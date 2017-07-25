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BMW, elektrikli modellerin önünü açacak yeni bir araç mimarisi geliştirdi

BMW, bugün yayınladığı basın açıklamasıyla gelecekteki elektrikli araç planları ve 2019 üretime girmesi planlanan tamamen elektrikli Mini 3-kapı modelinin detaylarını paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW bugün yaptığı duyurularla elektrikliye geçiş planlarının bir kısmını açıkladı. Açıklamaların odağında bütün model serilerinin elektrikliye geçmesinin önünü açacak olan yeni araç mimarisi yer alırken, firma aynı zamanda bir sonraki tamamen elektrikli aracı Mini 3-kapının üretim planlarını da ayrıntılarıyla anlattı.
Firma basın açıklamasında, bütün serilerinin tamamen elektrikli veya prizli hibrit olabileceğini belirtirken, önümüzdeki yıllarda pazara daha çok elektrikli araç süreceğini ve 2020 sonrasında şirketin yeni nesil araç mimarisinin daha fazla elektrikli araca olanak sağlayacağı belirtiliyor.
Bütün bu gelişme ve açıklamalara rağmen görünen o ki Alman üretici 2025 yılı için koyduğu %15-%25 oranında tamamen elektrikli ve hibrit araç satışı hedefini değiştirmemiş durumda.
Mini markası ile ilgili planlarından da bahseden BMW, markanın 3 kapılı modeline tamamen elektrikli bir versiyonun kazandırılacağını müjdelemiş. 2019 yılında üretime girecek bu tamamen elektrikli aracın güç ünitesi BMW Grubu'nun Bavyera'daki Dingolfing ve Landshut fabrikalarında üretilecek daha sonrasında ise Mini 3-kapının üretim tesisi olan Oxford fabrikasında araçlara yerleştirilecek.

https://electrek.co/2017/07/25/bmw-electric-car-architecture-mini/ Yorum Yaz
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Greylights 2 yıl en beğenilen TSY
Orijinalden alıntı: TSY

bence elektrikli işinde bmw lider konuma gelir. i8 sayesinde müthiş ilerleme katettiler. zaten her türlü araç kategorisinde platformları mevcut kademeli olarak tamamen elektrikliye taşıyacak firmaların en başında gelecektir. tesla için yine söylüyorum show dünyasının belirli bir zamanlık dilimde kalacaktır sonra diğer namıdeğer yok olan üreticiler gibi yok olacaktır. ellerindeki motor batarya ve otonom sürüşe dayalı yatırım yaparlarsa ayakta kalır.

Tesla nın yok olabilmesi için diğer markaların bişeyler yapmaya başlaması lazım. Adamlar sedan yaptı, SUV yaptı, şimdi kompakt sedan da yapıyor ileride de pickup vs yaptımı tamam. Parası olan diğer markaların yüzüne bakmaz özellikle şimdiki teknoloji sever nesil için. Bmw ler audi ler felan hikaye. Daha orta konsol daki 100tl lik tablet ekranlarını geliştiremediler. Tesla nın baz donanımı bile lüks. Alman marka arabaları full alınca baz donanımın iki katı fiyat alıyorlar. Hala şaşırıyorum alanlarda nasıl bir kazıklanma isteği var çözemedim
Orijinalden alıntı: TSYbence elektrikli işinde bmw lider konuma gelir. i8 sayesinde müthiş ilerleme katettiler. zaten her türlü araç kategorisinde...
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axaxa 2 yıl
Hepinizin sonu böyle olacak
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DH Misafiri 2 yıl
İçten yanmalı motor için tasarlanmış platformlara elektirik motoru takmak, at arabasına dizel motor takmak kadar saçma. Elektrikli araç yapacaksan ağırlığı ,hızı ,fiyatı düşüreceksin. Tepesine yerleştireceğin 1-2 m² panelle günde 50 km yapabilen motosiklet ağırlığında maksimum hızı 100 geçmeyen şehir içi aracı yapıldığı vakit dizel ve benzinli otomobillerin Tamamı çöpe gider.
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fantomasds 2 yıl
Çin geliyoooorrr! Çinli üreticilerle başta dalga geçtiler, kaza testinde dökülüyor arabalarınız v.s. diye. Ancak Çin çok hızlı gelşti otomobil sektöründe. İçten yanmalı motorlarla devam edilseydi bir 10 yıl sonra kimse Çin arabalarıyla rekabet edemeyecekti. Elektrikli motorlarla sadece vakit kazandılar. 10 yıl değilde 20 yılda yakalayacak Çin onları. Esas elektrikli motorları hızlandıran gelişme 7 kız kardeş olarak bilinen batılıların elindeki petrol kartelinin zayıflaması. Petrol üreten ülkeler artık isyan ediyor. Batının tatlı karı bitiyor. Venezzuella, İran, Katar gibi ülkeler hidrokarbon kaynaklarını kendi ülkeleri için kullanmak istiyor. Orta Asyadaki zengin hidrokarbon kaynakları olan Rusyayla da mücadele halinde Batı. Kısacası bundan 100 yıl öncede elektrikli araba vardı. Ancak petrol üzerinden sömürge sistemini kuran Batı, tatlı karını sürdürebilmek için petrolü tercih etti. Elektriği seçmedi. Menfaatler değişince elektriğe yöneldi. Şunu da ekleyelim yenilenebilir enerji kaynağından üretmediğiniz sürece elektrik üretmek de de en az fosil yakıtlar kadar çevreyi kirletir.
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cancan_burak 2 yıl
Bmwnin öncelikle tüm modellerini hibrite çevirmesi lazım. Elinde teknolojisi de var. G20de Göreceğiz ne düşündüklerini
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlısı Olsun,bizim açımızdan baktığımızda rekabet iyidir ama Bizim ülke ne yapıyor bu konularda oda önemli.
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AO 2 yıl
10-15 yıl içinde araçların tasarımlarıda ciddi şekilde değişecek. Tam elektrikli motorlara geçince artık uzun ön burun yerine daha toparlak fakat yaşam alanı çok daha geniş ve otonom sistemin gelişmesiyle salon da oturur gibi oturma düzenine sahip araçlar dizayn edilmeye başlayacak. Şu anki araçlarda motor şanzıman egsoz gibi aksamlar çok yer tutuyor ağırlığı arttırıyor bunların azalması ve küçülmesi her türlü doğa dostu olacak zaten.
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TSY 2 yıl
bence elektrikli işinde bmw lider konuma gelir. i8 sayesinde müthiş ilerleme katettiler. zaten her türlü araç kategorisinde platformları mevcut kademeli olarak tamamen elektrikliye taşıyacak firmaların en başında gelecektir. tesla için yine söylüyorum show dünyasının belirli bir zamanlık dilimde kalacaktır sonra diğer namıdeğer yok olan üreticiler gibi yok olacaktır. ellerindeki motor batarya ve otonom sürüşe dayalı yatırım yaparlarsa ayakta kalır.
1 Yanıt Yanıtla
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Greylights 2 yıl TSY
Orijinalden alıntı: TSY

bence elektrikli işinde bmw lider konuma gelir. i8 sayesinde müthiş ilerleme katettiler. zaten her türlü araç kategorisinde platformları mevcut kademeli olarak tamamen elektrikliye taşıyacak firmaların en başında gelecektir. tesla için yine söylüyorum show dünyasının belirli bir zamanlık dilimde kalacaktır sonra diğer namıdeğer yok olan üreticiler gibi yok olacaktır. ellerindeki motor batarya ve otonom sürüşe dayalı yatırım yaparlarsa ayakta kalır.

Tesla nın yok olabilmesi için diğer markaların bişeyler yapmaya başlaması lazım. Adamlar sedan yaptı, SUV yaptı, şimdi kompakt sedan da yapıyor ileride de pickup vs yaptımı tamam. Parası olan diğer markaların yüzüne bakmaz özellikle şimdiki teknoloji sever nesil için. Bmw ler audi ler felan hikaye. Daha orta konsol daki 100tl lik tablet ekranlarını geliştiremediler. Tesla nın baz donanımı bile lüks. Alman marka arabaları full alınca baz donanımın iki katı fiyat alıyorlar. Hala şaşırıyorum alanlarda nasıl bir kazıklanma isteği var çözemedim
1 Yanıt Yanıtla +15
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Kerim5100 2 yıl
BMW'nin de sonunda ortak platform olayına girmiş olması güzel. Böylece hem AR-GE masraflarından hem de zamandan tasarruf edebilecekler. Elektrik adaptasyonuna girmiyorum bile...
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St Batuhan 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

BMW'nin de sonunda ortak platform olayına girmiş olması güzel. Böylece hem AR-GE masraflarından hem de zamandan tasarruf edebilecekler. Elektrik adaptasyonuna girmiyorum bile...

Ortak platform dediğinde ilk düşündüğüm konsorsiyum durumu oldu ama kendi araçları için ortak :( Ayrıca 15-25 de çok düşük bir değer zira hibrit söz konusu. Model 3 ile umarım daha dikkat çekici bir etki yapıp Model Y ya da ne olacaksa sıradakiyle de sarsar zira adımlar var ama beklenenden yavaş ve hızlı şarj için asıl ortak bir sistem şart.
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