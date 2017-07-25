BMW, elektrikli modellerin önünü açacak yeni bir araç mimarisi geliştirdi

BMW bugün yaptığı duyurularla elektrikliye geçiş planlarının bir kısmını açıkladı. Açıklamaların odağında bütün model serilerinin elektrikliye geçmesinin önünü açacak olan yeni araç mimarisi yer alırken, firma aynı zamanda bir sonraki tamamen elektrikli aracı Mini 3-kapının üretim planlarını da ayrıntılarıyla anlattı.

Firma basın açıklamasında, bütün serilerinin tamamen elektrikli veya prizli hibrit olabileceğini belirtirken, önümüzdeki yıllarda pazara daha çok elektrikli araç süreceğini ve 2020 sonrasında şirketin yeni nesil araç mimarisinin daha fazla elektrikli araca olanak sağlayacağı belirtiliyor.

Bütün bu gelişme ve açıklamalara rağmen görünen o ki Alman üretici 2025 yılı için koyduğu %15-%25 oranında tamamen elektrikli ve hibrit araç satışı hedefini değiştirmemiş durumda.

Mini markası ile ilgili planlarından da bahseden BMW, markanın 3 kapılı modeline tamamen elektrikli bir versiyonun kazandırılacağını müjdelemiş. 2019 yılında üretime girecek bu tamamen elektrikli aracın güç ünitesi BMW Grubu'nun Bavyera'daki Dingolfing ve Landshut fabrikalarında üretilecek daha sonrasında ise Mini 3-kapının üretim tesisi olan Oxford fabrikasında araçlara yerleştirilecek.

https://electrek.co/2017/07/25/bmw-electric-car-architecture-mini/