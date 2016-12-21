Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye’de Uber kullanan kişilere 281 TL ceza kesiliyor

Kişisel taksi uygulaması olarak bilinen Uber’i ülkemizde kullanan sürücülere verilen araç bağlama cezalarından sonra şimdi de yolculara 281 TL ceza kesildiği ortaya çıktı.
2 yıl
36,9b
1
96
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye’de Uber kullanan kişilere 281 TL ceza kesiliyor
Mobil uygulama üzerinden kişisel taksi hizmeti sağlayan Uber uygulaması ülkemizde de aktif şekilde kullanılıyor. Tüm bu ilgiye rağmen halen yasallığı tartışılan, taksicilerin ise korsan olarak nitelendirdiği Uber’in İstanbul’da hizmet veren bazı araçları yakın geçmişte polis tarafından bağlanmıştı.
Edinilen bilgilere göre sürücülerin yanı sıra ulaşımını bu uygulama ile sağlayan yolculara da ceza yağıyor. Öyle ki son olarak İstanbul Etiler’de kontrol yapan trafik ekipleri, Uber’in Mercedes Vito gibi lüks hafif ticari modellerinin bulunduğu "UberXL" kategorisindeki araçları bağladı ve "Yasa dışı ulaşım aracı kullanmak" nedeniyle yolculara 281 TL ceza kesti.

Türkiye'de 4 ay içerisinde 912 adet Uber aracı bağlandı

Kazancını Uber üzerinden sağlayan sürücüler ülkemizde şehir içi taşımacılıkta kullanılan "D2 yetki" belgelerine sahip olduklarını ve bu yüzden yasal olması gerektiğini ifade ediyorlar fakat diğer bir kesim ise bu belgenin Uber gibi servislerde geçerli olmadığını, ilgili kanun kapsamında korsan statüsüne girdiğini savunuyorlar.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre 4 ay içerisinde Uber kullanan 912 adet aracın ekipler tarafından bağlandığı belirtiliyor. Taksi şoförlerinin büyük bir bölümü ise Uber’in korsan taşımacılık yaptığı söyleyerek uygulamanın tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyorlar. Vatandaşlar ise Uber’in özgür ortamda doğmuş bir marka olduğunu, D2 yetki belgesiyle şehir içi tarifesiz yolcu taşımacılığının yapılabildiğini ve uygulamanın korsan taksiyle karıştırılmaması gerektiğini ifade ediyorlar.
Konuyla ilgili açıklama yapan Uber Türkiye Ülke Müdürü Neyran Bahadırlı ise ortada yanlış anlaşılmanın olduğunu, UberXL araçların Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Belediyesi’nden gerekli izinleri aldıklarını ve vergi ödediklerini dile getiriyor. Uber’in ekonomiye, ulaşıma ve turizme katma değer sağladığının altını çizen Bahadırlı, sorunun çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Cloud Nine 2 yıl en beğenilen
Taksicilere bak hele bak.
10 liralik yere gidince surat yapan trip atan adamlar haklarini savunuyor bak hele.
Turisti sogusleyen adamlar hak ariyor bak hele bak.
İcinde yolcu yokken trafigi felc eden, içinde yolcu varken trafik teroru estiren adamlar hak ariyor bak hele.
15 temmuz darbesini firsatciliga çeviren adamlar hak ariyor bak hele...
Taksicilere bak hele bak.10 liralik yere gidince surat yapan trip atan adamlar haklarini savunuyor bak hele.Turisti sogusleyen adamlar hak ariyor bak ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +448
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trojana 2 yıl
İstanbuldaki taksicilerin cogunu Allah bildigi gibi yapsin. Her gittigimde sinir hastasi oluyorum. Ne kadar ise yaramaz ahlaksiz var taksici olmus. İyisi cok az.
İstanbuldaki taksicilerin cogunu Allah bildigi gibi yapsin. Her gittigimde sinir hastasi oluyorum. Ne kadar ise yaramaz ahlaksiz var taksici olmus. İyisi cok a...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +161
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 2 yıl
Bu kadar gereksiz işlerle uğraşan bi devletimiz var ne yazık ki.
1 Yanıt Yanıtla +127
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Çağdaş 2 yıl
Taksicinin taksiciye eyvallahı yok, geçen beyoğlu'na giderken otelin önünde şahit oldum, bir taksi yanaşır yanaşmaz diğer taksici hemen kovmaya başladı. Yok sana ekmek yedirmeyiz, kaybol lan v.s benzeri cümleler kurdu sürekli. Adamlar ruh hastası, trafik kurallarını iplemiyorlar zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDenier 2 yıl
Taksicilere de insanın acıyası gelmiyor böyle olursa tabi.Sana ne adamın işinden?Adamlar güzel bir uygulama yapmış o kadar para dökmüş kırk yılın başı bir inovasyon yapıyoruz onu da kafasız taksiciler bozuyor.
Ben kendimi nasıl geliştiririm de daha fazla müşteri çekerim diye uğraşacağına başka adamların işini engelliyor vicdansızlar.
Üniversitenin içinde bile köpek balığı gibi kurban arıyor arıyorlar sonra böyle iyi yönde işlere engel oluyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c.ozan 2 yıl
arkadaş dertleri vergi kaybıysa taksicilerden de vergi alsınlar. adamlar basit usülde kafalarına göre gelir gider yazıp 3 kuruş ya ödüyor ya ödemiyor ama aylık karları 8-10.000tl ye yaklaşıyor. ee nerde kaldı vergi adaleti
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escherich 2 yıl
Aynı olay sanayi devriminde de olmuştu. Direnmeye çalışsınlar bakalım, Uber kazanacak elbette.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erka1907 2 yıl
adam olamayanın taksici ve dolmuşçu olduğu bir memlekette yaşıyoruz maalesef.
polisin de başka işi gücü yok uberle uğraşır, arka sokaktaki yanlış park eden araçları çeker vs...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 2 yıl
Bu durum aynı internet sitelerinin adblock uygulamalarına karşı olması gibi. bir konuyu kavramı gereğinden fazla kullanıp sömürürseniz insanlar bir çıkış yolu kesinlikle bulur ve hiç acımazlar. Uber bir kaçış yoludur. Onu icat eden adama kazandırdığı milyonlar da son kuruşuna kadar hakkıdır. Taksicileri bile sömüren bir plaka mafyası var Türkiye'de. Türkiye mafyalara teslim. Yasa kitap olmasa Türkiye yarın derebeyliğe geçer haberiniz yok. O kadar ki sömürü tavan yapmış. Dayanamadım ikinci mesajı yazdım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 2 yıl
İnadına Über kullanacağım. Adını bile bilmiyordum ama kullanacağım. Eften püften sektörlerle üç kuruş vergi kazanma derdindeki devlet daha ciddi yatırımlar yapsın. Koca ABD bundan rahatsız olmuyor ama Türkiye oluyor. Demek ki birilerinin tekerine çomak sokuyor. Para benim değil mi? İstersem otostop çeker bindiğim arabanın sahibine veririm taksi ücretini kimi ilgilendirir? Para benimse istediğim yere harcarım. Devlet vergiden çok Makam araçlarına yatırdıkları milyar dolarları geri alsınlar. Bir uçağa hiç gerek yokken ödedikleri 500 milyon doları geri alsınlar. Aynı anda aynı yere uçakla giden iki politikacı birlikte gitsinler. İkinci uçağın yüzbinlerce liralık yakıt parasını kasasında tutsun. Umrumda bile değil. Bu ülke azınlığın rahatı için çoğunluğun sömürüldüğü bir yer olmaktan çıkmadıkça Türkiye'de güçlenemez.
Über araç sahiplerinin aynı güzergahta giden kişilere yardım etmesi ve karşılığında çok küçük ücretler almasına dayalı bir sistem. Yasaklama ile bir yere varılamaz. Eğer kazancın vergisindeyse gözleri o da çözülür ama yasaklamak sadece dalga geçmektir. Türk insanı aptal sağılacak inek değildir. Bunun açıkça gösterilmesi gerekiyor. O yüzden Gezi olayları şaşkına çevirdi bu koyun güdücü siyasileri. Böyle bir olay Türkiye tarihinde ilk olduğu için ama devamı da gelecektir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fortune1905 2 yıl fthkn
fthkn
İnadına Über kullanacağım. Adını bile bilmiyordum ama kullanacağım. Eften püften sektörlerle üç kuruş vergi kazanma derdindeki devlet daha ciddi yatırımlar yapsın. Koca ABD bundan rahatsız olmuyor ama Türkiye oluyor. Demek ki birilerinin tekerine çomak sokuyor. Para benim değil mi? İstersem otostop çeker bindiğim arabanın sahibine veririm taksi ücretini kimi ilgilendirir? Para benimse istediğim yere harcarım. Devlet vergiden çok Makam araçlarına yatırdıkları milyar dolarları geri alsınlar. Bir uçağa hiç gerek yokken ödedikleri 500 milyon doları geri alsınlar. Aynı anda aynı yere uçakla giden iki politikacı birlikte gitsinler. İkinci uçağın yüzbinlerce liralık yakıt parasını kasasında tutsun. Umrumda bile değil. Bu ülke azınlığın rahatı için çoğunluğun sömürüldüğü bir yer olmaktan çıkmadıkça Türkiye'de güçlenemez.
Über araç sahiplerinin aynı güzergahta giden kişilere yardım etmesi ve karşılığında çok küçük ücretler almasına dayalı bir sistem. Yasaklama ile bir yere varılamaz. Eğer kazancın vergisindeyse gözleri o da çözülür ama yasaklamak sadece dalga geçmektir. Türk insanı aptal sağılacak inek değildir. Bunun açıkça gösterilmesi gerekiyor. O yüzden Gezi olayları şaşkına çevirdi bu koyun güdücü siyasileri. Böyle bir olay Türkiye tarihinde ilk olduğu için ama devamı da gelecektir.

devlet bende vergi alırken beni düşünüyor mu?
otoyola,köprüye zam yaparken beni düşünüyor mu?
ticari araçların sigorta primlerini bana ödetiyor mu?
gürcistandan araç alımını galericiler istedi diye zorlaştırıyor mu?
yandaşların vergi borçlarını siliyor mu?
vs.vs.
devlet bunları yaparken ben mi düşünüceğim vergiyi...
benim yararıma hiçbir şey yapmazken gelipte über vergi kaçırıyor diye açıklama yapmaları çok komik...
nerede benim yararıma birşey varsa ben ordayım...
kimse gelipte burda vatan-millet-sakarya edebiyatı yapmasın...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m_alone 2 yıl
haberturk.com/...

Haberde çok önemli bilgiler var, taksilerin kalite probleminin neden kaynaklandığı açıkça belirtilmiş.
ayda 9000₺ kazandıran bir sektörde tekelleşmenin güvence altına altına alınması için yapılanlar dikkat çekici.
mesele sadece taksi meselesi de değil taşımacılık bir bütün olduğu için taksilerin plaka maliyetlerini kazanmaları için Yapılan ücret ve diğer taşıma araçlarının sefer düzenlemelerine de dikkat edilmeli. Ülke genelde fakir olduğu için vatandaş genelde taksi kullanmak istemez, ulaşım sisteminin bir kısmı eksik bırakılarak taksilerin ve servislerin piyasadan pay alması sağlanır otobüs ve dolmuşların fiyatı yüksek tutularak taksilerin ulaşımdan aldıkları pay arttırılmak istenir. 3-4 kişilik yolculuklarda otobüs kullanmak yerine taksi kullanmak ücret olarak benzer rakamlara gelebilir. Ankarada taksi dolmuş diye bir uygulama var taksiler kafalarına göre belirledikleri güzergahta dolmuş gibi çalışıp para kazanabiliyor ki bu durumda dolmuş fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu anlaşılabilir.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 2 yıl
Bu ülkeyi bu hala taksiciler ve dolmuşçular getirmiştir zaten, azımsanmayacak kadar fazlalar.
Normal bir atmosferik benzinli arabanın 7-8TL yaktığı yola 40TL alıyorlar bir de beğenmiyorlar.
Köyden ve kasabadan tarla satıp, büyük şehirlere gelip taksi ve dolmuş plakası alanlar yüzünden zaten İstanbul ve Ankara varoşa gömülmüş ve bitmiştir.
Son olarak diyeceğim, günde 2000 tane kural ihlali yapan ve en çok da kırmızı ışıklarda hiç durmayan taksici ve dolmuşçular ile uğraşsın Emniyet, bu tarz işlerle değil...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 2 yıl
Taksiciler ile dolmuşçular şutlansın, trafik kurallarına uydukları yok ve kimisi aracıyla üzerinize geliyor seyir halinde. Bildiğiniz maganda topluluğu, çoğu kafasına göre takılıyor, bunları göndersinler en azından otobüsler gelsin kat kat daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
36886 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, trafik ve
10 etiket daha istanbul uber taksi Popüler ceza MPopüler trafik cezası Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Disney, 7 milyar dolar hasılata ulaşarak yeni bir rekora imza attı 2 yıl Samsung Galaxy S8 "Canavar Modu" ile vites yükseltebilir 2 yıl Google genel merkezi casus yuvası olabilir mi? 2 yıl Dünyayı Kurtaran Adam kayıtları elden geçiriliyor 2 yıl Nokia, 32 adet patent ihlali nedeniyle Apple'a dava açtı 2 yıl Pokemon Go oyuncuları 8 milyar kilometre yürüdü 2 yıl CES 2017 önemli otomotiv teknolojilerine ev sahipliği yapacak 2 yıl Bayraktar gördü, Türk F-16'ları böyle vurdu 2 yıl Tesla Autopilot kameraları karlı koşullarda nasıl çalışıyor? 2 yıl İlk Falcon 9 inişine Elon Musk nasıl tepki vermişti? İşte o anlar (VİDEO) 2 yıl Casper VIA P1 incelemesi "Quick Charge 3.0 destekli orta segment oyuncusu" 2 yıl Instagram Hikayeler’e birbirinden renkli çıkartmalar geldi 2 yıl Yeni Gümrük Birliği ile Avrupa’dan 2. el otomobil almak mümkün olabilir 2 yıl Asus'tan 32inç boyutunda 144Hz kavisli monitör 2 yıl BMW Münih yakınlarında otonom araç geliştirme merkezi açıyor 2 yıl Pakistan Babür 2 seyir füzesini test etti 2 yıl Fransa posta dağıtımı için drone kullanacak 2 yıl Apple'dan yılbaşı gecesi için iPhone'la çekim önerileri 2 yıl IMAX'in sanal gerçeklik salonları 2017'ye kaldı 2 yıl Dev telekomünikasyon şirketi AT&T sahte aramaları engelleyecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’de Uber kullanan kişilere 281 TL ceza kesiliyor Sonraki Elon Musk'tan fosil yakıtlarla ilgili öldürücü cevap 2 yıl Reklam verenlerden ve yayıncılardan günde 5 milyon dolar çalan Methbot açığa çıktı 2 yıl Türk kardeşlerin oyun şirketi Crytek dört stüdyosunu kapatıyor 2 yıl 2016 yılının en popüler dizi ve filmleri belli oldu 2 yıl TSK, Suriye’de kullanılan RQ-20 Puma İHA’dan fotoğraf paylaştı 2 yıl Nintendo Switch tablette farklı dock üzerinde farklı 2 yıl WhatsApp ve Facebook birleşimine Avrupa Komisyonu'ndan suçlama geldi 2 yıl Twitter artık son dakika haberlerini bildirim olarak gönderecek 2 yıl Super Mario Run 3 günde 14 milyon dolar topladı 2 yıl CES 2017 fuarında düzenleyici kuruluş geçidi 2 yıl Tesla, Volvo'nun iç mekandan sorumlu mühendisini bünyesine kattı 2 yıl Mac Pro tarihe mi karışıyor? 2 yıl İşte tam 2 petabayt boyutundaki devasa evren haritası "Tarihin en büyüğü" 2 yıl Find My Phone belgeseli çalınan bir telefonun yolculuğunu takip ediyor 2 yıl WD Blue 1TB SSD inceleme videosu "WD'den F/P odaklı performanslı SSD" 2 yıl Akıllı telefon dünyasında casus yazılım skandalı 2 yıl Apple yeni MacBook'un pil ömrünü arttırmak istedi ancak bunu yapamadı 2 yıl Japonya'nın yeni nesil mini roketi Epsilon-2 ilk kez fırlatıldı: İşte o anlar (VİDEO) 2 yıl Bir Tesla kaza haberi de Estonya'dan geldi 2 yıl Azerbaycan İsrail'in meşhur hava savunma sistemine talip Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim