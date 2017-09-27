BMW, elektrikli ve hibrit araçları için kablosuz şarj cihazı satışa sunacak

BMW, bataryaya sahip modellerinden birisi için kablosuz şarj cihazı piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Markanın orta üst segment modeli 530e iPerformance prizli hibrit için sunmaya hazırlandığı kablosuz şarj cihazı ile Alman üretici sektördeki ilkler arasına girecek.

Gücünü 220 volt prizden alan cihaz sunduğu 3,2 kWh şarj değeri ile 530e iPerformance modelinin 9,4 kWh kapasiteli bataryasını 3,5 saatlik bir sürede dolduruyor, firmanın açıklamasına göre bu süre aracı kablo ile şarj etme süresine oldukça yakın bir değer. Şarj cihazının kullanımıyla ilgili özel bir video yayınlayan BMW, aracın şarj cihazına doğru şekilde yerleştirilmesi için yer alan yardım ekranını da kamuoyuna tanıtmış. Videoda da görüldüğü üzere şarj cihazının kullanımı oldukça basit.

Şu an için henüz test aşamasında olan teknoloji ilk etapta Kuzey Amerika pazarında sunulmayacak olsa da BMW, kablosuz şarj cihazını önümüzdeki yılın başlarında başka pazarlarda piyasaya sürmeyi planlıyor. İlk olarak yalnızca 530e iPerformance modeli ile satılması planlanan cihaz daha sonrasında 330e, 740e ve X5 modellerini barındıran diğer iPerformance araçlarının yanısıra tamamen elektrikli i3 ve hibrit i8 modelleri ile de satışta olacak. Cihazın fiyatı ile ilgili şu an için herhangi bir bilgi yer almıyor.