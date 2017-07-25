Hyundai araç içi konuşma tanıma özelliği için Kakao ile anlaştı

Güney Kore'li chat firması Kakao, Hyundai Motor ve Kia Motors ile yaptığı anlaşma neticesinde firmaların Kakao I yapay zeka teknolojisine sahip araçlarına sunucu tabanlı konuşma tanıma sistemi yerleştirecek.

Hyundai ve Kia ile ortak olarak geliştirilen teknoloji ilk olarak Eylül ayında Hyundai'nin alt markası Genesis'in G70 modelinde yer alacak. Teknoloji sürücünün direksiyonda yer alan sesli komut düğmesi ile gideceği yere ait rotayı tek seferde bulabilmesini sağlayacak. Sürücünün komutları ilk olarak tanıma için Kakao sunucularına gidecek, oradan Kakao Map sunucularına yönlendirilecek ve son olarak ise rota olarak araç bilgisayarına geri dönecek.

Teknoloji devi dış ortamda Hyundai ve Kia ile varlığını oluştururken, ev içinde ise bu ayın başlarında tanıtılan Kakao Mini isimli akıllı hoparlör ile yer alacak. Firmanın bu servislerine sahip olan ürün ve cihazlarda "Kakao I inside" logosu yer alacak.