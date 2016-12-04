BMW'den SUV bombardımanı, 2019 yılına kadar 5 yeni model

BMW'nin yeni SUV'leri ufukta göründü. Yakın gelecekte Alman üreticinin neredeyse bütün SUV serisini yenilemesi ve bunlara ilaveten 2 adet tamamen yeni SUV modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 24 ay içerisinde 5 yeni BMW X'in gelmesi beklenirken, ilk olarak 2017 yılı ortasında yenilenen X3'ü göreceğiz.

Yenilenen BMW X3

Yeni X3, yeni daha hafif bir şasi ve biraz revize edilen bir görünüm ile ilk gelen model olacak. Audi Q5 ve Porsche Macan rakibinin yeni platformu, biraz daha uzun bir araba olacağı anlamına geliyor, bu yüzden kartlarda bir pratiklik artışı var. Yeni nesille birlikte BMW'nin M bölümünün araca el atması beklenirken, X3 M'de M3'de gördüğümüz motor yer alabilir.

Yeni BMW X2

X2 yeni bir küçük SUV olacak ve 2017 yılının sonunda göreceğimiz nihai üretim modeli, bu yıl Paris Motor Show'da açıklanan konsept sürümüne yakın bir tasarımda olacak. Yeni SUV'da 4 silindirli dizel ve benzinli ünitelerin yer alması bekleniyor.

Yenilenen BMW X4

BMW X4, yaklaşmakta olan X3'te bulunan yeni şasi teknolojisini paylaşan yeni bir modelle 2018 yılının başında değişime uğrayacak. Bununla birlikte, arabanın 4-kapılı coupe çizgisi değiştirilmeden kalacak ve araç küçük kardeşinden daha az pratik olacak.

Yenilenen BMW X5

Yenilenen X3 gibi, yeni X5 de ustaca değiştirilmiş bir dış tasarıma sahip olacak ve yeni modelin 7 Serisi ile mimarisini paylaşarak lüks serinin CLAR platformunu kullanması bekleniyor. Verimli bir plug-in hibrid versiyonun da yenilenen X5 serisinde yer alması bekleniyor.

Yeni BMW X7

X serisinin en üstünde, tamamen yeni, tam boy bir Range Rover rakibi X7 yer alacak. Yedi koltuğa sahip olacak model hedef pazarları ABD, Çin ve Ortadoğu göz önüne alındığında cazibeli lüks ile dolu olacak.

Paris Motor Show'da sergilenen BMW X2 konseptini aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.