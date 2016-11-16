BMW önümüzdeki sene 100.000 elektrikli araç satışı hedefliyor

BMW, i3 ve i8 modellerinin 2013'te piyasaya sürülmesiyle rakiplerinin çoğundan daha erken başladığı elektrikli araç üretimi konusunda yabancı değil. Ancak Alman otomobil şirketi, partiye ilk katılanlardan biri olmakla yetinmiyor; partinin en iyilerinden biri olmak istiyor. Bu doğrultuda şirket CEO'su Harald Krueger elektrikli otomobil satışlarını 2017 yılında 100.000 modele yükseltme hedeflerini kamuoyuna duyurdu.

Rakamlara dayandırırsak hedefin kolay göründüğünü söyleyebilir. 2013'ten bu yana BMW, 100.000 elektrikli araç satarken 2016 yılında ise şu an kadar 60.000 civarında model sattı. Ne yazık ki, arabalara olan talep henüz BMW'nin umduğu kadar yüksek değil, 2016 yılındaki 60.000'lik satış adedi 2017'de 100.000 seviyesine çıkarmak firma için oldukça zorlu olacak.

Bu büyümeyi hızlandırmak adına BMW, halka daha cazip hale getirmek için tamamen elektrikli modeli i3'ün batarya menzilini bu yıl yüzde 50 arttırmayı planlıyor. Şirket'in şu ana kadarki elektrikli araç satışlarının çoğunluğunu oluşturan bu model üzerinde oldukça büyük beklentileri bulunuyor. Bu büyümeyi yönlendirmek ve BMW'nin kısa vadeli hedefine ulaşmasına yardımcı olmanın yanı sıra 2025 yılına kadar hibrid ve EV pazarlarının yüzde 15-25'ini ele geçirmek olan uzun vadeli hedeflerine katkıda bulunması beklenen i3 modeli üzerinde önümüzdeki dönemde çok fazla baskı yer alacak.

İleriki dönemde BMW'nin yeni hibrid ve EV modellerini sunması beklenirken bu modellerin arasında 2018 yılıda üstü açık i8 de yer alıyor. Planlanan diğer yeni modeller arasında 530e, X3 EV ve bir Mini EV yer alırken her üç modelin de, 2019 yılı bitmeden piyasada olması isteniyor. Bu modellere ilaveten, BMW'nin sonraki 10 yıllık dönem için de daha fazla model planı mevcut.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-targeting-100-000-hybrids-and-evs-sold-in-2017-ar175192/picture695430.html