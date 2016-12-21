Türkiye’de Uber kullanan kişilere 281 TL ceza kesiliyor

Mobil uygulama üzerinden kişisel taksi hizmeti sağlayan Uber uygulaması ülkemizde de aktif şekilde kullanılıyor. Tüm bu ilgiye rağmen halen yasallığı tartışılan, taksicilerin ise korsan olarak nitelendirdiği Uber’in İstanbul’da hizmet veren bazı araçları yakın geçmişte polis tarafından bağlanmıştı.

Edinilen bilgilere göre sürücülerin yanı sıra ulaşımını bu uygulama ile sağlayan yolculara da ceza yağıyor. Öyle ki son olarak İstanbul Etiler’de kontrol yapan trafik ekipleri, Uber’in Mercedes Vito gibi lüks hafif ticari modellerinin bulunduğu "UberXL" kategorisindeki araçları bağladı ve "Yasa dışı ulaşım aracı kullanmak" nedeniyle yolculara 281 TL ceza kesti.

Türkiye'de 4 ay içerisinde 912 adet Uber aracı bağlandı

Kazancını Uber üzerinden sağlayan sürücüler ülkemizde şehir içi taşımacılıkta kullanılan "D2 yetki" belgelerine sahip olduklarını ve bu yüzden yasal olması gerektiğini ifade ediyorlar fakat diğer bir kesim ise bu belgenin Uber gibi servislerde geçerli olmadığını, ilgili kanun kapsamında korsan statüsüne girdiğini savunuyorlar.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre 4 ay içerisinde Uber kullanan 912 adet aracın ekipler tarafından bağlandığı belirtiliyor. Taksi şoförlerinin büyük bir bölümü ise Uber’in korsan taşımacılık yaptığı söyleyerek uygulamanın tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyorlar. Vatandaşlar ise Uber’in özgür ortamda doğmuş bir marka olduğunu, D2 yetki belgesiyle şehir içi tarifesiz yolcu taşımacılığının yapılabildiğini ve uygulamanın korsan taksiyle karıştırılmaması gerektiğini ifade ediyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uber Türkiye Ülke Müdürü Neyran Bahadırlı ise ortada yanlış anlaşılmanın olduğunu, UberXL araçların Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Belediyesi’nden gerekli izinleri aldıklarını ve vergi ödediklerini dile getiriyor. Uber’in ekonomiye, ulaşıma ve turizme katma değer sağladığının altını çizen Bahadırlı, sorunun çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.