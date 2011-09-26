BMW, Nuance TTS (sesten metne dönüştürme) teknolojisini araç içi bilgisayar sistemine entegre ediyor

Apple’ın yakın zamanda lanse etmesi beklenen mobil işletim sistemi iOS 5 ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi Dictation olacağı tahmin edilen sesi metne dönüştürme özelliği olacak. Bu özellik için Nuance firması ile ortaklığa giden Apple sadece kendisi için değil diğer firmalar için de yeni teknolojilerin kapısını aralıyor.





Ünlü otomotiv üreticisi BMW araç içi bilgisayar sistemi iDrive'a mesajları, sosyal ağlarda güncellemeleri ve RSS beslemelerini okuyacak bir özelliğin entegrasyonu için Nuance firmasıyla işbirliği yaptı. Özellik iPhone 5’teki ile aynı fonksiyonları sunacak.





BMW'nin iDrive sistemi hali hazırda ses yoluyla aramaları yanıtlayıp reddedebiliyor. Nuance işbirliği ise 14 farklı dilde sesten metne dönüştürme, SMS ve epostaları okuma gibi özellikler kazandıracak.





BMW'nin otomobilin içindeki ve dışındaki tüm bilgi, iletişim ve yardımcı sistemlerinin birbirleriyle tamamen tek bir ağ üzerinden bağlantılı olmasını sağladığı ConnectedDrive ile iDrive sistemi Facebook ve Twitter'a erişerek durum güncellemelerini ve mesajları, RSS beslemelerine bağlanarak ise yeni içerikleri sesli olarak okuyabiliyor.





İnternet erişimi ise sisteme bağladığınız iPhone vasıtasıyla oluyor. Play tuşuna bastığınızda aktif olan sistem, güvenlik sistemi olarak da görev yapıyor. Ayrıca iPhone takvimine bağlanarak randevularınızı hatırlatıyor. iDrive internete bağlıyken çevrimiçi radyo akışları da sunuyor.