutta Gör

Aslında konuyu sadece Tesla Semi ile sınırlamak haksızlık olur zira otomotiv sektörü artık elektriği keşfetti ve hızlı bir biçimde dönüşüm başladı. Bunun anlamı bugüne kadar elektrik harcayan unsurlara bir yenisinin daha eklenmesi. Yani ışıklandırma, akıllı telefon, tablet, beyaz eşya, üretim tesisleri, robotlar gibi sayısız unsurun yanına elektrikli araçlar da ekleniyor.

Peki bu kadar hızlı bir şekilde elektrikli araç sistemine geçişi altyapılar kaldırabilecek mi? İşte asıl sorun burada yatıyor. 2050 yılında sadece İngiltere’de elektrikli araçların 18 gigawatt enerji harcayacağı belirtiliyor. Bunu karşılamak için ise 6 nükleer enerji istasyonu kurmak gerekiyor. Tamamen güneş enerjisi ile elektrikli araçların şarj edilebilmesi fikri için ise devasa altyapı değişimleri gerekiyor. Yani göründüğü kadarıyla bir çıkmaza doğru gidiliyor.