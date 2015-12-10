BMW i8 Spyder ile CES 2016'da sürpriz yapabilir

Alman otomotiv devi BMW'nin çevreci çözümler ürettiği i serisinin tasarımıyla beğeni toplayan spor modeli i8 yakın zamanda "Spyder" yani üstü açık bir seçeneğe kavuşabilir. Alman gazetesi Handelsblatt'ın firma CEO'su Harold Krueger'dan alıntı yaptığı modelin yakın zamanda duyurulacağı açıklaması sonucu iddialar genel itibariyle Ocak ayında gerçekleşecek olan CES 2016'da toplanmış durumda.

Daha önce bizleri Çin'deki Beijing Motor Show'da 2012 yılında karşılayan BMW i8 Spyder konseptinin bu kez nihai sürüme yakın bir versiyonla karşımıza çıkması bekleniyor. Tüketici elektroniği fuarı olması nedeniyle tasarım yada teknik detaylarından ziyade yeni multimedya seçenekleri ve güvenlik ekipmanları ile ön planda olacağı düşünülen modelin aynı zamanda mevcut coupe model için bazı makyaj özelliklerini getirmesi de beklenen diğer detaylar arasında yer alıyor.

Modeli bilmeyenler için BMW i8 hakkında bir takım detaylar vermek gerekirse arka tekerlere 1,5 litre hacimli 231PS güce sahip turbo beslemeli benzinli motorun güç verdiği araçta ön tekerlere ise 131PS'lik elektrik motoru güç vermekte. 0'dan 100 km/h hıza 4,4 sn.'de ulaşabilen BMW i8 ECO PRO modunda 600 km. menzile sahip.

Modelin üstü açık versiyonunun ise CES 2016 sonrasındaki aylarda satışa sunulması bekleniyor.



http://www.autoexpress.co.uk/bmw/i8/93695/new-bmw-i8-spyder-concept-for-ces-2016