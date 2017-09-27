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BMW, elektrikli ve hibrit araçları için kablosuz şarj cihazı satışa sunacak

Elektrikli araç hamlelerine devam eden BMW, bu kez de araçları şarj etmesi için kablosuz bir şarj cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW, bataryaya sahip modellerinden birisi için kablosuz şarj cihazı piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Markanın orta üst segment modeli 530e iPerformance prizli hibrit için sunmaya hazırlandığı kablosuz şarj cihazı ile Alman üretici sektördeki ilkler arasına girecek.
Gücünü 220 volt prizden alan cihaz sunduğu 3,2 kWh şarj değeri ile 530e iPerformance modelinin 9,4 kWh kapasiteli bataryasını 3,5 saatlik bir sürede dolduruyor, firmanın açıklamasına göre bu süre aracı kablo ile şarj etme süresine oldukça yakın bir değer. Şarj cihazının kullanımıyla ilgili özel bir video yayınlayan BMW, aracın şarj cihazına doğru şekilde yerleştirilmesi için yer alan yardım ekranını da kamuoyuna tanıtmış. Videoda da görüldüğü üzere şarj cihazının kullanımı oldukça basit.
Şu an için henüz test aşamasında olan teknoloji ilk etapta Kuzey Amerika pazarında sunulmayacak olsa da BMW, kablosuz şarj cihazını önümüzdeki yılın başlarında başka pazarlarda piyasaya sürmeyi planlıyor. İlk olarak yalnızca 530e iPerformance modeli ile satılması planlanan cihaz daha sonrasında 330e, 740e ve X5 modellerini barındıran diğer iPerformance araçlarının yanısıra tamamen elektrikli i3 ve hibrit i8 modelleri ile de satışta olacak. Cihazın fiyatı ile ilgili şu an için herhangi bir bilgi yer almıyor.

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ysuleymany 2 yıl
Bayan sürücülerin, aracı şarj cihazının üstüne çıkarma, cihazı ezme ihtimali nolcak?
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sleepingawake 2 yıl
Kablosuzda büyük kayıplar olur muhtemelen. Kayıp sıfıra inmedikçe ne müzik dinlerken ne şarjda kablosuza geçmeyeceğim.
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urugakhina 2 yıl
menzil şöyle 600-700 km olup, şarj süresi makul mantıklı rakamlara gelmeden zor iş bu elektrikli araç olayı. diyelim ben şehir dışına gideceğim, aynı gün içinde git gel 1000 km yol yapacağım. zaten ciddi yorucu bir yol olacak, bir de 3 saat aracın şarjının dolmasını beklemek ciddi sıkıntı.
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DH Misafiri 2 yıl
bmw de iphone gibi yan üründen geçirmeye başlayacak artık.
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pranis 2 yıl
3.5 saat çılgın bir süre ! harika olmuş lan.
Benim iq plus 3800 mah 4 saatte dolduruyodu :D olmuş.
dolu şarj ile göründüğü gibi 500+ km yapıyorsa cidden hakkını vermiş..
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kadirirdem 2 yıl
Bunu Tesla da yapmalı.
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haberelectro 2 yıl
Mercedeste gecen yil kendi sistemini tanitmisti. Makyajli S560e de sunacaklar.
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Chuckly 2 yıl
Asıl sorun elektrikli arabalara verdiğimiz elektriğin nasıl üretildiği. Elektrikli arabalar geliştikçe daha fazla enerjiye ihtiyacımız olacak ve bu fazla enerjiyi kirli bir şekilde elde edersek, elektrikli sisteme geçmemizin hiçbir mantığı olmayacak.
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khytr89 2 yıl
elektirikli arabalar dizelden bile daha tehlikeli. bu cümlem burada kalsın
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stalker(1979) 2 yıl
Yolları komple bununla kaplasınlar araçlar giderken şarj olsun
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BMW, hibrit ve
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