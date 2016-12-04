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BMW'den SUV bombardımanı, 2019 yılına kadar 5 yeni model

Tamamen yenilenen BMW X serisi yakın gelecekte karşımızda. Serinin pek çok modeli yenilenirken, seriye 2 adet de tamamen yeni model katılıyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW'nin yeni SUV'leri ufukta göründü. Yakın gelecekte Alman üreticinin neredeyse bütün SUV serisini yenilemesi ve bunlara ilaveten 2 adet tamamen yeni SUV modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.
Önümüzdeki 24 ay içerisinde 5 yeni BMW X'in gelmesi beklenirken, ilk olarak 2017 yılı ortasında yenilenen X3'ü göreceğiz.

Yenilenen BMW X3

Yeni X3, yeni daha hafif bir şasi ve biraz revize edilen bir görünüm ile ilk gelen model olacak. Audi Q5 ve Porsche Macan rakibinin yeni platformu, biraz daha uzun bir araba olacağı anlamına geliyor, bu yüzden kartlarda bir pratiklik artışı var. Yeni nesille birlikte BMW'nin M bölümünün araca el atması beklenirken, X3 M'de M3'de gördüğümüz motor yer alabilir.

Yeni BMW X2

X2 yeni bir küçük SUV olacak ve 2017 yılının sonunda göreceğimiz nihai üretim modeli, bu yıl Paris Motor Show'da açıklanan konsept sürümüne yakın bir tasarımda olacak. Yeni SUV'da 4 silindirli dizel ve benzinli ünitelerin yer alması bekleniyor.

Yenilenen BMW X4

BMW X4, yaklaşmakta olan X3'te bulunan yeni şasi teknolojisini paylaşan yeni bir modelle 2018 yılının başında değişime uğrayacak. Bununla birlikte, arabanın 4-kapılı coupe çizgisi değiştirilmeden kalacak ve araç küçük kardeşinden daha az pratik olacak.

Yenilenen BMW X5

Yenilenen X3 gibi, yeni X5 de ustaca değiştirilmiş bir dış tasarıma sahip olacak ve yeni modelin 7 Serisi ile mimarisini paylaşarak lüks serinin CLAR platformunu kullanması bekleniyor. Verimli bir plug-in hibrid versiyonun da yenilenen X5 serisinde yer alması bekleniyor.

Yeni BMW X7

X serisinin en üstünde, tamamen yeni, tam boy bir Range Rover rakibi X7 yer alacak. Yedi koltuğa sahip olacak model hedef pazarları ABD, Çin ve Ortadoğu göz önüne alındığında cazibeli lüks ile dolu olacak.
Paris Motor Show'da sergilenen BMW X2 konseptini aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.

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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Alman emeklisi X6'ya binebiliyor ama almanlar köprulerimizi kıskanıyor diyor altında airbagsiz araba olan kesim. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum.
Yanıtla +112
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umut_baris 2 yıl atilasat
atilasat
x2 fena


Hepsi birbirinin aynısı. Neyi fena?
2 Yanıt Yanıtla +36
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umut_baris 2 yıl seref35
seref35
umut_baris


atilasat

x2 fena


Hepsi birbirinin aynısı. Neyi fena?

Nasıl aynı ? ön tampon, yükseklik, kapılar vs aynı olduğu tek nokta birbirinden güzel oluşu x4 hariç (bana göre x6 da pek sevmem).

Hitler bıyığı tampon, gerisi hep aynı.

İçi desen öyle.

Bmw kadar sıkıcı bir otomobil yok.
seref35umut_barisatilasatx2 fenaHepsi birbirinin ...
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savascoker 2 yıl
Dış tasarımda geleneklere bağlısın bmw güzel bizde seviyoruz lakin artık şu iç mekanda bizi bi şaşırt bir şeyler yap artık
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Kami Kaze 2 yıl
Matruşka
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haberelectro 2 yıl
Mercedes in yaptigi ataga karsilik verme derdindeler. Oyleki X4,X5 ve X6 makyaj dahi yemeden yenilenecek. Bmw tarihinde bir ilk herhalde.
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tica 2 yıl
Devlet bunu beğendi!!!
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McLaren64 2 yıl
Gorsellerdeki tüm araçlar PS. Daha X7'nin tanıtılmasına 2 sene var. 2018'de tanıtılacak.

Bununla birlikte tüm X ailesi yenileniyor. X3 X4 X5 ve X6'da tamamen yenilenecek.
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ceazr27 2 yıl
Çarpıcı bir tasarım yok 3008 tucson gibi.İnsan bmwden farkli şeyler beklerken yerinde sayması hoş değil.
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Mustang2007 2 yıl
X7 ön set volvo xc90 ile aynı
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DH Misafiri 2 yıl
"X6" Hani Nerde - En Gözde Amiral Gemisine Yer Vermemesi TraJı-Comics
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drserk 2 yıl
Bunu duyan ötv de karşı bombardımana hazırlanıyor
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spirituals 2 yıl
BMW nasıl kötü ağabey ?
BMW nasıl sıkıcı ağabey ?
20 yaşlarında çocukların burada "üf püf" yapışı beni güldürüyor resmen.
Fiat Linea ya binen güzel vatandaşların burada "hırt hurt" demeleri kadar garip durumlar ayrı bir konu zaten.
BMW nin bir tablosu vardır. Motor , yol tutuşu , malzeme kalitesi (ki 2 önceki arabam olan 2001 3.30 ci nin halen içi yeni gibi. 5 sene sonra eskiyen başka araçlar gibi değil) görünüşü ve uzun ömürlü olmaları ( Mercedes de keza bu şekilde bu yüzden premium araçlar bunlar )
woswos değil bunlar.. Belirli bir tasarım çizgileri var. Bende her modelin daha farklı tasarımlara sahip olmalarını isterim velhasıl yapmıyorlar. Tek eleştirilmesi gereken bu olmalı. Gerçi Mercedes vs gibi firmalar da böyle bir tasarım anlayışına sahipler.
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