Geforce Now sonunda Android cihazlar için kullanıma sunuldu

Nvidia'nın GeForce Now bulut oyun hizmeti Android platformuna geldi. Ancak şu an için sadece Güney Koreliler akıllı telefon ve tabletlerinde GeForce Now'ı "resmi olarak" deneme şansına sahipler.

Güney Kore Play Store’da yayınlandığı için diğer ülkelerin Play Store kütüphanelerinden erişilemiyor. Ancak APKMirror üzerinden apk dosyasını indirmek mümkün. Daha doğrusu uygulama yalnızcaPlay Store’da yayınlandığı içinPlay Store kütüphanelerinden erişilemiyor. Ancak APKMirror üzerindenindirmek mümkün.

GeForce Now'ın Android uygulaması Avrupa'da da çalışıyor. Yani Güney Kore dışındaki kullanıcılar da apk dosyasını indirerek hizmeti başka bir ülkede deneyebilirler.

Bluetooth oyun kumandası öneriliyor

Ek olarak diğer tüm GeForce Now hizmetlerinde olduğu gibi, mobil versiyonun da beta test sürecinde olduğunu belirtelim. Bazı oyunlar dokunmatik arayüzü desteklemediğinden Nvidia, Bluetooth özellikli bir oyun kumandası ile oynanmasını öneriyor.

Uygulama, Android 5.0 ve daha yeni bir sürümünün yüklü olduğu, en az 2 GB RAM'e sahip cihazlarda çalışıyor. En iyi deneyim için 5 GHz WiFi bağlantısı üzerinden en az 15 Mbps internet erişimi gerektiğini belirtelim.

