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BMW önümüzdeki sene 100.000 elektrikli araç satışı hedefliyor

Elektrikli araç sektörünün en büyüklerinden biri olmayı planlayan BMW 2017 yılı için kendi önemli bir hedef koydu. i3'ün menzilini artıracak olan firma toplamda 100bin elektrikli araç satışı planlıyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW, i3 ve i8 modellerinin 2013'te piyasaya sürülmesiyle rakiplerinin çoğundan daha erken başladığı elektrikli araç üretimi konusunda yabancı değil. Ancak Alman otomobil şirketi, partiye ilk katılanlardan biri olmakla yetinmiyor; partinin en iyilerinden biri olmak istiyor. Bu doğrultuda şirket CEO'su Harald Krueger elektrikli otomobil satışlarını 2017 yılında 100.000 modele yükseltme hedeflerini kamuoyuna duyurdu.
Rakamlara dayandırırsak hedefin kolay göründüğünü söyleyebilir. 2013'ten bu yana BMW, 100.000 elektrikli araç satarken 2016 yılında ise şu an kadar 60.000 civarında model sattı. Ne yazık ki, arabalara olan talep henüz BMW'nin umduğu kadar yüksek değil, 2016 yılındaki 60.000'lik satış adedi 2017'de 100.000 seviyesine çıkarmak firma için oldukça zorlu olacak.
Bu büyümeyi hızlandırmak adına BMW, halka daha cazip hale getirmek için tamamen elektrikli modeli i3'ün batarya menzilini bu yıl yüzde 50 arttırmayı planlıyor. Şirket'in şu ana kadarki elektrikli araç satışlarının çoğunluğunu oluşturan bu model üzerinde oldukça büyük beklentileri bulunuyor. Bu büyümeyi yönlendirmek ve BMW'nin kısa vadeli hedefine ulaşmasına yardımcı olmanın yanı sıra 2025 yılına kadar hibrid ve EV pazarlarının yüzde 15-25'ini ele geçirmek olan uzun vadeli hedeflerine katkıda bulunması beklenen i3 modeli üzerinde önümüzdeki dönemde çok fazla baskı yer alacak.
İleriki dönemde BMW'nin yeni hibrid ve EV modellerini sunması beklenirken bu modellerin arasında 2018 yılıda üstü açık i8 de yer alıyor. Planlanan diğer yeni modeller arasında 530e, X3 EV ve bir Mini EV yer alırken her üç modelin de, 2019 yılı bitmeden piyasada olması isteniyor. Bu modellere ilaveten, BMW'nin sonraki 10 yıllık dönem için de daha fazla model planı mevcut.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-targeting-100-000-hybrids-and-evs-sold-in-2017-ar175192/picture695430.html Yorum Yaz
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sendemail 3 yıl en beğenilen
Tesla olmayaydı bu sığırlar milleti yolmaya devam edecekti , ne yapsalar yine de yetişemiyorlar Tesla'ya.... Apple nasıl iletişimde (iphone) Avrupa'ya bitirdiyse (nokia,alcatel,siemens,ericsson vs.r) Tesla'da aynını yapacak (vw,bmw,fiat...)
Bu arada bundan 2-3 hafta önce Göztepe hastane durağı ışıklarda model s gördüm , adam oturmuş çerez yiyordu araba kendi kendisine gidiyor. Olmaz böyle bir şey,olamaz ...İnşallah siz de bir tanesiyle karşılaşırsınız ve inşallah sahip de olursunuz ,ancak görünce bu söylediğimi hatırlayacaksınız ,bugüne kadar araba diye kandırılmışız,Tesla'yı görünce aşık olacaksınız...
iyi forumlar.
Tesla olmayaydı bu sığırlar milleti yolmaya devam edecekti , ne yapsalar yine de yetişemiyorlar Tesla'ya.... Apple nasıl iletişimde (iphone) Avrupa'ya bitirdiys...
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Cem 2 yıl
Bir kaç tane daha tesla gibi marka çıkıp fosil yakıt kullanmadan hibrit vs. işine girmeden direk elektirikli modellerle ve uygun fiyatlarla piyasaya girseler ozaman görürüm ben bunların halini. Şu Tesla üretimini arttırıp dünya çapında bir yayılsa.
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shaq t 3 yıl
Bu bmw ceosu tam bi bomba, 3-4 aydır her 15 günde bir elektirikli modelleri ile ilgili açıklama yapıyor ama tutarsızlık var. Planlarımızı öteledik diyorlar, sonra bakıyoruz Mercedes eq markasını tanıtıyor; aslında şöyle planlarımız var diyor. i3 gibi çok güzel bir araçla piyasaya çıkıp şirinlik yaptılar devamı niye yok cevabı basit; atmosferik motorlu araçlarının satışı baltalanmasın.
Bomba demişken "Tesla Model X‘e binen, inerken de kafasını dışarıdakilerin sensörleri denerken durdurması ötürü kartal kanat kapıya çarpan BMW CEO’sunu izleyebilirsiniz. Üstüne üstlük bu videoda BMW CEO’su seri üretilip 10,000 adetten fazla teslim edilmiş Model X’i bir prototip sanıp üretilemeyeceğini düşünüyor. Yani videodaki beğenilen yorum gibi “kafasına inkar ile vuruyor.”
Kaynak:[link=]http://teslaturk.com/bmw-yeni-reklaminda-tesla-model-3-rezervasyon-sahiplerine-saldirdi/[/link]
youtube.com/...
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Guest-F2673E0F4 3 yıl
Tesla cidden iyi onunda güzel rakipleri geliyor rekabet iyidir örneğin yeni kurulan Faraday Future Lucid Motors gümbür gümbür geliyor batan ama şimdi tekrar açılan fisker de gümbür gümbür geliyor hepsinin geliştirdiği model 300 ve üzeri mil menzile sahip olacak yani 450 - 650 km arasi menzil değerleri olacak ve nedense bu 3 firmadan 2 sinin yatırımcısı ve ortağı LeEco fisker ide başka çinli firma aldı gelecekte Leeco coşabilir yani ayrıca çinlileride unutmayalım bence onlarda gümbür gümbür gelmeye başladılar diğer ürünlerde olduğu gibi araba sektöründede çinlilere güvenmeye başlayacağız yıllar önce qoros un çıkardığı araba segmentinin en güvenli arabalarından biriydi şu isim işini iyi becermeleri lazım birde Nextev hiper otomobiline bakın demek istediğimi anlayacaksınız ayrıca bence avrupalı üreticiler elektrikli araca geçiş döneminde zorlanacaklar amerikalılar japonlar ve çinliler piyasayı alacaklar sonra yine yıllar önce olduğu gibi ipler yine avrupanın eline geçebilir birde şu avrupalı ve japon üreticilerin abuk subuk tasarımlı elektrikli ve hibrit veya hidrojen yakıtlı araçları yok mu hele hyundai yeni elektrikli araba çıkardı o ne iğrenç arka tasarım o iğrenç arka tasarımın benzeri toyota hibrit ve hidrojenle çalışan mirai dede var ki mirai nin ön tasarımı hoşuma gidiyor arka batırıyor işi zeki olan elın musk açığı yakaladı normal tasarımlı elektrikli araç çıkartı tabi gücü menzili sunduğu seçenekler iyi oluncada piyasaya balyoz etkisi yarattı nerden uyduruyorsunuz derseniz avrupalı üreticiler bir anda telaşa kapıldılar bmw dangalak dangalak modeller çıkardı i8 e laf yok asıl laf burda i3 e o nasıl çirkinliktir menzili çok az fiyatı uçuk tutmaması normal bence çok uzattım iyi geceler.
(edit : lıcid motors ve faraday future un arabaları otonom şürüşlü olacak diğerlerini bilmiyorum)
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mokinto 3 yıl
Bence bir çok elektrikli yeni araç göreceğiz ileride. Burada öncelik menzil, güvenlik ve otonom sürüş olacak diye düşünüyorum.
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zankos 3 yıl
Büyük akbabalar insanların gelecek için elektrikli araçlara yöneldiğini gördü bizde siyasi sığırlarımızla medyamızla uğraşalım dünyada ne olup bittiğinden haberleri yok geri kafalılar
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sendemail 3 yıl
Tesla'dan sonra Avrupalı araba üreticilerinin kulaklarında fısıldayan :
Yusuuuuf yuuuusuffff yussssssuuuuuufff
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Markalar şimdi elektrikli araçlar için kapışacak,gözlüklerinizi takıp izleyin.
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Lord Melkor 3 yıl
Niyeyse araba elektrikliyse tasarımı ilginç olmalı kafası var Bmw'de. Sadece onda da değil çoğu üretici öyle. Mevcut tasarımlarına benzer şekilde yollarda sırıtmayacak modelleri neden yapmadığını çok merak ediyorum.
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Mert L. 2 yıl Lord Melkor
Elektriklide rüzgar ve yol direncini düşürmeye çalışıyor çünkü. Ne kadar az direnç o kadar fazla menzin durumu yani.
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sendemail 3 yıl en beğenilen
Tesla olmayaydı bu sığırlar milleti yolmaya devam edecekti , ne yapsalar yine de yetişemiyorlar Tesla'ya.... Apple nasıl iletişimde (iphone) Avrupa'ya bitirdiyse (nokia,alcatel,siemens,ericsson vs.r) Tesla'da aynını yapacak (vw,bmw,fiat...)
Bu arada bundan 2-3 hafta önce Göztepe hastane durağı ışıklarda model s gördüm , adam oturmuş çerez yiyordu araba kendi kendisine gidiyor. Olmaz böyle bir şey,olamaz ...İnşallah siz de bir tanesiyle karşılaşırsınız ve inşallah sahip de olursunuz ,ancak görünce bu söylediğimi hatırlayacaksınız ,bugüne kadar araba diye kandırılmışız,Tesla'yı görünce aşık olacaksınız...
iyi forumlar.
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zultaran 3 yıl sendemail
sendemail

Tesla olmayaydı bu sığırlar milleti yolmaya devam edecekti , ne yapsalar yine de yetişemiyorlar Tesla'ya.... Apple nasıl iletişimde (iphone) Avrupa'ya bitirdiyse (nokia,alcatel,siemens,ericsson vs.r) Tesla'da aynını yapacak (vw,bmw,fiat...)

Bu arada bundan 2-3 hafta önce Göztepe hastane durağı ışıklarda model s gördüm , adam oturmuş çerez yiyordu araba kendi kendisine gidiyor. Olmaz böyle bir şey,olamaz ...İnşallah siz de bir tanesiyle karşılaşırsınız ve inşallah sahip de olursunuz ,ancak görünce bu söylediğimi hatırlayacaksınız ,bugüne kadar araba diye kandırılmışız,Tesla'yı görünce aşık olacaksınız...
iyi forumlar.


i3 bile 160-170 bin lirayken tesla kaç paradır Allah bilir böyleyken Tesla uçarak gitse ne olur...
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alex59 3 yıl
Biz yok yerli yok marka derken elin oğlu pazarda yerini sağlamlaştırıyor.
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