BMW, elektrikli araçları için kablosuz şarj sistemi geliştiriyor

Büyük firmaların katkıları ve seri üretim uyarlamaları sayesinde sayıları artan elektrikli araçlar, teknolojik olarak da çok daha kullanışlı hale gelmeye devam ediyor. Bu pazar içerisinde i3 ve i8 model isimli otomobilleriyle yer alan BMW, gelen bilgilere göre bu araçlarıyla uyumlu kablosuz endüktif şarj sistemi üzerinde çalışma gösteriyor.





Şimdilik prototip aşamasında bulunan sistem ile araçların herhangi bir kablo bağlantısı olmadan şarj edilmesine imkan tanıyan BMW, bu işlemi hem yere hem de araca bağlanan bobinler yardımıyla yapıyor ve hazırlanan özl uygulama ile Wi-Fi üzerinden sürücüye bilgi verebiliyor. Şu an için %90 verimle çalıştığı ve 3.6 kW enerji aktarabildiği söylenen sistem, bu değerler ile BMW i8 modelini 2 saat gibi bir sürede şarj edebiliyor ve ilerleyen dönemde 3.6 kW'lık değerin 7 kW seviyesine çıkartılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tüm teknik altyapının suya karşı dayanıklı olmasıyla dış mekan kullanımına da uygun olan kablosuz şarj sistemi, iki bobin arasını sürekli olarak izliyor ve olası tehlikeli durumları önlemek için anlık kesinti yapabiliyor.

BMW, kablosuz endüktif şarj sistemini mevcut i serisi ve gelecek hibrit otomobiller için üretime sokmayı hedefliyor. Firmanın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=bmw-group-is-pressing-ahead-with-the-development-of-systems-for-inductive-charging-of-electric-and&outputChannelId=6&id=T0186710EN&left_menu_item=node__5236#