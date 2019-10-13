Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Geforce Now sonunda Android cihazlar için kullanıma sunuldu

    Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti Geforce Now, Android cihazlar için kullanıma sunuldu. Güney Kore'de yayınlanan uygulamanın apk dosyasını indirerek diğer ülkelerde de denemek mümkün.
    14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
    3,8b
    8
    9
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Nvidia'nın GeForce Now bulut oyun hizmeti Android platformuna geldi. Ancak şu an için sadece Güney Koreliler akıllı telefon ve tabletlerinde GeForce Now'ı "resmi olarak" deneme şansına sahipler.
    Ayrıca Bkz. "Best Buy Kanada’da ön siparişe açılan Pixel 4’ün kilit özellikleri doğrulandı"
    Daha doğrusu uygulama yalnızca Güney Kore Play Store’da yayınlandığı için diğer ülkelerin Play Store kütüphanelerinden erişilemiyor. Ancak APKMirror üzerinden apk dosyasını indirmek mümkün.
    GeForce Now'ın Android uygulaması Avrupa'da da çalışıyor. Yani Güney Kore dışındaki kullanıcılar da apk dosyasını indirerek hizmeti başka bir ülkede deneyebilirler.

    Bluetooth oyun kumandası öneriliyor

    Ek olarak diğer tüm GeForce Now hizmetlerinde olduğu gibi, mobil versiyonun da beta test sürecinde olduğunu belirtelim. Bazı oyunlar dokunmatik arayüzü desteklemediğinden Nvidia, Bluetooth özellikli bir oyun kumandası ile oynanmasını öneriyor.
    Uygulama, Android 5.0 ve daha yeni bir sürümünün yüklü olduğu, en az 2 GB RAM'e sahip cihazlarda çalışıyor. En iyi deneyim için 5 GHz WiFi bağlantısı üzerinden en az 15 Mbps internet erişimi gerektiğini belirtelim.


    https://wccftech.com/geforce-now-lands-on-android-apk-available-for-download/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TncyKrmn 5 sa.
    İlk çıktığı zaman kapalı beta gibi bir şey için kod göndermişler ve kullanmıştım. 100 mgbt fiber kullanmama rağmen , görüntü 480p civarındaydı. ne yaptıysam çözünürlük düzelmedi. Aynı şekilde Ps Now kullandım (indirme özelliği olmadan önce) Gow'un iki tane oyunun missler gibi bitirdim. Kaldı ki kablosuz ile GeForce now'u düşünemiyorum bile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    emre1393 6 sa.
    beta kaydı yapıp beklemek gerekiyor sanırım, bir kaç ay bekleyenler varmış, kaldı ki hep beta kalacak değil.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 6 sa. emre1393
    Ben geçen sene beta için kayıt yaptım hâlâ kabul gelmedi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alemburda34 11 sa.
    Ülkemizde kabloluda 15 Mbps zor alırken adamlar kablosuzda 15 mbps istemişler.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dexter61 3 sa. alemburda34
    Niye genelleme yapıyosun 100 mbit internetim var ayrıca kablosuz olarak kullanıyorum. Yurt dışında yaşamış birisi olarak Türkiyede ki internet ucuz ve yeterli.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 12 sa.
    Uygulamada oyun oynayabilmek için betaya kabul edilmiş olmak gerek galiba
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    eas722 6 sa. Rachsuchtig
    Kesinlikle öyle. Boşuna denemeyin halihazırda kabul edilmiş beta üyeliğiniz yoksa. Yakında ücretli servis olarak gelir zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 46 dk. Joker, ikinci haftasında da gişede rakip tanımadı 4 sa. NASA, iyonosferi inceleyecek uyduyu bir uçak ve roket yardımıyla uzaya yolladı 4 sa. Diyabet ve kısa boy ilişkisi 5 sa. NVIDIA, klasik PC oyunlarına ışın izleme özelliği kazandırmaya devam edecek 5 sa. Domatesteki ''Lycopene'' adlı madde sperm kalitesini artırıyor 6 sa. macOS Catalina güncellemesi e-postaların silinmesine sebep oluyor 7 sa. Dünya’nın en büyük uçağını üreten Stratolaunch el değiştiriyor 8 sa. Meizu, 16S Pro Plus isminde yeni bir modelinin yolda olduğu iddialarını yalanladı 8 sa. Geleceğin kuantum bilgisayarları için yeni süper iletken çalışmaları 8 sa. Samsung Galaxy S10 serisi Android 10 tabanlı One UI 2.0 beta sürümünü almaya başladı 9 sa. İngiltere'nin 1 kg ağırlığındaki 'örümcek robotu' Ay'a gidiyor 9 sa. Uber, teslimat şirketi Cornershop'u satın alıyor 10 sa. İşte dünyanın en çok kullanılan 10 emojisi 11 sa. UNICEF, Bağışlanan Kripto Paralar ile Ne Yapıyor? 11 sa. BMW yeni modellerde böbrek ızgarasını büyütmeye devam edecek 12 sa. Yeni Windows 10 önizleme sürümünde kapatma ve yeniden başlatma sorunları yaşanıyor 13 sa. Zen 3’ten yeni haberler var: Beklenenden daha fazla IPC artışı ve 200 MHz daha yüksek frekans 13 sa. Huawei Mate 20 Pro, Android 10 güncellemesi aldı 13 sa. iPhone 11 Pro Max'i anımsatan kamera kurulumuyla ZTE Blade 20 ortaya çıktı 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Geforce Now sonunda Android cihazlar için kullanıma sunuldu Sonraki Nanokompozit "elektrikli yapıştırıcı" 15 sa. Hitachi’den rekor kıran kurumsal depolama çözümleri 16 sa. PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun 16 sa. Nikon ilk DX format aynasız kamerasını duyurdu 16 sa. Fanları melek, oyunda hırçın! "Asus ROG Strix RTX2080 Super incelemesi" 17 sa. Samsung Galaxy A91 detaylanıyor 17 sa. Lamborghini markası satılabilir 19 sa. 2020 Isuzu D-Max tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri 20 sa. Rusya Merkez Bankası'ndan Kripto Paralara Veto 1 gün Üç boyutlu yazıcıyla dünyanın en büyük teknesi basıldı 1 gün Nobel Ödüllü Astronom; uzaylıların olduğunu iddia etti 1 gün Yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A testleri başarıyla geçti: Seri üretime geçiliyor 1 gün 2019 Nobel Tıp Ödülü 1 gün Best Buy Kanada’da ön siparişe açılan Pixel 4’ün kilit özellikleri doğrulandı 1 gün Riot’tan League of Legends pro oyuncularına uyarı: ‘Hassas konulara girmeyin’ 1 gün Telegram’ın kripto para birimi Gram, Amerika’da yasaklandı 1 gün Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu 1 gün OPPO Reno2 Z TENAA'da listelendi 1 gün Porsche ve Boeing, uçan elektrikli araç geliştirmek için ortak çalışacaklar 1 gün Nvidia GTX 1660 Super’de kullanılacak bellek tipi belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı
    DonanımHaber
    Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kura...
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Galaxy Watch Active 2 Kullanıcılar Kulübu
    DH Forum
    RYZEN ABARTILIYOR RYZEN KİLLER
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim