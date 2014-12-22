BMW kendi kendine park yeri bulan aracını tanıtacak

CES 2015 fuarına sayılı günler kala yeni tanıtılacak teknolojiler de ortaya çıkmaya başladı. Bu teknolojilerin en dikkat çekicilerinden birisi ise BMW tarafından gelecek biri gözüküyor.

Daha önce araçların kendi kendini park ettikleri teknolojileri bir çok firmada görmüştük, fakat BMW bu işi bir adım daha ileriye götürerek kendine park alanı bulabilen bir teknoloji geliştirmiş durumda. Park yeri bulmak için vakti olmayan sürücüler otopark girişinde araçlarından inip araca komut vererek işlerine devam edebiliyorlar.

Park asistanını kullanan araç 4 adet tarayıcı lazer ile diğer araçlara çarpmadan yönünü bulabiliyor. Park yerini bulduktan sonra kendini park eden araç kapılarını kilitleyip kapalı konuma geçiyor. Herhangi bir olağan dışı durumda ise araç fren yapıp sürücüsüne uyarı gönderiyor.

Eğer sürücü daha önceden bir zaman ayarladıysa araç o saatte yine sürücüsünü bıraktığı yere geri dönebiliyor. Planlama yapılmamış ise sürücü akıllı telefonu veya saatiyle aracını kendisini alması için çağırabiliyor.Teknolojinin tam detayları ve diğer özellikleri CES 2015 fuarında gösterilecek