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BMW, elektrikli araçları için kablosuz şarj sistemi geliştiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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BMW, elektrikli araçları için kablosuz şarj sistemi geliştiriyor
Büyük firmaların katkıları ve seri üretim uyarlamaları sayesinde sayıları artan elektrikli araçlar, teknolojik olarak da çok daha kullanışlı hale gelmeye devam ediyor. Bu pazar içerisinde i3 ve i8 model isimli otomobilleriyle yer alan BMW, gelen bilgilere göre bu araçlarıyla uyumlu kablosuz endüktif şarj sistemi üzerinde çalışma gösteriyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan sistem ile araçların herhangi bir kablo bağlantısı olmadan şarj edilmesine imkan tanıyan BMW, bu işlemi hem yere hem de araca bağlanan bobinler yardımıyla yapıyor ve hazırlanan özl uygulama ile Wi-Fi üzerinden sürücüye bilgi verebiliyor. Şu an için %90 verimle çalıştığı ve 3.6 kW enerji aktarabildiği söylenen sistem, bu değerler ile BMW i8 modelini 2 saat gibi bir sürede şarj edebiliyor ve ilerleyen dönemde 3.6 kW'lık değerin 7 kW seviyesine çıkartılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tüm teknik altyapının suya karşı dayanıklı olmasıyla dış mekan kullanımına da uygun olan kablosuz şarj sistemi, iki bobin arasını sürekli olarak izliyor ve olası tehlikeli durumları önlemek için anlık kesinti yapabiliyor.
BMW, kablosuz endüktif şarj sistemini mevcut i serisi ve gelecek hibrit otomobiller için üretime sokmayı hedefliyor. Firmanın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
BMW, elektrikli araçları için kablosuz şarj sistemi geliştiriyor

https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=bmw-group-is-pressing-ahead-with-the-development-of-systems-for-inductive-charging-of-electric-and&outputChannelId=6&id=T0186710EN&left_menu_item=node__5236# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
murettep 5 yıl
kW i biz güç diye bilirdik ne ara enerji birimi olmuş yav?
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AlkanExclusive 5 yıl
Güzel haber
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Paroksetin 5 yıl
Petrol çevre kirliliğinden başka bir işe yaramıyor.Dünya genelinde elektrikli araçların yaygınlaşması gerek.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Bu sistemi ilk japonlar geliştirdi kim ne derse desin
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..NeyzeN.. 5 yıl Guest-323E4D72D
İstanbulBeyfendisi
Bu sistemi ilk japonlar geliştirdi kim ne derse desin

Arkasından Renault un hamlesi geldi
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GuitarxtanbuL 5 yıl
Almanlar Japonlar üstüne tanımam
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Autopilot 5 yıl
Bmw Yenilikçi Olmaya Devam Ediyor.
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BARIŞ55 5 yıl Autopilot
StillDre

Bmw Yenilikçi Olmaya Devam Ediyor.

Yenilikçi değil de kılıfına uyduruyor diyelim.

İlk yapana bakaırm ben.

Elektrikli araç teknolojisi yeni teknolojiymiş gibi uzaktan uzaktan lanse ediliyor.

Petrol savaşları ve emperyalizm olmasa Biz bu teknolojiye çok önceden geçerdik.
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matmuhendisi 5 yıl
sistem harika inanılmaz mükemmel ...
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zotacing 5 yıl
Şimdi hemen bizim halkımızın soracağı sorulara gelelim;

''araya kedi girerse, kediye ne olur?''

''yağmur yağarsa araba çarpılır mı?''
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gigaerman 5 yıl
yine almanlar
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selahattın ısık 5 yıl gigaerman
gigaerman

yine almanlar


Eğer ki haber Brezilya da duyuruldu ise aynı cümleyi bir çok BREZİLYA VATANDAŞI kullanmıştır...
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ilker67 5 yıl gigaerman
gigaerman
yine almanlar


Kablosuz şarj telefonlarda güncel olarak kullanılıyor zaten. Sony Z2'de var mesela. Fikir özgün değil yani.
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