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Tesla Semi şarj olurken 4000 evin ihtiyacı kadar enerji çekecek

Elektrikli araçlar artık çok önemli bir noktaya geldi ve gelecekte fosil yakıtlı araçlar kadar elektrikli araçlar da olacak. Peki bu kadar aracın ihtiyacı enerjiyi nereden karşılayacağız?
1 yıl
11,3b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tesla’nın yeni elektrikli tırı Tesla Semi görkemli bir etkinlikle tanıtıldı. Sektörde çok önemli bir dönemin kapılarını açtığı düşünülen Tesla Semi’ye eleştiriler de eksik olmuyor. En önemli eleştiri enerji tüketimi konusunda.

Devasa enerji tüketimi

Tesla Semi maksimum yükle bile tek şarjla tam 800 km yol yapabiliyor. Tırın bataryası yenilikçi Megacharger sayesinde 30 dakika içerisinde 640 km menzil yapabilecek kapasiteye erişebiliyor. Eleştiriler de bu noktada yoğunlaşıyor.

Bir grup Oxford profesörü tarafından kurulan Aurora Energy Research kurumunun başkanı John Feddersen, yaptıkları hesaplamada Megacharger istasyonunun 30 dakikada bahse konu seviyeyi doldurabilmesi için 1600 kilowatt enerji harcaması gerektiğini bulduklarını söyledi. Bu miktar da yaklaşık 3000-4000 evin elektriğini karşılayabilecek seviyede.

Yani Tesla Semi hızlı şarj moduna geçtiğinde küçük bir şehrin ihtiyacı olan enerjiyi kullanmış olacak. Peki bu kadar enerji desteği nereden sağlanacak? Feddersen şu anda böyle bir teknolojinin mümkün olmadığını belirtiyor. Bu da projenin hayata geçirilmesi ihtimalini şüpheli hale getiriyor.

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Bu iddialara şimdilik Tesla tarafından bir yanıt gelmedi. Elon Musk, megacharger istasyonları için güneş enerjisinden yararlanacaklarını açıklamıştı. Bununla birlikte yeterli ışığın olmadığı veya havanın karardığı saatlerde şebeke elektriğine ihtiyaç duyulacağı açık. Firmanın enerji istasyonlarına da batarya tarzında depolama üniteleri yerleştireceği ve ışığın olmadığı durumlarda bunlardan yararlanacağı ifade ediliyor ancak bu da soru işaretleriyle dolu.

 

Tesla Semi şarj olurken 4000 evin ihtiyacı kadar enerji çekecek
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Aslında konuyu sadece Tesla Semi ile sınırlamak haksızlık olur zira otomotiv sektörü artık elektriği keşfetti ve hızlı bir biçimde dönüşüm başladı. Bunun anlamı bugüne kadar elektrik harcayan unsurlara bir yenisinin daha eklenmesi. Yani ışıklandırma, akıllı telefon, tablet, beyaz eşya, üretim tesisleri, robotlar gibi sayısız unsurun yanına elektrikli araçlar da ekleniyor.

Peki bu kadar hızlı bir şekilde elektrikli araç sistemine geçişi altyapılar kaldırabilecek mi? İşte asıl sorun burada yatıyor. 2050 yılında sadece İngiltere’de elektrikli araçların 18 gigawatt enerji harcayacağı belirtiliyor. Bunu karşılamak için ise 6 nükleer enerji istasyonu kurmak gerekiyor. Tamamen güneş enerjisi ile elektrikli araçların şarj edilebilmesi fikri için ise devasa altyapı değişimleri gerekiyor. Yani göründüğü kadarıyla bir çıkmaza doğru gidiliyor. 

 

https://www.ft.com/content/f5593480-d29a-11e7-8c9a-d9c0a5c8d5c9 Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen
Bizim güneydoğuya gelsin bu tırlar. Onlar elektiriği sorun etmeden şarj ederler
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10ff 1 yıl
bu şeyi bir prize bağlasak komple mahallenin elektriği 1 hafta gider kesin
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Muguroz 1 yıl kaazto28
Donanimhaber editörleri yillardir güc/enerji birimlerine bir türlü hakim olamadi. Bu sebepten dolayi da okuyan herkesi hem yanlis bilgilendiriyor, hem de kafa karisikligina sebep oluyorlar. "Megacharger istasyonunun 30 dakikada bahse konu seviyeyi doldurabilmesi için 1600 kilowatt enerji harcaması gerektiğini bulduklarını söyledi. Bu miktar da yaklaşık 3000-4000 evin elektriğini karşılayabilecek seviyede."
1600 kilowatt enerji ne demek!? Eger kilowatt yaziyorsan bu enerji degil güc birimidir. Simdi burada editörün demek istedigi bu tirlar sarj olurken sebekeden yarim saat boyunca 1600 kilowatt güc mü cekiyor (ki bu 800 kWh enerjiye denk gelir), yoksa yarim saat süresince toplam 1600 kWh enerji mi depoluyor (bu da sebekeden anlik 3200 kilowatt güc cektigini belirtir)? Elimizde olan rakamlarla eger 1. varsayim kastedildiyse bir evin anlik güc ihtiyaci yaklasik olarak 400-530 Watt olarak hesaplanacaktir ki bu makul bir seviyedir (24 saat üzerinden ortalama deger olarak). Bu ortalamayla bir evin günlük enerji tüketimi 9,6-12,7 kilowatt saat, aylik tüketimi ise 288-381 kilowatt saat olacaktir. 2. ihtimalde ise bir evin anlik ihtiyac duydugu güc 800 ila 1060 watt olacaktir ki bu da anlik kullanim verileriyle örtüsür fakat ortalama olamayacak kadar da yüksektir- günlük 19,2 ila 25,44 kWh aylik 576-763 kWh'e denk gelir. @mehmedaltair adi üzerinde olmuyor bu iste. Hangisi simdi paylasilmak istenen bilgi??
Donanimhaber editörleri yillardir güc/enerji birimlerine bir türlü hakim olamadi. Bu sebepten dolayi da okuyan herkesi hemyanlis bilgilendiriyor, he...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 4 ay
arkadaş amerika vergisi uygulayınca 500000 tl oluyor aslında amerikadaki fiyatı 30000 dolar yani 160000tl
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elcas 1 yıl
çözüm basit. şirket 2 araç alacak. biri normal şarj olurken diğeri sefer yapacak.
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Seko92 1 yıl
Bakın burada tek bir araçtan bshsediyoruz. Bugün elektrikli araçların önünde iki büyük engel var. Birisi kapasite, diğeri de şarj süresi. Kapasite konusunun aşılması çok zor, ancak yeni teknoloji bir batarya tipiyle olabilir. Hızlı şarj belki mümkün ancak bu da bu haberdeki sorunu beraberinde getirecek. Binlerce aracın aynı anda hızlı şarj olmasını bir hayal edin. Bunu karşılayacak yatırımı hiçbir ülke yapamaz. Dolayısıyla şu anda çok sınırlı kesime hitap eden elektrikli araçların geleceği çok parlak değil. Ancak Ford T model tipinde 10 kw gücünde 50 km hız yapan yani çok az enerji çeken araçlar olursa bu tüketim karşılanabilir. Tesla'nın yaptığı süper performanslı 500 bin TL'lik araçların geleceği ve yaygınlaşması belirsizdir.
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fatih-8 1 yıl
1600 kw dediği anlık güç tüketimi. Yani istasyon anlık 1600 kw basıyor. Bu istasyon 1 saat çalışsa yani sarj etse 1600 kw h lik bi batarya doldurur.
Normal ev prizi 3.5 kw anlık verebilir en fazla. 3500 w yani. Ordan istasyonun gücünü duşunun.
3-4 bin ev dediği hesap da şu. Bi eve anlık 500 w tüketiyor desin. Bu da 0.5 kw eder. 1000 ev anlık 500 kw tüketir. 3000 ev de 1500 kw tüketir. İstasyon 1600 kw. 3000 ev dediği hesap bu sekilde.
Normal bi evde 2 kw lik fırını acsan voltaj bi dalgalanır lambalar bi hafif kisilir açılır. 1600 kw i varın siz duşunun.
Gunesle 1600 kw icin nerdeyse 1.5 dönümlük bi arazi gerekiyor. 1,5 dönüm panelle kaplanacak, havada gunes olacak ve bir tırı sarj edecek. Bu da pek kolay bi is degil.
Ve buyuk sehirlerde dikine yapılaşma var yatayda yer bittiği icin. 30-40 katlı binanın tek çatısı var. O çatı da 3-5 kata anca yeter. Yan yüzeyler panelle kaplanabilirse belki o vakit olur.
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fatihmhizli 1 yıl
Yok canım böyle değildir..
Elon Musk lan bu her yaptığı mega muhteşem süper ultra ..
Bu balon birgün patlayacak (.)
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shadowtr 1 yıl
Otomotiv şirketleri elektriği keşfetmedi. Araçlar için verimli hale ancak geldi, motor ve pil teknolojileri.
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DH Misafiri 1 yıl
bizde şalter atar
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DH Misafiri 1 yıl
Bunlar hep petrol babalarinin oyunu.. Önce dünyada petrol bitiyor diye petrol fiyatını sisirdiler, şimdi de elektrik yetmez diye milletin aklını karıştırmaya calisiyorlar. Kendi rantlarini kaybetmemek için de bilim insanlarını kullanıyorlar. Bundan 50 yıl önce bilim adamları sigara sağlığa zararlı değildir diye bilimsel makale yayınlıyordu..
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haberelectro 1 yıl
AAAAA NE KADAR DA CEVRECİ...
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funnel 1 yıl
Koca enterkonnekte sistemte 1600kw bişey değilki.. Bir enerji tesisi çalışanı olarak yazıyorum, yüzlerce Mw enerjinin girip çıktığı sistemde devede tüy bile olmaz. Süperşarj istasyonunu kuran adamda ona göre hat ve trafo kurar zaten, Süperşarj olmayan yerde de çok daha düşük güçle uzun süreli şarj yapacaktır, ortada bir sorun yok yani..
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