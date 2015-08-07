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BMW trafik ışıklarındaki bekleme sürelerini araçlara getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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BMW trafik ışıklarındaki bekleme sürelerini araçlara getiriyor

Günümüzde trafik ışıklarında lambaların yanma sürelerini gösteren ekranlar artık standart hale geliyor. Peki yeşil ışığın sönmesine ne kadar kaldığını uzak da olsanız öğrenerek duruma göre gaza basmayı istemez misiniz? BMW bu talebe olumlu cevap veriyor. 

Firmanın geçtiğimiz hafta duyurduğu iOS uygulaması EnLighten, GPS ve konum bilgilerini kullanarak yol üzerindeki trafik ışıklarının hangi aralıklarla geçiş yaptığını tahmini olarak gösterebiliyordu. Böylece sürücülerin sönmesine yakın bir yeşil ışık için gaza basmasına ve dolayısıyla fazla yakıt tüketmesine gerek kalmıyordu. 

EnLighten uygulaması artık BMW'nin dahili navigasyon ekranına entegre ediliyor. Sürücüler trafik ışıklarının geçiş zamanlarına bakmak için telefon ile ilgilenmek durumunda kalmayacak. Uygulama ilerideki trafik ışığının durumu, geçişin tahmini olarak ne zaman olacağına geri sayım ve sürücünün yeşil ışığa yetişip yetişemeyeceğine dair bilgileri ekranda gösteriyor. Uygulama ayrıca ışıkta beklerken en yakın kavşağa göre dönüş sinyalini ne zaman yakabileceğinizi de gösteriyor. 

Uygulamanın çalışabilmesi için elbette şehirdeki trafik ışıkları alt yapısının akıllı hale getirilmesi ve gerektiğinde veri alabilecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Şimdilik ABD'de bir kaç şehirde bu sistem kullanılabiliyor.  
BMW trafik ışıklarındaki bekleme sürelerini araçlara getiriyor
 

http://gizmodo.com/bmw-drivers-will-soon-have-traffic-light-timers-on-thei-1722463568 Yorum Yaz
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***Leopard*** 4 yıl en beğenilen ekrem71
Abd'de bir kac ulkede.

Ya Abd de bir kac eyalette demek istediniz ve yanlis yazdiniz

Ya da Amerika kitasinda bir kac ulkede demek istediniz,yanlis yazdiniz
Abd'de bir kac ulkede.Ya Abd de bir kac eyalette demek istediniz ve yanlis yazdinizYa da Amerika kitasinda bir kac ulkede demek istediniz,...
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J.McNulty 4 yıl
BMW bunu Türke göre düzenleyip sarı ışığa göre ayarlamaz sa çok kaza yaptırır :-D
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xe17 4 yıl
Türkiye'de ne zaman kornaya basılacak onu gösterir
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infom@n 4 yıl
Umarım ileride kırmızıda geçen öküzleri de otomatik ihbar eder.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu usb ile baglamadan calismaz bu özellik,Bir bmw sürücüsü olarak bu özellikte telefonu sürekli baglamak gicik bir durum.
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clopin 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Telefonu usb ile baglamadan calismaz bu özellik,Bir bmw sürücüsü olarak bu özellikte telefonu sürekli baglamak gicik bir durum.

usb ne alaka gps sadece telefondamı var
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SAVIAR 4 yıl
Trafik yönetiminin trafiğin akışına göre merkezi olarak yapıldığı ülkelerde zaten navigasyon cihazları benzer destekler sunuyordu. Ancak bırakın merkezi trafik yönetimini, trafik ışıklarının dahi gelişigüzel yerleştirildiği ülkemiz için ancak ve ancak bir hayal olabilir. BMW yurtdışında süren teknoloji entegrasyonu yarışında Audi ile sağlam bir yarışa girmiş gözüküyor.
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SiNaPSiS 4 yıl
Tabi ki şimdilik sadece abd'de. Birkaç yıl içinde de ingiltereye gelir.
Bize ise belki gelir belki de hiç gelmez :(
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mmnder16 4 yıl
artık donanımsal olarak arabalar belli bir seyiyeye geldi. dsg şanjumanlar bile manueller kadar kaliteli, konfor desen on numara. Yeni dönemde arabalarda ek olarak elektronik konfor ve güvenlik sistemleri gelişecek gibi. bu yazılım da çok faydalı bir şey. ışıkların değişmesine ne kadar süre kaldığını öğrenip ona göre hız ayarlanabilir. böylece yakıt tasarrufu da yapılabilir. hatta araçların ekranlarında ambulansları da gösterse. nereden ve ne şekilde geldiğini bilirsek eğer ona göre davranabiliriz.
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mentor23 4 yıl
Bmw bu herşeyi yapar adamlar gece 12 den sonra otoban tahsis ettirmişler kendine Münih havalimanı arkasında
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kadirirdem 4 yıl
küçük ama gayet işini kolaylaştıracak bir sistem umarım yakında tr ye gelir.....
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***Leopard*** 4 yıl en beğenilen ekrem71
Abd'de bir kac ulkede.

Ya Abd de bir kac eyalette demek istediniz ve yanlis yazdiniz

Ya da Amerika kitasinda bir kac ulkede demek istediniz,yanlis yazdiniz
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theyapici 4 yıl
ahh bmw kalite üretiyor
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