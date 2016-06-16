BMW'den büyük geri çağırma

BMW’den tarafından gelen haberlere göre, özellikle Avrupa modellerinde, çocuk koltuklarını otomobillerin şasisine bağlayan alt sabitleyici çubukta bir hata bulunduğu tespit edilmiş. 2011’den bu yana üretilen X3 ve 2015’ten bu yana üretilen X4 modellerini kapsayan hata sonucunda Birleşik Krallıkta 45.000 araç, ABD’de ise yaklaşık 188.000 araç geri çağırılmış durumda.

Firmanın ABD ayağından yapılan bir başka geri çağırma ise X5 ve X6 modellerini kapsıyor. Yaklaşık 22.000 aracın geri çağırıldığı bu karar ise su ve çeşitli artık maddelerin ön aksa girebilme ihtimalinden ve böyle bir durumda oluşabilecek hasar ve arızanın önlenme ihtiyacından kaynaklanıyor.

BMW yetkililerinin her iki olayla ilgili şirket içi kalite soruşturması devam etmekte. Ayrıca X3 ve X4’lerdeki soruna yol açan parçanın dünya çapında 622.000 araçta yer aldığını eklemek gerekli.

Bahsettiğimiz geri çağırmaların Türkiye’deki araçları etkileyip etkilemediği ve geri çağırma olup olmayacağı ise şu an bilinmiyor zira BMW Türkiye’den durumla ilgili bir duyuru yapılmış değil.

http://www.autoblog.com/2016/06/15/bmw-suv-child-seat-driveshaft-recalls/