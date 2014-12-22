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BMW kendi kendine park yeri bulan aracını tanıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
880
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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CES 2015 fuarına sayılı günler kala yeni tanıtılacak teknolojiler de ortaya çıkmaya başladı. Bu teknolojilerin en dikkat çekicilerinden birisi ise BMW tarafından gelecek biri gözüküyor.
Daha önce araçların kendi kendini park ettikleri teknolojileri bir çok firmada görmüştük, fakat BMW bu işi bir adım daha ileriye götürerek kendine park alanı bulabilen bir teknoloji geliştirmiş durumda. Park yeri bulmak için vakti olmayan sürücüler otopark girişinde araçlarından inip araca komut vererek işlerine devam edebiliyorlar.
 
BMW kendi kendine park yeri bulan aracını tanıtacak

Park asistanını kullanan araç 4 adet tarayıcı lazer ile diğer araçlara çarpmadan yönünü bulabiliyor. Park yerini bulduktan sonra kendini park eden araç kapılarını kilitleyip kapalı konuma geçiyor. Herhangi bir olağan dışı durumda ise araç fren yapıp sürücüsüne uyarı gönderiyor.
Eğer sürücü daha önceden bir zaman ayarladıysa araç o saatte yine sürücüsünü bıraktığı yere geri dönebiliyor. Planlama yapılmamış ise sürücü akıllı telefonu veya saatiyle aracını kendisini alması için çağırabiliyor.Teknolojinin tam detayları ve diğer özellikleri CES 2015 fuarında gösterilecek 

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Intrepid 4 yıl
yıllar geçtikçe araba sürme zevkini öldürüyorlar lüzumsuz bir özellik
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CozgurY 4 yıl
işte tamda ihtiyacım olan teknoloji bu. Bence fazlası ile mükemmel. Bu özellik seri ürerim araçlarda geldiğinde BMW yi yenileme zamanı gelmiş demektir:)
Tabi bide ara içi kamera şart:) Malum bizimkiler çarparlar sonra o bize çarptı derler.
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idemo 4 yıl
Bize kendi kendine park yeri bulan araç yapsınlar yeter, kendimiz de gider park ederiz.
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chosen2007 4 yıl
Bu özellik için 3-4 bin euro ekstra istese bmw, bizdeki vergilerle bu olur 10 bin euro ekstra.. Ne üdüğü belirsiz ve Türkiyede çalışması çok zor olan bu sisteme o kadar para vermek yerine valeye veririm arabayı.. Otopark zaten bedava değil, vale için her seferinde kendin park etme fiyatı üzerine 10 TL fark versem 10 bin euroya 3.000 kere valeye veririm arabayı :) haftada 5 gün arabayı valeye versen 12 sene sürer o kadar para harcaman .. üstelik 12 senede taksit taksit harcamış olursun parayı.. bir de arabada çocuk arabası falan varsa vale onları indirip bindirmene de yardımcı oluyor :) özellikle hanımların baya işine yarıyor bu servis..
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a1g0rithm 4 yıl
Bizim memlekette içinde Şoförü olan araçlar bile park edemiyorken, içi boş Aracın park edebileceğine hiç inanasım gelmiyor.
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umut_baris 4 yıl
Türkiyede yemez o özellik.

Her yer otopark mı? Bunun açıkhava faktörü de var.

Çapraz park eden, park edemeyen orangutanlar var.
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OverClocK1ng 4 yıl
Bırakıp gidiyorsun. Araba park yeri aramaya başlıyor. Akşam çıkıp geliyorsun.
Bakıyorsun ki araba orta bir yerde duruyor.
Meğer park yeri yokmuş da yakıtı bitene kadar dolanıp durmuş. Bitince de kalmış öyle..
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atkosturanadam 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Bırakıp gidiyorsun. Araba park yeri aramaya başlıyor. Akşam çıkıp geliyorsun.
Bakıyorsun ki araba orta bir yerde duruyor.
Meğer park yeri yokmuş da yakıtı bitene kadar dolanıp durmuş. Bitince de kalmış öyle..

Mantikli
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meganers 4 yıl
Bence navigasyon ekranına canlı uydu görüntüsü gelse kendini uydudan görsen ve çevrede arabayi park edebilecegin boş alanları görsen harika bir sistem olurdu. Tabi bu sadece dışarı için,kapalı garaj larda da radar gibi bi sistem boş park yerlerini algilayip yinlendirebilirdi mesela. 2 dk da nası yazdım ama bence çok yararlı olurdu.
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Schnitter 4 yıl
Park yeri yasak bolgeye park ederse ne olacak?
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DaRKFoRCeS 4 yıl
böyle otomatik sistemli araçlar çok tatlı görünüyor. sahip olamayacak olsamda alternatif Enerji ve teknolojiler çok güzel.
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ilteris_ 4 yıl
bizim millet buna yazılım atar 2 arabalık yere tek başına parkettirir. maazallah biri kapı açarken vurur falan.
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The-Engineer 4 yıl
Eve gidip çıkışta almayaya gelse tam olurmuş :) Park sorunu komple biterdi
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