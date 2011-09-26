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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW, Nuance TTS (sesten metne dönüştürme) teknolojisini araç içi bilgisayar sistemine entegre ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,4b
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15
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın yakın zamanda lanse etmesi beklenen mobil işletim sistemi iOS 5 ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi Dictation olacağı tahmin edilen sesi metne dönüştürme özelliği olacak. Bu özellik için Nuance firması ile ortaklığa giden Apple sadece kendisi için değil diğer firmalar için de yeni teknolojilerin kapısını aralıyor.

Ünlü otomotiv üreticisi BMW araç içi bilgisayar sistemi iDrive'a mesajları, sosyal ağlarda güncellemeleri ve RSS beslemelerini okuyacak bir özelliğin entegrasyonu için Nuance firmasıyla işbirliği yaptı. Özellik iPhone 5’teki ile aynı fonksiyonları sunacak.

BMW'nin iDrive sistemi hali hazırda ses yoluyla aramaları yanıtlayıp reddedebiliyor. Nuance işbirliği ise 14 farklı dilde sesten metne dönüştürme, SMS ve epostaları okuma gibi özellikler kazandıracak.

BMW'nin otomobilin içindeki ve dışındaki tüm bilgi, iletişim ve yardımcı sistemlerinin birbirleriyle tamamen tek bir ağ üzerinden bağlantılı olmasını sağladığı ConnectedDrive ile iDrive sistemi Facebook ve Twitter'a erişerek durum güncellemelerini ve mesajları, RSS beslemelerine bağlanarak ise yeni içerikleri sesli olarak okuyabiliyor.

İnternet erişimi ise sisteme bağladığınız iPhone vasıtasıyla oluyor. Play tuşuna bastığınızda aktif olan sistem, güvenlik sistemi olarak da görev yapıyor. Ayrıca iPhone takvimine bağlanarak randevularınızı hatırlatıyor. iDrive internete bağlıyken çevrimiçi radyo akışları da sunuyor.

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TikaMasala 8 yıl
TTS sakın Text to Speech yani yazıyı sesli okuma olmasın?
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Krandei 8 yıl TikaMasala
muratremix

TTS sakın Text to Speech yani yazıyı sesli okuma olmasın?

STT olması lazım haklısınız.
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Foo Fighters 8 yıl
Geç bunları ya. Ben lafın gelişi diyorum kelimesi kelimesine alıntı yapmadım sana. Saçmala ya arkadaş kendi söylesin kimi eleştirdiğini.
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AlkanExclusive 8 yıl
konu: sesin metine çevrilmesi

bahsettiğin: seslerin metin olarak okuması

anlamadığın: seslerin metinlere çevrilmesinin daha komplike ve zor işlem olup, bir otomobilde bunun uygulanması ve tüm müşterilerine sunabilmesi..

BMW Connected Drive - BMW Assist ve BMW iDrive konusunda biraz araştırma yap, BMW başlığı altında makalelerim var.. bu sistemin bahsi geçen bu sistemlere entegresinin zorluğunu ve yapılabileceklerini yani ne kadar komplike ve sorunsuz çalışması gerektiğini bir düşün.. ondan sonra ben "geçerim bunları" sen canını sıkma..

üniversite hayatında başarılar, hocalarını doğru bir şekilde anlaman dileğiyle...
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Foo Fighters 8 yıl
Duydun mu TechZone kardeşim..
Boş konuşuyo demek kolay tabi neyse daha fazla uzatmaya gerek yok.
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AlkanExclusive 8 yıl

ismky
Duydun mu TechZone kardeşim..
Boş konuşuyo demek kolay tabi neyse daha fazla uzatmaya gerek yok.

neyi duydun mu? Adam seni eleştirmiş ondan da haberin yok.. Söyleneni anladığında tartışırız..
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Donanımcı Aras 8 yıl Foo Fighters
ismky

Duydun mu TechZone kardeşim..



Boş konuşuyo demek kolay tabi neyse daha fazla uzatmaya gerek yok.

o yazıda adam seni eleştirmiş...

ayrıca bunu 6 milyar insanla tartış, 5buçuk milyarı "sesin metne dönüştürülmesini zor bulur"

git doğulu biriyle laz birini konuştur bakalım o cihaza... o savunduğun sistem anlayabilecek mi... ama aynı kişiler sistem sesini rahatlıkla anlicaklardır.

bunu anlayamamak çok garip ama ayıp değil sonuçta. ayıp olan buradaki tutum.
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Foo Fighters 8 yıl
furkant1
Elimde S8500 bada 2.0 Beta (KH3) var aynısını yapabiliyor..

Yani dostum. Ama arkadaş diretiyor üstün teknoloji diye:)
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AlkanExclusive 8 yıl

ismky
furkant1
Elimde S8500 bada 2.0 Beta (KH3) var aynısını yapabiliyor..

Yani dostum. Ama arkadaş diretiyor üstün teknoloji diye:)

olayi yanlis anladığın gibi yanlis idrak etmisin, dediklerimi yanlis anliyorsun, üstüne üstlük laf çarpıtma da son noktayı gecmisin...

benim hangi lafımda üstün teknoloji ibaresi var?

hangi lafımda diretme var.. Senin kafan iyi demek ki...

bu sistemi bir cep telefonunda kullanmak ile otomobilin hali hazirdaki sistemine aktarmak arasinda daglar kadar fark var.. Otomobildeki sistemler oyle cep telefonundaki gibi OTA'dan, software update programları gibi güncelleme ile tak diye olmuyor.. ben bunu belirtmek istedim..

olayi yanlis anladığın gibi neyin ne oldugunu da bilmediğinden anca bos bos konuşursun oyle.. Açta BMW connected drive nedir? Turkiye'de çalışır mı? Çalışırsa bu sistem nasil çalışır? İşe yararliligi nedir bir öğren.. Ondan sonra konuyu irdeleriz birlikte...
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furkant1 8 yıl
Elimde S8500 bada 2.0 Beta (KH3) var aynısını yapabiliyor..
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AlkanExclusive 8 yıl
evet evet çok kolay bir teknoloji hı hı...
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AlkanExclusive 8 yıl
metinleri sesli okumak başka, senin söylediğini yazması başka...

kısacası, okuduğunu anlamamak + boş konuşmak..
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Foo Fighters 8 yıl AlkanExclusive
TechZone

metinleri sesli okumak başka, senin söylediğini yazması başka...

kısacası, okuduğunu anlamamak + boş konuşmak..

Arkadaşım bırak ya hangisi daha zor bir teknoloji hangisinin yapılması daha zor sence?

özgün ol biraz konuşmak için konuşma!
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Foo Fighters 8 yıl
"Apple sadece kendisi için değil diğer firmalar için de yeni teknolojilerin kapısını aralıyor"
Bunuda mı apple bulmuş oldu ya yok artık. Ford Focus 3 de bu özellik var zaten. Metinleri sesli olarak okuyabiliyor aaaa hiç olur mu nasıl bi teknoloji bu ya hiç duymadık biz. Apple herzamn yaptığını yapıyor.
Makyaj+Palavara
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