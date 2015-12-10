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BMW i8 Spyder ile CES 2016'da sürpriz yapabilir

BMW, tasarım çizgileri ve teknik detaylarıyla oldukça dikkat çeken hibrit spor modeli i8'e üstü açık Spyder seçeneği kazandırmaya hazırlanıyor, aracın ocak ayındaki CES 2016'da tanıtılması beklenmekte
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW i8 Spyder ile CES 2016'da sürpriz yapabilir
 
Alman otomotiv devi BMW'nin çevreci çözümler ürettiği i serisinin tasarımıyla beğeni toplayan spor modeli i8 yakın zamanda "Spyder" yani üstü açık bir seçeneğe kavuşabilir. Alman gazetesi Handelsblatt'ın firma CEO'su Harold Krueger'dan alıntı yaptığı modelin yakın zamanda duyurulacağı açıklaması sonucu iddialar genel itibariyle Ocak ayında gerçekleşecek olan CES 2016'da toplanmış durumda. 
Daha önce bizleri Çin'deki Beijing Motor Show'da 2012 yılında karşılayan BMW i8 Spyder konseptinin bu kez nihai sürüme yakın bir versiyonla karşımıza çıkması bekleniyor. Tüketici elektroniği fuarı olması nedeniyle tasarım yada teknik detaylarından ziyade yeni multimedya seçenekleri ve güvenlik ekipmanları ile ön planda olacağı düşünülen modelin aynı zamanda mevcut coupe model için bazı makyaj özelliklerini getirmesi de beklenen diğer detaylar arasında yer alıyor.
 
BMW i8 Spyder ile CES 2016'da sürpriz yapabilir
Modeli bilmeyenler için BMW i8 hakkında bir takım detaylar vermek gerekirse arka tekerlere 1,5 litre hacimli 231PS güce sahip turbo beslemeli benzinli motorun güç verdiği araçta ön tekerlere ise 131PS'lik elektrik motoru güç vermekte. 0'dan 100 km/h hıza 4,4 sn.'de ulaşabilen BMW i8 ECO PRO modunda 600 km. menzile sahip.
Modelin üstü açık versiyonunun ise CES 2016 sonrasındaki aylarda satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/bmw/i8/93695/new-bmw-i8-spyder-concept-for-ces-2016 Yorum Yaz
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ylmzsngl 3 yıl en beğenilen
Bence tasarım olarak harika olmuş. Bu modeli ile klasik BMW algısıda değişmiş oluyor aslında.
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umut_baris 3 yıl
Beğeni toplayan?

İlgi bile çekmiyor bu model bilmem anlatabiliyor muyum?

Tesla'yı bu kadar övmüyorsunuz. Editör olarak tarafsız değilsiniz bence.
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orithyia 3 yıl
ucak olmus
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ylmzsngl 3 yıl en beğenilen
Bence tasarım olarak harika olmuş. Bu modeli ile klasik BMW algısıda değişmiş oluyor aslında.
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kadirirdem 3 yıl
tasarımı bmw nin genel hatlarından farklı olmuş ama yinede güzel duruyor...
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aycibin 3 yıl
fiyatına göre performans biraz zayıf.ama daha çok şekil için alınan bir araba.sonuçta alanların ekonomi beklentisi yok.
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Patren 3 yıl
en tipsiz bmw araçalarından olmuş
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lapatid 3 yıl
menzil iyiymis
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itachi237 3 yıl
nişantaşında bir tane duruyor her gün yanından geçiyorum. tozlandı araba
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