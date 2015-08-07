BMW trafik ışıklarındaki bekleme sürelerini araçlara getiriyor

Günümüzde trafik ışıklarında lambaların yanma sürelerini gösteren ekranlar artık standart hale geliyor. Peki yeşil ışığın sönmesine ne kadar kaldığını uzak da olsanız öğrenerek duruma göre gaza basmayı istemez misiniz? BMW bu talebe olumlu cevap veriyor.





Firmanın geçtiğimiz hafta duyurduğu iOS uygulaması EnLighten, GPS ve konum bilgilerini kullanarak yol üzerindeki trafik ışıklarının hangi aralıklarla geçiş yaptığını tahmini olarak gösterebiliyordu. Böylece sürücülerin sönmesine yakın bir yeşil ışık için gaza basmasına ve dolayısıyla fazla yakıt tüketmesine gerek kalmıyordu.





EnLighten uygulaması artık BMW'nin dahili navigasyon ekranına entegre ediliyor. Sürücüler trafik ışıklarının geçiş zamanlarına bakmak için telefon ile ilgilenmek durumunda kalmayacak. Uygulama ilerideki trafik ışığının durumu, geçişin tahmini olarak ne zaman olacağına geri sayım ve sürücünün yeşil ışığa yetişip yetişemeyeceğine dair bilgileri ekranda gösteriyor. Uygulama ayrıca ışıkta beklerken en yakın kavşağa göre dönüş sinyalini ne zaman yakabileceğinizi de gösteriyor.





Uygulamanın çalışabilmesi için elbette şehirdeki trafik ışıkları alt yapısının akıllı hale getirilmesi ve gerektiğinde veri alabilecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Şimdilik ABD'de bir kaç şehirde bu sistem kullanılabiliyor.

http://gizmodo.com/bmw-drivers-will-soon-have-traffic-light-timers-on-thei-1722463568