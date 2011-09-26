BMW, Nuance TTS (sesten metne dönüştürme) teknolojisini araç içi bilgisayar sistemine entegre ediyor

Haber Editörü
Apple’ın yakın zamanda lanse etmesi beklenen mobil işletim sistemi iOS 5 ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi Dictation olacağı tahmin edilen sesi metne dönüştürme özelliği olacak. Bu özellik için Nuance firması ile ortaklığa giden Apple sadece kendisi için değil diğer firmalar için de yeni teknolojilerin kapısını aralıyor.
Ünlü otomotiv üreticisi BMW araç içi bilgisayar sistemi iDrive'a mesajları, sosyal ağlarda güncellemeleri ve RSS beslemelerini okuyacak bir özelliğin entegrasyonu için Nuance firmasıyla işbirliği yaptı. Özellik iPhone 5’teki ile aynı fonksiyonları sunacak.
BMW'nin iDrive sistemi hali hazırda ses yoluyla aramaları yanıtlayıp reddedebiliyor. Nuance işbirliği ise 14 farklı dilde sesten metne dönüştürme, SMS ve epostaları okuma gibi özellikler kazandıracak.
BMW'nin otomobilin içindeki ve dışındaki tüm bilgi, iletişim ve yardımcı sistemlerinin birbirleriyle tamamen tek bir ağ üzerinden bağlantılı olmasını sağladığı ConnectedDrive ile iDrive sistemi Facebook ve Twitter'a erişerek durum güncellemelerini ve mesajları, RSS beslemelerine bağlanarak ise yeni içerikleri sesli olarak okuyabiliyor.
İnternet erişimi ise sisteme bağladığınız iPhone vasıtasıyla oluyor. Play tuşuna bastığınızda aktif olan sistem, güvenlik sistemi olarak da görev yapıyor. Ayrıca iPhone takvimine bağlanarak randevularınızı hatırlatıyor. iDrive internete bağlıyken çevrimiçi radyo akışları da sunuyor.
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STT olması lazım haklısınız.
bahsettiğin: seslerin metin olarak okuması
anlamadığın: seslerin metinlere çevrilmesinin daha komplike ve zor işlem olup, bir otomobilde bunun uygulanması ve tüm müşterilerine sunabilmesi..
BMW Connected Drive - BMW Assist ve BMW iDrive konusunda biraz araştırma yap, BMW başlığı altında makalelerim var.. bu sistemin bahsi geçen bu sistemlere entegresinin zorluğunu ve yapılabileceklerini yani ne kadar komplike ve sorunsuz çalışması gerektiğini bir düşün.. ondan sonra ben "geçerim bunları" sen canını sıkma..
üniversite hayatında başarılar, hocalarını doğru bir şekilde anlaman dileğiyle...
Boş konuşuyo demek kolay tabi neyse daha fazla uzatmaya gerek yok.
neyi duydun mu? Adam seni eleştirmiş ondan da haberin yok.. Söyleneni anladığında tartışırız..
o yazıda adam seni eleştirmiş...
ayrıca bunu 6 milyar insanla tartış, 5buçuk milyarı "sesin metne dönüştürülmesini zor bulur"
git doğulu biriyle laz birini konuştur bakalım o cihaza... o savunduğun sistem anlayabilecek mi... ama aynı kişiler sistem sesini rahatlıkla anlicaklardır.
bunu anlayamamak çok garip ama ayıp değil sonuçta. ayıp olan buradaki tutum.
Yani dostum. Ama arkadaş diretiyor üstün teknoloji diye:)
olayi yanlis anladığın gibi yanlis idrak etmisin, dediklerimi yanlis anliyorsun, üstüne üstlük laf çarpıtma da son noktayı gecmisin...
benim hangi lafımda üstün teknoloji ibaresi var?
hangi lafımda diretme var.. Senin kafan iyi demek ki...
bu sistemi bir cep telefonunda kullanmak ile otomobilin hali hazirdaki sistemine aktarmak arasinda daglar kadar fark var.. Otomobildeki sistemler oyle cep telefonundaki gibi OTA'dan, software update programları gibi güncelleme ile tak diye olmuyor.. ben bunu belirtmek istedim..
olayi yanlis anladığın gibi neyin ne oldugunu da bilmediğinden anca bos bos konuşursun oyle.. Açta BMW connected drive nedir? Turkiye'de çalışır mı? Çalışırsa bu sistem nasil çalışır? İşe yararliligi nedir bir öğren.. Ondan sonra konuyu irdeleriz birlikte...
kısacası, okuduğunu anlamamak + boş konuşmak..
Arkadaşım bırak ya hangisi daha zor bir teknoloji hangisinin yapılması daha zor sence?
özgün ol biraz konuşmak için konuşma!
Bunuda mı apple bulmuş oldu ya yok artık. Ford Focus 3 de bu özellik var zaten. Metinleri sesli olarak okuyabiliyor aaaa hiç olur mu nasıl bi teknoloji bu ya hiç duymadık biz. Apple herzamn yaptığını yapıyor.
Makyaj+Palavara